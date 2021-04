Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt, emiatt egy magas rangú minisztériumi vezető etikai vizsgálatot kezdeményezett.","shortLead":"Az orvos készült a beszélgetés első részében kritizálta a hazai járványkezelést és Orbán Viktor miniszterelnököt...","id":"20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=032cff47-a18a-4b17-ac10-6c3a1a68eb27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2094bef6-0acf-45b5-bf53-147640ef7659","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Rejtely_marad_a_Zacherbeszelgetes_2_resze_miutan_az_elsore_kiakadtak_a_miniszteriumban","timestamp":"2021. április. 17. 11:45","title":"Egyelőre nem adja le a Zacher-interjú második részét a Szabad Európa, mert az elsőre kiakadtak a minisztériumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Napokon belül kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai; közzétette a kormány, mire költené az EU helyreállítási alapjából ide érkező közel hatezer milliárd forintot; havi kilencvenmillióért tárolják a használaton kívüli lélegeztetőgépeket. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Napokon belül kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai; közzétette a kormány, mire költené az EU helyreállítási...","id":"20210418_Es_akkor_ujranyitas_eu_lelegeztetogep_diakvaros_mol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc2b9a4-79ac-4f40-984c-fa484594f07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc84045-1fac-4911-af40-7b9f339b8910","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_Es_akkor_ujranyitas_eu_lelegeztetogep_diakvaros_mol","timestamp":"2021. április. 18. 07:00","title":"És akkor a járvány tetőzik, mi pedig teraszozhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b886ad27-fa9e-4c81-8dc7-cae910e29d84","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A koronavírus utáni helyreállítási alapról is tárgyalnak majd.","shortLead":"A koronavírus utáni helyreállítási alapról is tárgyalnak majd.","id":"20210416_Brusszelben_targyal_Orban_jovo_penteken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b886ad27-fa9e-4c81-8dc7-cae910e29d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb9a28a-c8d3-4398-8928-3a6928a129a7","keywords":null,"link":"/eurologus/20210416_Brusszelben_targyal_Orban_jovo_penteken","timestamp":"2021. április. 16. 12:44","title":"Brüsszelben tárgyal Orbán jövő pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után az előzőleg bezárt szoftverek és alkalmazások automatikusan megnyíljanak.","shortLead":"A Windows 10 következő (publikus) verziójában már az is beállítható lesz a Start menüből, hogy az újraindulás után...","id":"20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c8b46-8a8b-448c-adff-29d60e9cd440","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_windows_10_frissites_start_menu_gombok","timestamp":"2021. április. 16. 15:03","title":"Új gomb kerül a Windows 10-be, az újraindításkor lehet hasznos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","shortLead":"Müller Cecília szerint még egy hétig lehetnek a mostanihoz hasonlóan magas járványszámok. ","id":"20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5952db27-8db3-4533-a17b-bc95cd269857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9260bd0f-aeae-43c6-8a5a-7a5a24511f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20210416_muller_cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. április. 16. 12:19","title":"Müller: \"Tetőzik a harmadik hullám, magas számokkal küszködünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"471104cd-356e-4dfe-a2cf-c25c634178fa","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Soha nem tartotta magát szépnek, pedig átütő erejű jelenlétéből valódi, ártatlan szépség fakadt. A 85 éves korában elhunyt színésznő azt mesélte Bérczes Lászlónak a 2016-ban megjelent beszélgetőkönyvükben, hogy Hegyi Barnabás (többek között a Körhinta operatőre) figyelmeztette őt a kezdet kezdetén, hogy amikor játszik, csak a feladatával tud törődni, de amikor nyilatkozik, figyeljen a jobbik profiljára és mindig úgy forduljon. „Mondott még valamit: »Minden magyar színésznőt fotóztam, elmondhatom, hogy ilyen kis szemű színésznő az egész világon nincs«. És akkor megdicsért, nagyon megdicsért: »De amikor belenézel a kamerába, Mari, a világ legcsodálatosabb szempárja néz rám«” – idézte fel a színésznő a beszélgetést a könyvben. Később minden interjúnál eszébe jutottak Hegyi szavai. Rádiójáték-felvétel, fáklyás felvonulás, forgatás és próba az imádott Nemzeti Színházban: Törőcsik Mari életének pillanatképeiből válogattunk.","shortLead":"Soha nem tartotta magát szépnek, pedig átütő erejű jelenlétéből valódi, ártatlan szépség fakadt. A 85 éves korában...","id":"20210416_Torocsik_Mari_nagyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=471104cd-356e-4dfe-a2cf-c25c634178fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c07959-bb8c-4f8a-a63b-aadbf49b755f","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210416_Torocsik_Mari_nagyitas","timestamp":"2021. április. 16. 10:25","title":"A jelenlét ereje – pillanatképek Törőcsik Mari életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","shortLead":"Az adatközpontokhoz kitalált grafikus vezérlők után processzorfronton is terjeszkedésbe kezd az Nvidia.","id":"20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96410c82-05ce-42aa-b65c-cb22c0ae8cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c5693a-ab0e-4c7a-b4ee-8fa80dc7b2e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210416_nvidia_grace_szerver_processzor","timestamp":"2021. április. 16. 11:03","title":"Bestiális erő – mondja az Nvidia az új szerverprocesszoráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok portréját adja közre. Olyanokét, mind a cseh születésű Madeleine Albright, aki a demokrata Clinton alatt volt külügyminiszter, vagy Dirk Nowiczki, a kosárlabda liga német származású sztárja.","shortLead":"A 43. amerikai elnök a Washington Postban írt véleménycikket. Új könyvét harangozza be, amiben egykori híres migránsok...","id":"20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa1e54c9-48d3-4be6-a612-a85f92bf6a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b4f226-2be1-4404-a6ff-a868c16239dd","keywords":null,"link":"/360/20210417_G_W_Bush_A_migransok_mindig_is_erteket_jelentettek_Amerika_szamara","timestamp":"2021. április. 17. 09:15","title":"G. W. Bush: A migránsok mindig is értéket jelentettek Amerikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]