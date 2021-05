Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72ed3243-ea3b-4b94-bc6e-f1da72be3a15","c_author":"Horn Andrea - Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Kicsi az esély arra, hogy kevesebb mint három hónappal az idénre halasztott olimpia megnyitója előtt lefújják az eseményt, mégis eljátszottunk annak gondolatával, milyen hatásai lennének egy ilyen döntésnek. A legnagyobb csapást kétségkívül a japán gazdaság szenvedné el, de azokról a sportolókról sem lehet elfeledkezni, akiknek ez lenne az utolsó, vagy az egyetlen lehetőségük az ötkarikás szereplésre.","shortLead":"Kicsi az esély arra, hogy kevesebb mint három hónappal az idénre halasztott olimpia megnyitója előtt lefújják...","id":"20210507_tokio_olimpia_halasztas_lemondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72ed3243-ea3b-4b94-bc6e-f1da72be3a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d56aed-bd42-407e-b0ba-228d6dc2b496","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_tokio_olimpia_halasztas_lemondas","timestamp":"2021. május. 07. 20:00","title":"De mi lesz, ha mégis elmarad a tokiói olimpia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","shortLead":"Maros megyében egy baromfifarmon jelent meg a vírus.","id":"20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea8c9ba7-8df9-4b2d-8a65-8e5ee6247c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a5c97f-189a-48a4-8391-e95268c8bf0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_Szarnyas_Erdely_madarinfluenza","timestamp":"2021. május. 07. 21:09","title":"180 ezer szárnyast ölnek meg Erdélyben a madárinfluenza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","shortLead":"Az énekes egyik dalából sok erőt merített a tudós, amikor nehézségekkel szembesült. ","id":"20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6b0935b-bde4-47bc-baae-5209d5bc61bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3bfb173-beed-4216-b130-f04428d72188","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Zoran_talalkozott_nagy_rajongojaval_Kariko_Katalinnal","timestamp":"2021. május. 08. 14:06","title":"Zorán találkozott nagy rajongójával, Karikó Katalinnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","shortLead":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","id":"20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922201a9-e5d6-458a-a5cb-a9caae1f5541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","timestamp":"2021. május. 09. 13:20","title":"Elon Musk elment viccelődni a tévébe, erre beszakadt a dogecoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","shortLead":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","id":"20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b096c7-d2c9-49de-abc5-0223a435c0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:41","title":"Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54012ffe-d982-42d4-aa77-236151dd7a79","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Paul Van Doren 90 éves volt.","shortLead":"Paul Van Doren 90 éves volt.","id":"20210508_Meghalt_a_Vansmarka_egyik_alapitoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54012ffe-d982-42d4-aa77-236151dd7a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195a5c20-b0d0-477e-8875-5bc249b2006a","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Meghalt_a_Vansmarka_egyik_alapitoja","timestamp":"2021. május. 08. 09:33","title":"Meghalt a Vans-márka egyik alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","shortLead":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","id":"20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb496ff-c9c2-4ad9-bdae-10ad7fc0e107","keywords":null,"link":"/elet/20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","timestamp":"2021. május. 09. 12:23","title":"Az évszazad leghidegebbje volt a mostani április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","shortLead":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","id":"20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c42c178-eaca-4976-9fe5-4623a49a7214","keywords":null,"link":"/elet/20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","timestamp":"2021. május. 08. 21:58","title":"Heten haltak meg a francia Alpokban lavinabalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]