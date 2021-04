Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Két legyet üthetnek egy csapásra az átlátszó napelemekkel: az áramot termelő paneleket üvegházak építőelemeiként is használhatják. ","shortLead":"Két legyet üthetnek egy csapásra az átlátszó napelemekkel: az áramot termelő paneleket üvegházak építőelemeiként is...","id":"202116_atlatszo_napelemek_uveghazban_a_salata_is_megmaradt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5f144fc-32a4-4905-8186-ca0b2fb5f5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e988db8e-97ca-4b5c-bebc-eac684f2aae8","keywords":null,"link":"/360/202116_atlatszo_napelemek_uveghazban_a_salata_is_megmaradt","timestamp":"2021. április. 27. 12:00","title":"Átlátszó napelem alá tették a palántákat, az eredmény tökéletes saláta lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc1950-e56c-4c18-aaab-9291c10cd6ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az örökös ráadásul ahhoz is ragaszkodna, hogy a gazdagok többet adózzanak.","shortLead":"Az örökös ráadásul ahhoz is ragaszkodna, hogy a gazdagok többet adózzanak.","id":"20210427_Ausztria_egyik_leggazdagabb_embere_lesz_de_szetosztja_a_vagyona_90_szazalekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc1950-e56c-4c18-aaab-9291c10cd6ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba4b6ad-8a48-472e-a76e-0eb28d67248c","keywords":null,"link":"/elet/20210427_Ausztria_egyik_leggazdagabb_embere_lesz_de_szetosztja_a_vagyona_90_szazalekat","timestamp":"2021. április. 27. 11:55","title":"Ausztria egyik leggazdagabb embere lesz, de szétosztja a vagyona 90 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja az immunválaszt.","shortLead":"21 nap helyett akár 3 hónapot is lehet várni az oltás első és második adagjának beadása között. A várakozás javíthatja...","id":"20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b097af4-756b-466d-9798-1ad5b628cb5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_szputnyik_v_hosszabb_ido_oltasok_kozott","timestamp":"2021. április. 26. 15:15","title":"A Szputnyik V fejlesztői szerint jobb lehet, ha később adják be a második oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik: a csalók által kiküldött e-mail ezúttal úgy néz ki, mintha valóban a pénzintézettől érkezett volna.","shortLead":"Adathalászok támadnak a K&H Bank nevében. A helyzet komoly, az egyik jól bevált ellenőrzési módszer nem működik...","id":"20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8074b2-d0c4-489f-a466-2ca23f269320","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_kh_bank_adathalasz_tamadas_email_berkezo_atutalas_meghiusulasa","timestamp":"2021. április. 26. 18:05","title":"Figyelmeztetést küldött ki a K&H: támadási hullám indult az ügyfelek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kuratóriumi elnöki székbe ülhet Stumpf István, a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is a kormányközeli lap értesülése szerint. Számos miniszteri biztos, polgármester és vállalkozó is felkérést kaphat.","shortLead":"Kuratóriumi elnöki székbe ülhet Stumpf István, a modellváltások koordinálásával megbízott kormánybiztos is...","id":"20210427_egyetemi_modellvaltas_kuratoriumi_elnokok_es_tagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56907b89-c9fc-4b81-99ce-0235457b3d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373b0cb2-8d76-4e8d-8b89-8e71594ebe69","keywords":null,"link":"/itthon/20210427_egyetemi_modellvaltas_kuratoriumi_elnokok_es_tagok","timestamp":"2021. április. 27. 18:33","title":"Mandiner: Varga Mihály egyetemi kuratóriumi elnök lehet, Trócsányi is bekerülhet egy testületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9340914-cc71-451d-a58f-7d21de8fcfc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mol és a Mercedes után a Suzukinál is lehetőséget adnak a dolgozóknak arra, hogy beoltassák magukat.","shortLead":"A Mol és a Mercedes után a Suzukinál is lehetőséget adnak a dolgozóknak arra, hogy beoltassák magukat.","id":"20210427_Magyar_Suzuki_oltopont_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9340914-cc71-451d-a58f-7d21de8fcfc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057f6a88-f8b0-4949-a634-1a2b58afec99","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_Magyar_Suzuki_oltopont_koronavirus","timestamp":"2021. április. 27. 09:06","title":"A Magyar Suzukinál is oltópontot alakítottak ki a dolgozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra véglegesítették a listát.","shortLead":"A II. kerületi önkormányzat kérdezte meg az ott élőket, hogy kikről neveznének el közterületeket. Mostanra...","id":"20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a009e385-0c01-453d-b8ce-59a399127fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9f653b-20ae-4be5-ac1c-8bf358f9a1c3","keywords":null,"link":"/elet/20210427_utcak_kozterulet_ii_kerulet","timestamp":"2021. április. 27. 14:01","title":"Utcát, teret neveznek el Szabó Magdáról, Psota Irénről, Komlós Juciról és Solt Ottiliáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar gazdasági együttműködés elmélyítéséhez.","shortLead":"A kínai Henan Airport csoport elnöke a megállapodást csak az első lépésnek nevezte, ami hozzájárul a kínai–magyar...","id":"20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97527586-bc43-48ac-bab7-2c01079f180f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210427_kinai_magyar_legi_selyemut","timestamp":"2021. április. 27. 17:44","title":"Kínai–magyar légi selyemútról szerződött a Budapest Airport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]