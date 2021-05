Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","shortLead":"Sokan órákat vártak a szakadó esőben, mire megkaphatták a koronavírus elleni védőoltást.","id":"20210517_oltopontok_sorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f617789-f89c-4213-b191-cd47f5a27c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76459b4-30c9-4e5e-9daf-dcc20645d1b5","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_oltopontok_sorok","timestamp":"2021. május. 17. 16:09","title":"Több száz méteres sorok álltak több budapesti oltópontnál is hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan akarnának elérni.","shortLead":"Nem működik a decemberben indult Hundub, amit az elmúlt hónapok nagy csendje alapján talán egyébként sem sokan...","id":"20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6119a896-4b81-4623-8d8f-c5bbce3a8804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804673bf-bf3a-4aa7-b906-3d17dab3b4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_hundub_552_hiba_cloudflare","timestamp":"2021. május. 17. 17:13","title":"Elérhetetlenné vált a Hundub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1745d9-e992-4350-8302-52da37ea4cbd","c_author":"Serdült Viktória","category":"kkv","description":"A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik az Európai Gyógyszerügynökség engedélye, már csak döntés kérdése, itthon beoltják-e a 12–15 éves korosztályt – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban a Pfizer magyarországi ügyvezető igazgatója. Vereckei Péter szerint Szijjártó Péterrel a fejlesztésekről, hatékonyságról és a szállításokról tárgyaltak, de a kormány vakcinatáblázata nem került szóba.","shortLead":"A második negyedévben összesen 4,6 millió Pfizer–BioNTech oltóanyag érkezhet Magyarországra, így, ha megérkezik...","id":"20210517_Pfizer_magyarorszagi_igazgato_vereckei_peter_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1745d9-e992-4350-8302-52da37ea4cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c56c-adc6-4fa5-8317-002a76b17a5b","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_Pfizer_magyarorszagi_igazgato_vereckei_peter_interju","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Pfizer: Minden adott lesz, hogy szeptemberre be legyenek oltva a 12–15 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","shortLead":"Üzent rajongóinak a Giro d'Italiát három napon át vezető Valter Attila.","id":"20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18c1b496-4850-4c0d-a72e-075844092e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3363267-9f5b-49e8-84be-d59e49ecd9b9","keywords":null,"link":"/sport/20210517_valter_attila_rozsaszin_triko_giro_d_italia","timestamp":"2021. május. 17. 07:23","title":"Valter Attila: Álmomban sem gondoltam, hogy a Puskás is rózsaszínben fog díszelegni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","shortLead":"A Mercedes-AMG GT 73e nem a némán és takarékosan suhanó autók táborát gyarapítja majd.","id":"20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8399c8-fe96-4d62-80c1-091dd9ea120d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd48d5e-b510-4b17-967d-4379dc1de7d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_800_loeros_zold_rendszamos_hibridjet_teszteli_a_Nurburgningen_a_Mercedes","timestamp":"2021. május. 17. 17:14","title":"A Nürburgingen nyüstölte 800 lóerős, zöld rendszámos hibridjét a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","shortLead":"Az újdonság sorozatgyártása idén nyár végén kezdődik majd meg.","id":"20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5f4ebcf-d51c-4eed-97f0-77f44cd65222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a736a0c1-e1dc-445e-a0fc-2199988f50a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_a_bmw_most_eloszor_megmutatta_a_teljesen_uj_2es_kupet_ime","timestamp":"2021. május. 17. 07:15","title":"A BMW a teljesen új 2-es kupéval indítja a hetet, íme a 6 hengeres sportmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig Fonyódligeten is várják a gyerekeket – jelentette be Novák Katalin, a családokért felelős tárca nélküli miniszter.","shortLead":"Idén megtartják az ottalvós Erzsébet-táborokat is, június 20-tól augusztus végéig Zánkán, augusztusban pedig...","id":"20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcdedbb0-aacb-437d-b9e9-47260ff51040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0881da-7e08-4af1-a65e-6337c2ccc74f","keywords":null,"link":"/elet/20210517_ottalvos_erzsebet_tabor_novak_katalin","timestamp":"2021. május. 17. 11:20","title":"Ottalvós Erzsébet-táborok is lesznek idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük a munkahelyükön.","shortLead":"Ennek az az előnye a kormánypárti képviselők számára, hogy hétfő délután nem kell határozatképes számban ott lenniük...","id":"20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d51f1-8876-4015-b702-c0f8e2a491f6","keywords":null,"link":"/itthon/20210518_parlament_orszaggyules_szavazas_miniszteri_valasz","timestamp":"2021. május. 18. 12:40","title":"Új szokás a parlamentben: olyanok szavaznak a miniszteri válasz elfogadásáról, akik nem is hallották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]