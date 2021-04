Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi Pfizer-oltóanyag érkezik idén, amivel az EU lakosságának kétharmadát be lehet oltani.","shortLead":"Annyi Pfizer-oltóanyag érkezik idén, amivel az EU lakosságának kétharmadát be lehet oltani.","id":"20210419_europai_bizottsag_pfizer_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9371b9ee-d629-410c-ac47-0021355e4e24","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_europai_bizottsag_pfizer_vakcina","timestamp":"2021. április. 19. 14:05","title":"Az Európai Bizottság 600 millióra emelte a megrendelt Pfizer-vakcina mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d0c88-f1f4-4a3f-a239-5a45e787221e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben Törökország a Szputnyik V gyártását jelentette be, 10 dollárba kerül majd egy adag.","shortLead":"Eközben Törökország a Szputnyik V gyártását jelentette be, 10 dollárba kerül majd egy adag.","id":"20210419_szputnyik_v_ausztria_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d0c88-f1f4-4a3f-a239-5a45e787221e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe24405-ee12-43cb-b03b-bb59569025d0","keywords":null,"link":"/vilag/20210419_szputnyik_v_ausztria_torokorszag","timestamp":"2021. április. 19. 14:47","title":"Nem oltanak orosz vakcinával Ausztriában, amíg nincs meg az uniós engedély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybankelnök szerint az Egyesült Arab Emírségek víziója egy biztonságban és békében élő ország, amely nyitott a világra, egyenlőséget teremt népeinek, jogállam, egyenlő lehetőséget ad a munkára, befektetésre, tanulásra és az egyén kreatív képességeinek kibontására.","shortLead":"A jegybankelnök szerint az Egyesült Arab Emírségek víziója egy biztonságban és békében élő ország, amely nyitott...","id":"20210419_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77834283-a2eb-440b-ae4c-139e0f6a2d55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475daa3c-0f21-441c-8cb3-eb390772fe81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_matolcsy_gyorgy_mnb_elnok_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2021. április. 19. 17:00","title":"Matolcsy most az Emírségek példáját nevezte követendőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer magasabb, mint az ezzel nem rendelkező termékeké.","shortLead":"Örülhetnek a budaörsi gazdák: a földrajzi árujelzővel ellátott agrártermékek értékesítési ára átlagosan kétszer...","id":"20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca41c13-36aa-453c-87a4-ba901dbe5595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe744bb4-642e-4bdb-b3bf-9f4db42cb273","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210419_budaorsi_oszibarack_unios_oltalom","timestamp":"2021. április. 19. 11:47","title":"Uniós oltalom alá vették a budaörsi őszibarackot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","shortLead":"A bankkártyacsalásokról beszélt Tállai András államtitkár.","id":"20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9184dafb-f014-4c23-bac3-39c3e20c1859","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210418_bankkartyacsalas_tallai_nav_sms","timestamp":"2021. április. 18. 09:50","title":"A NAV nevében már nem lopnak pénzt, de nem árt vigyázni a csalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","shortLead":"A miniszter szerint nehéz az orvostudományba, a műszaki tudományokba ideológiát vinni.","id":"20210420_palkovics_fudan_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb758377-5f1f-45a8-b1a7-df30f9e68316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23f8704-8641-49e6-b454-44abd58953a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210420_palkovics_fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 20. 06:44","title":"Palkovics: Nem kell ahhoz egyetem, hogy egy ország titkosszolgálati tevékenységet folytasson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","shortLead":"Vagyis egészen pontosan a gombák föld alatti gyökérhálózatából készül a különleges alapanyag.","id":"20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e66827c0-35a9-4463-84e9-7df799bf05f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb545ec8-95c5-4f40-b092-69c848f636ed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210419_Gombabol_keszult_cipovel_Adidas","timestamp":"2021. április. 19. 16:21","title":"Gombából készít cipőt az Adidas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","shortLead":"Nyáron már az amerikai turistákra is számítanak, amihez nem kell az orosz vakcina.","id":"20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f47f033d-400f-4e11-b3a5-72572cc6dc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cba805f-15f9-410a-86c8-c925d40b3bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Majusban_nyitnak_a_franciak","timestamp":"2021. április. 18. 21:48","title":"Májusban nyitnak a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]