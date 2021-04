Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió dollárt (2,3 milliárd forint) hozott.



","shortLead":"Harmadik hete vezeti az észak-amerikai mozis sikerlistát a Godzilla Kong ellen, ezen a hétvégén újabb 7,7 millió...","id":"20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3c3a60-97dd-4bc0-a2f0-0c450ffdcad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae0a31f-990f-46c6-bbba-16156c1f6bcd","keywords":null,"link":"/kultura/20210419_Meg_mindig_mindenki_a_a_Godzilla_Kong_ellent_nezi","timestamp":"2021. április. 19. 09:07","title":"Életjelet adnak a mozik Amerikában: tarol a Godzilla Kong ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely szerint egy 21 százalékos globális társaságiadó-minimumot állapítanának meg a multik számára.","shortLead":"Thierry Breton, a belső piacért felelős európai uniós biztos üdvözölte vasárnap azt az amerikai elképzelést, amely...","id":"20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e522494-ef30-4601-be7e-1bf69634f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eb6e56-199a-4dcd-a433-d08a706668ea","keywords":null,"link":"/kkv/20210418_Az_unios_biztos_udvozolte_a_multinacionalis_cegek_megadoztatasanak_amerikai_tervet","timestamp":"2021. április. 18. 18:53","title":"Brüsszelnek se lenne ellenére a társasági adó minimuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe abból, ami az iskolák felelős újranyitásához szükséges lenne.","shortLead":"Ezt az Oktatási Hivatal is megerősítette. A Társaság a Szabadságjogokért szerint a kormány semmit nem vett figyelembe...","id":"20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afe40e0f-a4e1-42e5-86ac-5bfe87001450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79f74ef-c61d-48c2-bbaa-a00bd1b795cd","keywords":null,"link":"/elet/20210418_Jogszeru_az_iskolai_hianyzas_igazolasa_a_jarvanyra_hivatkozva_a_TASZ_szerint","timestamp":"2021. április. 18. 11:59","title":"Jogszerű az iskolai hiányzás igazolása a járványra hivatkozva a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával összefüggésben.","shortLead":"Ez a válasz arra, hogy Prága szombaton 18 orosz diplomatát utasított ki, egy fegyverraktár felrobbantásával...","id":"20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f74a63d1-481a-4ab5-acb4-808e187b6ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cd65-9a13-4ac9-bab8-491e7a6f48da","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_oroszorszag_kiutasitott_20_cseh_diplomatat","timestamp":"2021. április. 19. 07:29","title":"20 cseh diplomatát utasított ki Moszkva, többet, mint ahány oroszt Csehország hazaküldött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"150a00dd-8e9f-4944-8a91-61d6642e3359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy iraki féri vezette a méretes lopott Range Rovert Velart.","shortLead":"Egy iraki féri vezette a méretes lopott Range Rovert Velart.","id":"20210418_Ritka_luxusautot_kaptak_el_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=150a00dd-8e9f-4944-8a91-61d6642e3359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c477199-b8f4-4205-b4c2-9621d5307f6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Ritka_luxusautot_kaptak_el_a_hataron","timestamp":"2021. április. 18. 08:36","title":"Ritka luxusautót kaptak el a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az öt nemzeti egészségügyi program mellé célszerű egy hatodik, járványellenes programot is kidolgozni – mondta az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videósorozatban. Azt is elmondta, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint, a koronavírus-fertőzés során a legkisebb erek belső rétegei gyulladhatnak be, ez okozza a sokszervi szövődményeket.\r

\r

","shortLead":"Az öt nemzeti egészségügyi program mellé célszerű egy hatodik, járványellenes programot is kidolgozni – mondta...","id":"20210417_Kasler_ki_kell_dolgozni_a_jarvanyellenes_nemzeti_programot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2608c2fd-336b-4fd3-af74-a5bba2e1b6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cdc7b1c-7a6a-4f0e-9401-9cc203cc0f47","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_ki_kell_dolgozni_a_jarvanyellenes_nemzeti_programot","timestamp":"2021. április. 17. 22:31","title":"Kásler: Járványellenes nemzeti programot kell kidolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","shortLead":"A béren kívüli juttatásokat így kapják a japán cég egyik részlegénél.","id":"20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea199abc-2466-48df-b4c9-3ee1b9eba433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265a6604-798d-469c-80a8-d789a81c9d0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_Bitcoinban_is_fizet_dolgozoinak_a_Toyota","timestamp":"2021. április. 18. 10:14","title":"Kriptovalutában is fizet dolgozóinak a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fa129f-70cc-47cb-9858-727664b21a77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egyesület elnöke kifejezetten büszke arra, hogy ők kapták a legnagyobb támogatást.","shortLead":"Az egyesület elnöke kifejezetten büszke arra, hogy ők kapták a legnagyobb támogatást.","id":"20210419_dvtk_sportegyesuletek_orszagos_szovetsege_deutsch_tamas_allami_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27fa129f-70cc-47cb-9858-727664b21a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc840a5-2665-455b-9815-ad4e344203e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_dvtk_sportegyesuletek_orszagos_szovetsege_deutsch_tamas_allami_tamogatas","timestamp":"2021. április. 19. 21:10","title":"300 millióval segíti meg a kormány a DVTK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]