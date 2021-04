Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd3df66a-5c15-4a16-9190-75dbbf85fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori hercegprímás levelét is megtalálták a hengerben.","shortLead":"Az egykori hercegprímás levelét is megtalálták a hengerben.","id":"20210416_idokapszula_esztergomi_bazilika_keresztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd3df66a-5c15-4a16-9190-75dbbf85fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c38360-24cd-4add-a6fa-5be1b698aee0","keywords":null,"link":"/elet/20210416_idokapszula_esztergomi_bazilika_keresztje","timestamp":"2021. április. 16. 16:21","title":"Kiderült, mit rejt a 166 éves időkapszula, amit az esztergomi Bazilika keresztjében találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi Filmfesztiválon a Legjobb közép-kelet-európai fim díját. ","shortLead":"A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című filmjéért Horvát Lili elnyerte a 45. Cleveland-i Nemzetközi...","id":"20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2587067e-f8c1-4192-822f-2902e4bbafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce53f647-8a4e-474e-b70b-d4ae6d22e89a","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Dijat_kapott_Horvat_Lili_filmje_Clevelandben_is","timestamp":"2021. április. 18. 12:48","title":"Díjat kapott Horvát Lili filmje Clevelandben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","shortLead":"A Mercedes EQB lesz a magyar gyár első teljesen elektromos modellje.","id":"20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d510b37-3495-4a8d-9ada-65d571b740a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed34f41b-7327-4b7b-932b-90576435601e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210416_Vasarnap_bemutatkozik_a_kecskemeti_elektromos_Mercedes","timestamp":"2021. április. 16. 17:34","title":"Vasárnap bemutatkozik a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df5d3a67-1354-487b-b5a6-1860df9ffb06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb996a0f-3a34-4dc1-80b9-945df7411ec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_kinai_vakcina_immunitas_neuralink_emberi_agy_pfizer_harmadik_dozis_deepl_fordito_tesco_iphone_se","timestamp":"2021. április. 18. 12:00","title":"Ez történt: A Pfizer első embere elmondta, hogy egy harmadik oltásra is szükség lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt kereste a Budai Központi Kerületi Bíróság és a Nyíregyházi Törvényszék.","shortLead":"Németországban fogtak el egy szökésben lévő rablót, a 35 éves férfit többrendbeli minősített rablás bűntette miatt...","id":"20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c80523-d496-423e-95ad-06a447890178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e14b8a4-8749-41fc-9cb3-e0efc75a8923","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Fogyatekkal_eloket_es_idoseket_rabolt_ki_a_magyar_ferfi_Nemetorszagban_fogtak_el","timestamp":"2021. április. 18. 09:55","title":"Fogyatékkal élőket és időseket rabolt ki a magyar férfi, Németországban fogták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok legfeljebb három évet jósolnak. Éppen idén indultak el azonban egy lehetséges gyógyterápia klinikai kísérletei. A RTL Híradónak nyilatkozó szülők szerint most elsősorban nem a pénz, hanem az információk segíthetnek nekik. ","shortLead":"A 9 hónapos kislány szülei eddig úgy tudták, hogy gyógyíthatatlan betegséggel küzd a gyerekük, akinek az orvosok...","id":"20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24496c70-322c-427a-afff-502d0cf250de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea67c22a-eb9e-4d80-ad23-a7009c3679f6","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Nagyon_ritka_genetikai_betegseggel_kuzd_a_9_honapos_Biborka_a_szulok_sorstarsakat_keresnek","timestamp":"2021. április. 17. 21:59","title":"Nagyon ritka genetikai betegséggel küzd a 9 hónapos Bíborka, a szülők sorstársakat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","shortLead":"Jövőre már Miamiban is rendeznek nagydíjat a Forma-1-es világbajnokságon.","id":"20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=305fa790-59f0-46bc-b4c1-fe1d83f9addc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0be5383-df01-46fb-aa73-3c3f0ceff7f4","keywords":null,"link":"/sport/20210418_Uj_helyszinnel_bovul_a_Forma1_versenynaptara","timestamp":"2021. április. 18. 12:54","title":"Új helyszínnel bővül a Forma-1 versenynaptára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van, ez alapján kezdeményez helyi népszavazásokat Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. ","shortLead":"Annak a 13 hektáros területnek, ahol megépülne a Fudan Egyetem, több mint a fele Ferencváros tulajdonában van...","id":"20210417_Helyi_nepszavazast_kezdemenyez_a_kinai_egyetem_ugyerol_Baranyi_Krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b6399f-8283-45ad-9107-4f7b93fcbaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404d510b-fb58-49be-a50c-c84a57f3fc09","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Helyi_nepszavazast_kezdemenyez_a_kinai_egyetem_ugyerol_Baranyi_Krisztina","timestamp":"2021. április. 17. 17:13","title":"Helyi népszavazást kezdeményez a kínai egyetem ügyében Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]