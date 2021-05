Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","shortLead":"A középszintű írásbeli három óráig tart, míg az emelt szintű 240 perces.","id":"20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66469db3-54a7-402a-ae55-472c72157afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b9b5e9-6b97-4d03-b870-82d0f6d4e1c4","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matematika_irasbeli_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 08:13","title":"A matematika-írásbelikkel folytatódik az érettségi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül szavazott az Európa Tanácsban többször is az emberi jogok ellen, amikor az azerbajdzsáni jogsértésekről volt szó. A Süddeutsche Zeitung azonban úgy tudja, hogy a CDU-CSU több politikusa mellett további személyek is a hatóságok látókörébe kerültek.","shortLead":"Hónapok óta nyomoz a német államügyészség, mert erős a gyanú, hogy az uniópártok több képviselője nem véletlenül...","id":"20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e9af5e1-1ae9-4499-9cde-fc4633469a94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477ef9be-ab83-4403-bc08-ab25d8d0fea2","keywords":null,"link":"/360/20210503_Suddeutsche_Zeitung_Nemet_kormanypartoknak_is_mentek_azeri_kenopenzek","timestamp":"2021. május. 03. 08:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Német kormánypárti politikusoknak is mentek azeri kenőpénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","shortLead":"A két párt szerint a volt oktatási miniszter képes legyőzni a Fideszt a 16-os választókerületben.","id":"20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e31e7c88-6c2c-4c06-bbc7-8d2991be53a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf3ba40-3412-4aae-9020-49615e32b375","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_hiller_istvan_mszp_parbeszed","timestamp":"2021. május. 03. 15:30","title":"Hiller Istvánt indítja az MSZP és a Párbeszéd Pesterzsébet-Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b","c_author":"Mfor","category":"kkv","description":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél gyorsabb átoltottság érdekében, máshol viszont inkább csak tájékoztatják őket arról, hogy az oltás bizony fontos. ","shortLead":"A Magyarországon működő bankok egy része a koronavírus elleni oltásért szabadnappal ösztönzi a munkavállalóit a minél...","id":"20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f900137-b6ac-4baf-bfa5-78de6f422b2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6441eb-932c-41ae-baa3-f813bba6de01","keywords":null,"link":"/kkv/20210502_Nem_torik_ossze_magukat_a_bankok_hogy_szabadnappal_jutalmazzak_az_oltakozokat","timestamp":"2021. május. 02. 13:25","title":"Nem törik össze magukat a bankok, hogy szabadnappal jutalmazzák az oltakozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"663b6e68-a27a-4a5c-b571-b04228a9e766","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány az élet szinte minden területére hatással van. Még arra is, ahogyan a szeretteinktől búcsút veszünk.","shortLead":"A koronavírus-járvány az élet szinte minden területére hatással van. Még arra is, ahogyan a szeretteinktől búcsút...","id":"20210503_komposzt_komposztalas_recompose_zatony_temetes_temetkezes_hamvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=663b6e68-a27a-4a5c-b571-b04228a9e766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8344721-3335-4628-a18b-570cd103e692","keywords":null,"link":"/tudomany/20210503_komposzt_komposztalas_recompose_zatony_temetes_temetkezes_hamvak","timestamp":"2021. május. 03. 15:03","title":"Komposztálás, zátonnyá alakítás – a járvány miatt világszerte többen választják a különleges temetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b689f7-1b75-4bc9-ab64-2e315fb9bc33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna elleni szembenállásra Tamás Gáspár Miklós szólított fel hétfőn.\r

","shortLead":"A csatorna elleni szembenállásra Tamás Gáspár Miklós szólított fel hétfőn.\r

","id":"20210504_Hadhazy_Akos_bojkottalja_az_ATVt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4b689f7-1b75-4bc9-ab64-2e315fb9bc33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3e2f4f-92de-4e73-99e9-6262118d633d","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Hadhazy_Akos_bojkottalja_az_ATVt","timestamp":"2021. május. 04. 06:01","title":"Hadházy Ákos bojkottálja az ATV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc658e1-2266-417b-9b32-c462c416f1bb","c_author":"Eduline","category":"itthon","description":"Hatványozós feladatot is kaptak az érettségizők.","shortLead":"Hatványozós feladatot is kaptak az érettségizők.","id":"20210504_matekerettsegi_erettsegi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc658e1-2266-417b-9b32-c462c416f1bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4925869-0a98-41ba-a8bc-4bd07e781193","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_matekerettsegi_erettsegi","timestamp":"2021. május. 04. 09:48","title":"Matekérettségi: számtani sorozatok, halmazok, valószínűség- és százalékszámítás a feladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg, a napi új 392 488 fertőzöttel pedig 19,5 millióra nőtt a pozitívra teszteltek száma a járvány kezdete óta.","shortLead":"Indiában rekordot döntött vasárnapra a koronavírus okozta napi új halesetek száma, a betegségben 3689-en haltak meg...","id":"20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6445d9-c930-4048-820d-4e13f2e8b80f","keywords":null,"link":"/vilag/20210502_Soha_nem_hunytak_el_annyian_egy_nap_alatt_koronavirusban_mint_tegnap_Indiaban","timestamp":"2021. május. 02. 11:24","title":"Rekordon a halálozások száma Indiában, de még mindig nincs országos karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]