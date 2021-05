Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1939ef5-05b4-4978-a2fa-ae07072b6ffa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar–német hadiipari fejlesztésekről tárgyalt a miniszterelnök a Rheinmetall vezetőjével.","shortLead":"Magyar–német hadiipari fejlesztésekről tárgyalt a miniszterelnök a Rheinmetall vezetőjével.","id":"20210518_orban_magyar_nemet_hadiipar_fejlesztes_rheinmetall","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1939ef5-05b4-4978-a2fa-ae07072b6ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed208e1-e81a-49a0-ac31-83aea48f3f06","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210518_orban_magyar_nemet_hadiipar_fejlesztes_rheinmetall","timestamp":"2021. május. 18. 16:31","title":"Légvédelmi fegyverrendszerek fejlesztéséről kötött megállapodást Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","shortLead":"Tesztelés közben lefotózták a Toyota Corolla Cross-t.","id":"20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbb8dabb-7c2e-4c37-a2ca-1623f919f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01537a8d-8312-4210-9145-3d0e8c9cd1b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210519_Lefotoztak_a_Toyota_Corolla_Crosst","timestamp":"2021. május. 19. 10:25","title":"A Toyota Corollának is lesz szabadidő-autó változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","shortLead":"A Magyarországon főleg a Beethoven-filmekből ismert színész 86 évet élt.","id":"20210518_Meghalt_Charles_Grodin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a0854-f467-4576-9348-a81940969b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"956d6bd4-3f61-412c-919a-84ab1e2f46da","keywords":null,"link":"/kultura/20210518_Meghalt_Charles_Grodin","timestamp":"2021. május. 18. 21:40","title":"Meghalt Charles Grodin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e","c_author":"Huawei","category":"brandcontent","description":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások között. A kínálat azonban hatalmas a fej-, illetve fülhallgatók terepén, érdemes alaposan tájékozódni, különböző nézőpontokat megismerni. Videónk főszereplője ezúttal a Huawei Freebuds 4i-t próbálta ki. ","shortLead":"A technológia jelenlegi állása mellett nem kérdés, hogy érdemes-e vacillálni a bluetooth- és a vezetékes megoldások...","id":"20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859b09fe-d461-47ae-8dac-2e2abf48590e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"154bcfc0-682c-4523-a85b-5bddcca04a5c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210422_Bekapcsol_parosit_hallgat__mit_tud_most_egy_bluetoothfules_huawei","timestamp":"2021. május. 19. 11:30","title":"Kicsi, mozgékony és okos (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon online konferenciáján bemutatott nagymintás közvélemény-kutatásból kiderült, hogy egészen meglepő dolgokban ért egyet a fővárosiak többsége a legkisebb településen élőkkel.","shortLead":"A Republikon online konferenciáján bemutatott nagymintás közvélemény-kutatásból kiderült, hogy egészen meglepő...","id":"20210519_republikon_budapest_videk_konferencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6791aa0-c850-48a4-adde-71fb9db5e304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67619be-ee0c-43ff-a51e-c56d2735a237","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_republikon_budapest_videk_konferencia","timestamp":"2021. május. 19. 18:17","title":"Sok ellentét van Budapest és a vidék között, de abban mindenki egyetért, hogy inkább rossz irányba haladnak a dolgok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","shortLead":"A kórházban ápolt koronavírusos betegek száma 1908-ra csökkent.","id":"20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b758d20b-1ffb-4227-8c38-b61eb8d01171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e84510-50e5-42fe-a50d-07fb79d8d662","keywords":null,"link":"/itthon/20210519_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedooltas_egeszsegugy_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. május. 19. 09:20","title":"Koronavírus: 52 halálos áldozat, 4,79 millió beoltott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka egy törvénymódosítást is aláírt a héten, ami megengedi harci techinkák bevetését a tüntetőkkel szemben.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka egy törvénymódosítást is aláírt a héten, ami megengedi harci techinkák bevetését a tüntetőkkel...","id":"20210520_feheroroszorszag_tuntetok_ujsagirok_bortonben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094a13f2-1092-4390-a2e6-21616891af84","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_feheroroszorszag_tuntetok_ujsagirok_bortonben","timestamp":"2021. május. 20. 06:51","title":"Sok év börtönre ítéltek egy fehérorosz tüntetőt, az elfogott újságírók még mindig nem szabadulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","shortLead":"A jelenséget nagyjából hét másodpercig lehetett látni.","id":"20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a28c65cf-1056-44ef-98fd-46b7f9f7a3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19dcee-ab0e-4f0a-a49d-3cd426bd617b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_Tuzgomb_tunt_fel_Magyarorszag_felett_az_ejszaka","timestamp":"2021. május. 19. 16:53","title":"Tűzgömb tűnt fel Magyarország felett az éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]