[{"available":true,"c_guid":"3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös baktériummal. Génállománya ennyi ideje nem módosult, sehol egy mutáció. ","shortLead":"Elképzelhetetlen, hogy valami 165 millió éven át változatlanul maradjon, de úgy látszik, ez történik egy különös...","id":"202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3cdd95b4-3df7-458c-83a4-8df03c2cf422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d4e32-4b66-4cf6-8e7e-77c1de9bab18","keywords":null,"link":"/360/202118_tenyleg_elo_kovulet_kenes_egyensuly","timestamp":"2021. május. 09. 08:30","title":"Létezik egy baktérium, amely 165 millió éve semmit nem változik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c80e30c-4ef6-4e67-8a9d-d3b0d2258b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta nem volt olyan nagyszabású sportesemény Európában, mint amilyen a magyarországi Európa-bajnokság lesz. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta nem volt olyan nagyszabású sportesemény Európában, mint amilyen a magyarországi...","id":"20210507_4_ezer_vendeget_varnak_a_hetfon_kezdodo_budapesti_uszo_Ebre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c80e30c-4ef6-4e67-8a9d-d3b0d2258b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1d01abc-d02e-452c-b4eb-e09c11d7f191","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_4_ezer_vendeget_varnak_a_hetfon_kezdodo_budapesti_uszo_Ebre","timestamp":"2021. május. 07. 20:16","title":"4 ezer vendéget várnak a hétfőn kezdődő budapesti úszó Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kihúzták az ötöslottó számait.","shortLead":"Kihúzták az ötöslottó számait.","id":"20210508_lotto_sorsolas_szamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7bab264-cfe3-4045-ae0c-fed0b15af598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49597427-734f-4c9d-a0fc-264da8707edd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_lotto_sorsolas_szamok","timestamp":"2021. május. 08. 20:15","title":"Ha a Kőbánya alsónál közlekedő villamosok számait tette meg a lottón, minimum hármasa van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5624301e-e7ba-472c-8f60-9d7ffce50db0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vészhelyzetes múltat nem lehet eltörölni.","shortLead":"A vészhelyzetes múltat nem lehet eltörölni.","id":"20210508_Kiderult_hogy_szolitja_egymast_George_Clooney_es_Julianna_Margulies","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5624301e-e7ba-472c-8f60-9d7ffce50db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3197533-990a-4444-a370-04ec27c6a82d","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Kiderult_hogy_szolitja_egymast_George_Clooney_es_Julianna_Margulies","timestamp":"2021. május. 08. 11:30","title":"Kiderült, hogy szólítja egymást George Clooney és Julianna Margulies","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","shortLead":"Nem csak hűvös, szeszélyes is volt a múlt hónap.","id":"20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e02045c-6f12-4d75-a229-8bdd4a21bd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb496ff-c9c2-4ad9-bdae-10ad7fc0e107","keywords":null,"link":"/elet/20210509_idojaras_meteorologia_szeszelyes_aprilis","timestamp":"2021. május. 09. 12:23","title":"Az évszazad leghidegebbje volt a mostani április","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","shortLead":"Elég hatékonynak bizonyult a távoktatás, a hószünet bánja.","id":"20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f5b6155-c4f6-416b-af14-53fd89c26cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b880735f-9697-4a78-a856-732d52c16d32","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_tavoktatas_hoszunet_new_york","timestamp":"2021. május. 08. 20:49","title":"Olyan jól sikerült a járvány alatti távoktatás New Yorkban, hogy ezután télen nem lehet hószünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c41d33-6892-4c5b-9853-6356af3ed20f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel szerint ismeretlenek vették át az irányítást a több mint 18 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal, a helyesiras.hu felett.","shortLead":"Minden jel szerint ismeretlenek vették át az irányítást a több mint 18 ezer követővel rendelkező Facebook-oldal...","id":"20210507_helyesiras_mta_magyar_tudomanyos_akademia_facebook_oldal_feltores","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c41d33-6892-4c5b-9853-6356af3ed20f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043d9e6b-250f-40f9-ab1f-252a92ca6278","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_helyesiras_mta_magyar_tudomanyos_akademia_facebook_oldal_feltores","timestamp":"2021. május. 07. 18:53","title":"Feltörhették a Magyar Tudományos Akadémia egyik Facebook-oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","shortLead":"Az ellopott ékszert a férfi már zaciba vágta, ám az érte kapott pénzt nem sikerült elköltenie. \r

","id":"20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66cc77ac-e0be-4964-a3ff-c88f25d11680&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafce57d-673a-4bf2-a7a1-8e90fcef0276","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_nyaklanckitepo_jozsefvaros_zaloghaz_rendorseg","timestamp":"2021. május. 09. 12:58","title":"Videón a nyaklánckitépő, akit órákon belül lekapcsoltak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]