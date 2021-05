Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Boris Johnson miniszterelnök igyekszik tartani magát az eredeti nyitási menetrendhez, de azt elismerte, hogy komoly zavart okozhat az új variáns.","shortLead":"Boris Johnson miniszterelnök igyekszik tartani magát az eredeti nyitási menetrendhez, de azt elismerte, hogy komoly...","id":"20210518_Nyugtalansag_az_indiai_virusmutans_miatt_Angliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7334033-ab74-4bb8-89e3-9a3ed935c74f","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_Nyugtalansag_az_indiai_virusmutans_miatt_Angliaban","timestamp":"2021. május. 18. 19:06","title":"Nyugtalanság az indiai vírusmutáns miatt Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom munkatársát.","shortLead":"A hatóságok nagymértékű adó- és járulékcsalás bűntettének alapos gyanúja miatt vették őrizetbe a TUT.by tizenhárom...","id":"20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73354740-eaf8-4671-9400-68c0f55b5571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44d23e-0014-4474-973c-e62d9bfaafef","keywords":null,"link":"/vilag/20210518_tut_by_belarusz_sajto_bezaras","timestamp":"2021. május. 18. 21:13","title":"Letiltották a legnagyobb független Belarusz újság honlapját, tucatnyi újságírót vettek őrizetbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt egy évben leginkább ruházati terméket, háztartási gépeket, egészségügyi termékeket, mobiltelefonokat és kiegészítőket vettek online. ","shortLead":"Az elmúlt egy évben leginkább ruházati terméket, háztartási gépeket, egészségügyi termékeket, mobiltelefonokat és...","id":"20210519_online_vasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1acaa9-c0a9-4021-9e0b-7490b9921fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_online_vasarlas","timestamp":"2021. május. 19. 05:05","title":"Kév év alatt megduplázódott a legalább hetente online vásárlók aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","shortLead":"A férfi a rendőrség szerint állig fel van fegyverkezve, rakétavető is van nála.","id":"20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c944e29b-61f3-47c7-a39b-64cd7b571f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b8d3c0-bb31-43b9-8d8e-0c0d3e628cb3","keywords":null,"link":"/vilag/20210519_belga_katona_hajtovadaszat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 19. 13:21","title":"Hajtóvadászat indult egy katona ellen, aki megfenyegette a legismertebb belga virológust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","id":"20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a95005-93c0-4fd3-855a-8d00a69eee2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","timestamp":"2021. május. 20. 09:21","title":"646 lóerős változat is készült a BMW X7 divatterepjáróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","shortLead":"A dogecoin nevű kriptovaluta Elon Musknak köszönhetően egyre értékesebbé válik.","id":"20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd05f4-b22f-4375-8593-b549a05e6ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae356f5b-c503-43f8-bdff-fc407114cac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_elon_musk_dogecoin_kriptopenz","timestamp":"2021. május. 19. 09:03","title":"Elon Musk komoly terveket jelentett be a mémből született kriptopénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka egy törvénymódosítást is aláírt a héten, ami megengedi harci techinkák bevetését a tüntetőkkel szemben.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka egy törvénymódosítást is aláírt a héten, ami megengedi harci techinkák bevetését a tüntetőkkel...","id":"20210520_feheroroszorszag_tuntetok_ujsagirok_bortonben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094a13f2-1092-4390-a2e6-21616891af84","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_feheroroszorszag_tuntetok_ujsagirok_bortonben","timestamp":"2021. május. 20. 06:51","title":"Sok év börtönre ítéltek egy fehérorosz tüntetőt, az elfogott újságírók még mindig nem szabadulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01969597-486d-4547-8f5b-bbeafab22177","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202120_lopkodo_allamcsiny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01969597-486d-4547-8f5b-bbeafab22177&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"befa4642-169e-4d15-b783-f5a9affeb5ac","keywords":null,"link":"/itthon/202120_lopkodo_allamcsiny","timestamp":"2021. május. 20. 12:00","title":"Jakus Ibolya: Lopkodó államcsíny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]