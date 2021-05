Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők a buktatók is? A könyvelő számát törölhetjük a telefonunkból? Öt pontban bemutatjuk, hogy egyáltalán nem. ","shortLead":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők...","id":"20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865ec73f-1d3c-4064-aa92-26d54736ca68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","timestamp":"2021. május. 06. 11:30","title":"Változó áfabevallási szabályok: ezekre érdemes felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6128dea8-7672-4bdd-b997-8c410cf0e01b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vállalat Könyves Kálmán körúti székházában található közösségi terek kialakítása ezüstöt ért az A 'Design Award and Competition elnevezésű versenyen.","shortLead":"A vállalat Könyves Kálmán körúti székházában található közösségi terek kialakítása ezüstöt ért az A 'Design Award and...","id":"20210506_Nemzetkozi_dij_Magyar_Telekom_szekhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6128dea8-7672-4bdd-b997-8c410cf0e01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94898a5-9886-475e-ba1e-a3547fb052b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210506_Nemzetkozi_dij_Magyar_Telekom_szekhaz","timestamp":"2021. május. 06. 16:07","title":"Rangos nemzetközi díjat nyert a Magyar Telekom székháza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez is benne van az újabb Magyar Közlönyben.","shortLead":"Ez is benne van az újabb Magyar Közlönyben.","id":"20210507_jelenleti_oktatas_testneveles_uszoda_iskolasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab502e36-ba60-47f1-a0e0-8d565f5899e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e5756b-e9f8-489e-ae6a-133a06026cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_jelenleti_oktatas_testneveles_uszoda_iskolasok","timestamp":"2021. május. 07. 07:37","title":"Május 10-től újra mehetnek uszodába az iskolások testnevelésórán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","shortLead":"A csökkenésben az újabb járványügyi korlátozások is szerepet játszhattak.","id":"20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23543ab1-2c26-456e-a7c1-5bf2da9dfeb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1348b1f-406b-4c47-8603-10254f844176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_ksh_kiskereskedelmi_forgalom_marcius","timestamp":"2021. május. 06. 11:13","title":"Visszaesett márciusban a boltok forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Németország az elmúlt 40 év leghidegebb áprilisát élte meg.","shortLead":"Németország az elmúlt 40 év leghidegebb áprilisát élte meg.","id":"20210507_idojaras_aprilis_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5acb1a-ca87-4ee5-ae52-1729f84b9f7b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210507_idojaras_aprilis_europa","timestamp":"2021. május. 07. 06:00","title":"Egész Európában különösen hideg volt az április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","shortLead":"A technológia a Ford és Volkswagen szerint lökést adhat többek között a kereskedelmi robotaxizásnak.","id":"20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57f2409-087b-4178-b03c-610f04d6ec58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60895459-435a-4460-b120-e6d26e22dc9d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210507_Igy_lat_kamerak_nelkul_is_egy_csucstechnologias_onvezeto_rendszer__video","timestamp":"2021. május. 07. 11:39","title":"Így lát kamerák nélkül is egy csúcstechnológiás önvezető rendszer – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni különböző állami támogatású hitelekhez. Nem ritkák azonban az olyan élethelyzetek, amikor bár külső forrásra van szükség, de az adott célra állami támogatás nem érhető el, vagy egyszerűen az igénylő nem felel meg a feltételeknek.","shortLead":"Az elmúlt időszakban rendkívül sok elemzés készült arról, hogy milyen feltételekkel és hogyan lehet hozzájutni...","id":"20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"046f0c79-f414-410f-b16c-b29d21dada88","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210505_hiteligenyles_thm_bank360_majus","timestamp":"2021. május. 05. 16:31","title":"Ennyibe kerül, ha most akar hitelt felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik egy olyan lyuk róla, ami egyszerűsíthetné a használatát. Mint kiderült, nem lehetetlen ilyet fúrni bele, de nem igazán érdemes ezzel kísérletezni.","shortLead":"Az Apple megszokott vonzó dizájnját hozza magával az elveszett tárgyak keresésére használható AirTag, azonban hiányzik...","id":"20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72812ed7-c37e-4c44-905b-7e38a7d41561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42bfaea-fa7a-47f0-8bd8-fd4074fc0d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210506_ifixit_airtag_teardown_lyukfuras_az_eszkozbe","timestamp":"2021. május. 06. 09:40","title":"Darabjaira szedték az Apple AirTaget – kényelmesebb, ha lyukat fúr bele, de inkább ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]