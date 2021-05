Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát kiváltó Stagger Lee.","shortLead":"Olyan slágerek fűződtek a nevéhez mint a Personality, a Lawdy Miss Clawdy vagy az erőszakos szövege miatt sok vitát...","id":"20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c12b343-7360-4da4-9a19-b99e84706404","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_lloyd_price_rock_and_roll_personality","timestamp":"2021. május. 09. 11:15","title":"Elhunyt Lloyd Price, a rock and roll hőskorának sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A használt téglalakások négyzetméterára az V. kerületben, míg a paneleké a XI. kerületben a legmagasabb.","shortLead":"A használt téglalakások négyzetméterára az V. kerületben, míg a paneleké a XI. kerületben a legmagasabb.","id":"20210510_fovaros_ingatlan_aremelkedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=550b3fd4-5f36-4ed3-b907-ae3f6687c41c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8f6eea-729e-46cb-b549-07945f465f5b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_fovaros_ingatlan_aremelkedes","timestamp":"2021. május. 10. 12:53","title":"Ötödével nőtt a használt családi házak négyzetméterára Budán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a","c_author":"BI - NR","category":"kultura","description":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","shortLead":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","id":"20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9be40c-aa76-44f2-889d-f7fc2ae0979b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2021. május. 10. 12:04","title":"Kiss Tibi ötven éve teszi a dolgát – itt vannak a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa","c_author":"HVG","category":"360","description":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","shortLead":"Boros Anitáék célja az építőipar zöldítése.","id":"202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c90906-fef7-4a64-b79d-bd8e67e89dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e67f5fa-1f77-4eb6-baea-287e90e2dc71","keywords":null,"link":"/360/202118_greenology_a_volt_allamtitkar_tudaskozpontja","timestamp":"2021. május. 09. 13:40","title":"Tudásközpontot gründolt a volt államtitkár és a főosztályvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méghozzá nem kevéssel.","shortLead":"Méghozzá nem kevéssel.","id":"20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=331f9209-8033-408d-89ad-74e40fb537a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfc81d9-7296-427d-b4e9-213a526b062a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Alig_par_ev_es_olcsobban_gyartjak_az_elektromos_autokat_mint_a_hagyomanyos_jarmuveket","timestamp":"2021. május. 10. 09:45","title":"Hat év múlva már olcsóbb lehet egy elektromos autó, mint a hagyományos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Most indul a második kör azoknak, akik eddig nem is próbálták meg letenni a vizsgát, illetve, akiknek elsőre nem sikerült. ","shortLead":"Most indul a második kör azoknak, akik eddig nem is próbálták meg letenni a vizsgát, illetve, akiknek elsőre nem...","id":"20210510_Egyelore_csak_57_ezer_gyerek_abszolvalta_a_kozlekedesi_alapvizsgat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afbadba-7350-4ec2-ade0-8058dafc4e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded22960-db05-4854-a976-7e72fae5afe6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_Egyelore_csak_57_ezer_gyerek_abszolvalta_a_kozlekedesi_alapvizsgat","timestamp":"2021. május. 10. 07:47","title":"Egyelőre csak 57 ezer gyerek teljesítette a közlekedési alapvizsgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora autóforgalmat generált, hogy az összetűzésekhez vezetett a szomszédsággal.","shortLead":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora...","id":"20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688639ce-8076-4290-9035-792ba6570489","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 09. 18:12","title":"Büfékocsiba költözött Ördög Nóráék új üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90bd40d-9099-4b14-bf34-360d07782e95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díjak az előző év legjobb szépirodalmi könyveit helyezik előtérbe. 2021-ben a zsűri egy regényt, míg a közönség egy verseskötetet emelt ki a tíz döntős mű közül.\r

\r

","shortLead":"A Libri irodalmi díjak az előző év legjobb szépirodalmi könyveit helyezik előtérbe. 2021-ben a zsűri egy regényt, míg...","id":"20210510_Beremenyi_es_Grecso_kapta_a_Libri_irodalmi_dijakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d90bd40d-9099-4b14-bf34-360d07782e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8f731-ac4a-4906-8be0-804bdbcffccf","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Beremenyi_es_Grecso_kapta_a_Libri_irodalmi_dijakat","timestamp":"2021. május. 10. 20:21","title":"Bereményi és Grecsó kapta a Libri irodalmi díjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]