[{"available":true,"c_guid":"4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben összehasonlította a két nagy ökoszisztémát, az androidos és az iOS-es világot ebből a szempontból.","shortLead":"A neves piackutató cég feltárta, mennyire megnőtt a felhasználható tárhely az okostelefonokon. Eközben...","id":"20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a373a18-2a0d-4519-a6aa-19844360cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf0c5b6-58dd-45f1-b54e-cb8043c59aca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210423_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_szabad_tarhelye","timestamp":"2021. április. 23. 09:03","title":"Ha iPhone-ja van, tárhelyben még jobban áll, mint az androidosok, de már nem sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29054632-c4ef-4413-a32d-8da75a44dc2a","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210423_Marabu_Feknyuz_Ratok_var_a_Fudan_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29054632-c4ef-4413-a32d-8da75a44dc2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ce6477-5c34-4b6a-8b5e-3c6fc5fe637c","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_Marabu_Feknyuz_Ratok_var_a_Fudan_egyetem","timestamp":"2021. április. 23. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Rátok vár a Fudan egyetem!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég szakápoló, hanem mert hiányoznak azok a sok országban már alkalmazott etikai elvek – életvégi döntések –, amelyek alapján a kórházakban megítélhetik, kit tegyenek lélegeztetőgépre.","shortLead":"Magyarországon nemcsak azért nagyon magas a lélegeztetőgépre került betegek halálozási aránya, mert nincs elég...","id":"202116_ideghaboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=677130d8-feb2-485f-b3c9-7b87e37ca72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f453da97-e1ed-4705-8106-4e23af474706","keywords":null,"link":"/360/202116_ideghaboru","timestamp":"2021. április. 23. 06:30","title":"„A kórházakban háborús helyzet van, de meglincselik, aki ezt nyilvánosan kimondja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni minden korszakot” - így jellemzi magát Harsányi Gábor színművész, aki a HVG-nek azt is elmondta, mit érzett a Színművészeti beszántását látva. Portré. ","shortLead":"„Keljfeljancsi vagyok, a Láng Vince-féle magyar kisember, aki minden körülmények között életben akar maradni, túlélni...","id":"202116_harsanyi_gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f8761f-1ac7-40a8-893e-fa1e57f37823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43f0957-a6b8-4026-8148-bb187ae9e579","keywords":null,"link":"/360/202116_harsanyi_gabor","timestamp":"2021. április. 24. 11:00","title":"Harsányi Gábor: Nem értek a politikához, ha valami fáj, írok egy novellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83b6b0-cec4-4213-b5b1-e287fec86e3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit királyi család tartja magát a hagyományokhoz, és új fotót tett közzé a legkisebb Cambridge születésnapja alkalmából.","shortLead":"A brit királyi család tartja magát a hagyományokhoz, és új fotót tett közzé a legkisebb Cambridge születésnapja...","id":"20210423_Lajos_herceg_3_eves_lett_es_a_legujabb_foton_mar_biciklizik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c83b6b0-cec4-4213-b5b1-e287fec86e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e136222d-dc10-4eb4-b6c7-cd587fe71f57","keywords":null,"link":"/elet/20210423_Lajos_herceg_3_eves_lett_es_a_legujabb_foton_mar_biciklizik","timestamp":"2021. április. 23. 11:28","title":"Lajos herceg 3 éves lett, és a legújabb fotón már biciklizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik? Vélemény.





","shortLead":"Mi történik, ha valaki finnyás játékos, nincs elég mély zsebe a milliárdokhoz és rájön a kasszazárási pánik...","id":"20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d180bc89-8a87-4d7c-acbc-e95d437044ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc34570-cb4a-46fa-b8d1-17ccec9edabb","keywords":null,"link":"/360/20210423_Farkas_Zoltan_Kasszazarasi_panik","timestamp":"2021. április. 23. 12:00","title":"Farkas Zoltán: Csináljunk sok-sok Mészárost! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki az után döntött így, hogy orvosai megvizsgálhatták.","shortLead":"Véget vetett a több mint három hete kezdett éhségsztrájknak Alekszej Navalnij. A börtöntáborban fogva tartott ellenzéki...","id":"20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42d66dfd-be9d-4439-950b-208d2e9ee518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6d0704-0390-4999-beaa-a3cfceca53f2","keywords":null,"link":"/vilag/20210423_Navalnij_veget_vetett_az_ehsegsztrajknak","timestamp":"2021. április. 23. 14:27","title":"Navalnij véget vetett az éhségsztrájknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából, a Toldiból készült. Most már megvan a pénz a mozis verzióra is. ","shortLead":"Várhatóan ősszel lesz látható a rajzfilmsorozat, mely a 6. osztályos általános iskolások egyik kötelező olvasmányából...","id":"202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d977d333-9bf3-4037-9a25-58c80396244d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b7543f-9d8c-4777-9ba0-b349b7504682","keywords":null,"link":"/360/202116_toldifilm_egesz_estes_verzio","timestamp":"2021. április. 24. 11:10","title":"Az egymilliárdos Toldi-rajzfilm után készülhet a 245 milliós is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]