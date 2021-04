Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható egyik legfényesebb csillagot vették célba az obszervatóriummal.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható...","id":"20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce49e1-dee6-47f9-b310-1d9faa1a7a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:34","title":"Húszezer fényév távolságra lévő csillagot fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból az ezredfordulón túlig. Ugyan az autóiparon keresztül a járvány az alumíniumipart is megrángatta, sikerült alkalmazkodni az új körülményekhez.","shortLead":"80 éves a Köfém hengerműve és öntödéje Székesfehérváron, a hengermű szó szerint időutazás a szovjet korszakból...","id":"20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=405a9465-5d24-4168-a420-2fbf206ee155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0e7e89-910d-48a4-ad51-24ef80b88a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Meg_szovjet_gep_is_mukodik_a_80_eves_fehervari_hengermuben","timestamp":"2021. április. 25. 14:00","title":"Még szovjet gép is működik a 80 éves fehérvári hengerműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi finanszírozási oldalon gyűjti az előrendeléseket.","shortLead":"A világ első intelligens alvássegítő eszközeként hirdetik fejlesztői a DOZZ nevű eszközt, amely az Indiegogo közösségi...","id":"20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8bda4a9-041d-487f-a0f5-c470a244be0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2557bb-52b4-4aa3-ba8b-464b1feffaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210424_indiegogo_dozz_alvassegito_horkolasgatlo_eszkoz","timestamp":"2021. április. 24. 08:03","title":"Könnyű álmot, horkolásmentes éjszakát ígér ez az eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője a New York Times-ban.","shortLead":"A vakcina-nacionalizmus és a vakcina-eufória gátolja a pandémia globális leküzdését, írja a szervezet etióp vezetője...","id":"20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe07e061-1636-458c-978b-ff4ada2b28bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf78678-1a7c-4e1e-a9cb-c3b36f792e14","keywords":null,"link":"/360/20210425_WHOfoigazgato_A_gazdag_orszagoknak_segiteniuk_kell_a_jarvany_lekuzdeseben","timestamp":"2021. április. 25. 09:00","title":"WHO-főigazgató: A gazdag országoknak segíteniük kell a járvány leküzdésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre utazzanak. India naponta dönti meg a járványrekordokat, és egyre több ország vezet be utazási korlátozást.","shortLead":"Több tíz- vagy akár százezer dollárt is fizetnek az indiai gazdagok azért, hogy akár magánrepülőkön külföldre...","id":"20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86bbf455-2b03-4764-b83b-97f0fa33496d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37250b5f-9888-45d4-89d3-8987b3cc34c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210425_Menekulnek_a_jarvany_elol_az_indiai_szupergazdagok","timestamp":"2021. április. 25. 17:08","title":"Menekülnek a járvány elől az indiai szupergazdagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","shortLead":"Az újságíró a kétezres években vált ismertté az olajügyekkel kapcsolatos munkáival.","id":"20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e91a9ab4-11ff-40d7-9f6f-8a36dbd8912b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79b18239-2752-4054-a304-8a54c2909929","keywords":null,"link":"/itthon/20210423_karman_iren_momentum_szolnok_elovalasztas","timestamp":"2021. április. 23. 21:55","title":"Kármán Irént indítja a Momentum Szolnokon az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási gépekkel.","shortLead":" Persze befektetést is igényel, de sokat spórolhatnának a magyarok a korszerűbb, jóval kisebb energiaigényű háztartási...","id":"20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0de8eb85-0140-4a9c-911d-5437c293f9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8e50ed-2764-4630-9d56-875887ea12d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210424_Rengeteg_nyugdijas_gep_van_a_magyar_haztartasokban","timestamp":"2021. április. 24. 18:10","title":"Rengeteg nyugdíjas gép van a magyar háztartásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","shortLead":"Hivatalosan 12 százalékkal csökkent egy év alatt az autók CO2-kibocsátása Európában.","id":"20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8753cded-2b1e-4944-88a3-307b9bfe524a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7684eb-116d-40cc-8e10-bcdeaadec8eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210423_Papiron_tenyleg_sokkal_zoldebbek_lettek_az_autok_Europaban","timestamp":"2021. április. 24. 09:13","title":"Papíron tényleg sokkal zöldebbek lettek az autók Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]