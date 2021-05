Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","shortLead":"Az EMA szerint az engedélyeztetés előtt álló oltóanyagok mindegyike hatásos az indiai vírusmutációval szemben.","id":"20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=932c36f4-44c1-4fb0-9beb-1ffee68f636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c20465e-8bb5-4af3-adc6-6902205cbb7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_Vakcina_Szputnyik_V_Europai_Gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. május. 12. 16:43","title":"Négy vakcináról, köztük a Szputnyikról dönt hamarosan az Európai Gyógyszerügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","shortLead":"A félvezetők hiánya miatt jó néhány gyárban vissza kellett fogni a termelést.","id":"20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29d70b20-ce51-42ea-837c-f06a0bfae461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abffdc23-05b6-4758-9412-73a6d01739c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_25_millio_autot_nem_gyartanak_le_a_chipvalsag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 14:20","title":"2,5 millió autót nem gyártanak le a chipválság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91507f9f-db0a-4c52-8e88-fdc18a64f1fa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lezárás utáni első nyilvános koncertjén a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezik a Budapesti Fesztiválzenekar. Az ingyenes hangversenyre az áldozatok szeretteit várják. ","shortLead":"A lezárás utáni első nyilvános koncertjén a koronavírus-járványban elhunytakra emlékezik a Budapesti Fesztiválzenekar...","id":"20210512_A_koronavirus_aldozatainak_emlekere_szervez_koncertet_a_Fesztivalzenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91507f9f-db0a-4c52-8e88-fdc18a64f1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07c0fde3-31e4-486b-aa3c-de786b9cda40","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_A_koronavirus_aldozatainak_emlekere_szervez_koncertet_a_Fesztivalzenekar","timestamp":"2021. május. 12. 16:37","title":"A koronavírus áldozatainak emlékére, a hozzátartozóknak szervez koncertet a Fesztiválzenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt hangsúlyozta Athénban Spanyolország és Görögország miniszterelnöke. A két állam a 750 milliárd eurós válságkezelő alap fő kedvezményezettjei közé tartozik.

","shortLead":"Ezt hangsúlyozta Athénban Spanyolország és Görögország miniszterelnöke. A két állam a 750 milliárd eurós válságkezelő...","id":"20210511_Hova_vezethet_a_kozos_unios_hitelfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfc3c76d-3f2e-4580-bf81-ea48bfa4b651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df283347-f455-4179-86af-75df965eb5d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210511_Hova_vezethet_a_kozos_unios_hitelfelvetel","timestamp":"2021. május. 11. 16:16","title":"Hova vezethet a közös uniós hitelfelvétel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","shortLead":"A miniszter szerint most már a rendezvényekről dönthet a kormány. ","id":"20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29b5f134-b7ec-4ed8-9b03-9f7e9c9c5a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0860e529-357c-4e5c-b9d5-a500cb74131d","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_gulyas_gergely_kormanyules_enyhites_vedooltas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 13. 10:03","title":"Gulyás Gergely: Május végén lehet meg az 5 millió beoltott, jövő héten dönt a kormány a további enyhítésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell kifizetniük. Ha egy összegben rendezik, akkor még olcsóbb lehet.","shortLead":"A benyújtott törvényjavaslat szerint a bérlőknek a legrosszabb esetben az ingatlan értékének a 30 százalékát kell...","id":"20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78b49cff-0e6a-4c0e-941c-44d5d491cd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306e3ea0-a463-4572-ba21-eec80db8fdeb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_onkormanyzati_berlakas_borocz","timestamp":"2021. május. 12. 10:05","title":"Egy új törvényjavaslat szerint kedvezményes áron vehetnék meg a bérlők az önkormányzati bérlakásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","shortLead":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","id":"20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63998517-7fed-4fd2-b59b-681d6a8fe471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","timestamp":"2021. május. 13. 06:41","title":"Magyarországra jön a 2000 lóerős új elektromos Lotus hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]