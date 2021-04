Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek működését – információnk szerint ez is kiderült a parlament nemzetbiztonsági bizottságának keddi ülésén. ","shortLead":"Nem nézi ölbe tett kézzel a titkosszolgálat a vírustagadó vagy oltásellenes propagandát folytató csoportok vezéreinek...","id":"20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29df06c9-a5bb-44ac-bdf0-b27c1b9f08e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_titkosszolgalat_virusszkeptikus_oltasellenes","timestamp":"2021. április. 15. 13:00","title":"Rajta van a titkosszolgálat a keményvonalas oltáselleneseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani.","shortLead":"A ceglédi vonalon 15-30 perces késésekre kell számítani.","id":"20210415_vasut_gazolas_ferihegy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02ec9ed9-0465-45f7-8b55-4ab5a7e019b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7fb941-f9eb-4ba0-8621-6a6ddbaf497f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_vasut_gazolas_ferihegy","timestamp":"2021. április. 15. 19:27","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Ferihegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra késelte Julius Caesart.



","shortLead":"A látogatók előtti is megnyílik az Area Sacra, ahol időszámításunk előtt 44-ben szenátorok egy csoportja halálra...","id":"20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbeadf5b-267d-4737-bc1b-9eef3e01e834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedcc6ee-210a-4cfc-85bb-da3ddffdf3c6","keywords":null,"link":"/kultura/20210415_Jovore_latogathatova_valik_Julius_Caesar_meggyilkolasanak_helyszine_az_Area_Sacra","timestamp":"2021. április. 15. 09:18","title":"Nemsokára bejárhatjuk a helyet, ahol megölték Julius Caesart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 28 éves Seth Aaron Pendley nem akármilyen ügy miatt került a szövetségiek látókörébe: véget akart vetni az internetnek.","shortLead":"A 28 éves Seth Aaron Pendley nem akármilyen ügy miatt került a szövetségiek látókörébe: véget akart vetni...","id":"20210415_internet_adatkozpont_c4_robbantas_fbi_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b38c9d4-0039-472f-a8ac-802de12b3234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef9b3ad3-6d37-4973-8a86-41cf44d4c3b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210415_internet_adatkozpont_c4_robbantas_fbi_amerika","timestamp":"2021. április. 15. 10:43","title":"Egy amerikai férfi azzal fenyegetett, hogy felrobbantja az internetet – az FBI közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","shortLead":"Egyelőre nem tér vissza a tavasz.","id":"20210415_idojaras_fagy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ac137c-bfc4-489a-8bc1-89f61fccd20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f59548-6bd8-411a-b192-95bd663b1da5","keywords":null,"link":"/itthon/20210415_idojaras_fagy","timestamp":"2021. április. 15. 18:58","title":"Még a hétvégén is fagyni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Napi 200-300 halálesetnél és húszezres fertőzésszámnál túl veszélyes lett volna 40 százalékos kapacitást ígérni a stadionba, bőven elég a 20 százalék - döntöttek a németek.","shortLead":"Napi 200-300 halálesetnél és húszezres fertőzésszámnál túl veszélyes lett volna 40 százalékos kapacitást ígérni...","id":"20210414_Munchen_Eb_rendezes_stadion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8088aa0e-e44a-409e-9db5-2f67f970f927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c748a4-ded9-4167-9582-ae5c5f4fa224","keywords":null,"link":"/sport/20210414_Munchen_Eb_rendezes_stadion","timestamp":"2021. április. 14. 19:48","title":"Ötödházzal vállal München Eb-rendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"814405d6-d94e-466a-877e-e6ad82b32f79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére erőltette a suzukis az előzést, hogy szemből jött egy autó.","shortLead":"Annak ellenére erőltette a suzukis az előzést, hogy szemből jött egy autó.","id":"20210415_suzuki_opelt_elozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=814405d6-d94e-466a-877e-e6ad82b32f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9644cfde-ea15-43a2-b351-d14667ef1686","keywords":null,"link":"/cegauto/20210415_suzuki_opelt_elozes","timestamp":"2021. április. 15. 17:19","title":"Videó: szinte letolta a Suzuki az Opelt az útról, annyira akart előzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A miniszterelnök egy két évvel ezelőtti fotót osztott meg a követőivel. ","shortLead":"A miniszterelnök egy két évvel ezelőtti fotót osztott meg a követőivel. ","id":"20210416_Repultunk_Mari_repultunk__Orban_Viktor_Torocsik_Mari","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb7de4d8-572b-4029-b067-782aa596feb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed41f64-1d33-4e79-b4ef-775d4d72b979","keywords":null,"link":"/kultura/20210416_Repultunk_Mari_repultunk__Orban_Viktor_Torocsik_Mari","timestamp":"2021. április. 16. 09:28","title":"„Repültünk, Mari, repültünk!” – közös fotóval búcsúzik Orbán Viktor Törőcsik Maritól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]