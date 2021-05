Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"41975041-93bc-4687-a3cf-ffe7320f1ce6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki több tucat mécsest vitt el sírokról. Mindent beismert, jóvátételi munkát szabnának ki rá büntetésként. ","shortLead":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki több tucat mécsest vitt el sírokról. Mindent beismert, jóvátételi munkát szabnának...","id":"20210513_mecses_temeto_jovateteli_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41975041-93bc-4687-a3cf-ffe7320f1ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010401b7-f401-4e94-8cfc-83d13ddca048","keywords":null,"link":"/elet/20210513_mecses_temeto_jovateteli_munka","timestamp":"2021. május. 13. 12:29","title":"Mécseseket lopott a temetőben, hogy otthon legyen mivel világítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal könnyebben használható csúcsmobillal rukkolt elő. A ZenFone 8 legerősebb változatában a Snapdragon 888-as processzor mellett 16 GB RAM-ot találhatunk, az akkumulátorral pedig akár másfél-két napig is kihúzhatjuk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az Asus szakított a trendekkel, és a hatalmas képernyő helyett egy jóval kisebb panellel, ezzel együtt pedig sokkal...","id":"20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36db6bf3-c2a4-4b0c-8439-c71266886968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9377a1-b400-42cd-92a4-b2dbd709c509","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_asus_zenfone_8_teszt_specifikacio_processzor_kamera_kompakt_telefon","timestamp":"2021. május. 12. 19:30","title":"Mini atomreaktor: megérkezett az Asus új csúcsmobilja, a ZenFone 8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a07462-6495-4c76-ba83-43165caf7a80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti képviselők más elnököt szerettek volna az ülésre, erre azonban a házszabály nem ad lehetőséget.","shortLead":"A kormánypárti képviselők más elnököt szerettek volna az ülésre, erre azonban a házszabály nem ad lehetőséget.","id":"20210513_Kivonult_Fidesz_Pinter_Sandor_meghallgatas_Nepjoleti_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a07462-6495-4c76-ba83-43165caf7a80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a77db26-cad4-4fb3-8920-7dd88bc7411a","keywords":null,"link":"/itthon/20210513_Kivonult_Fidesz_Pinter_Sandor_meghallgatas_Nepjoleti_bizottsag","timestamp":"2021. május. 13. 20:33","title":"Kivonult a Fidesz, megint elmaradt Pintér Sándor meghallgatása a népjóléti bizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","shortLead":"A fizikus 1946-ban írta meg Silbersteinnek a tömeg-energia ekvivalencia (E=mc2) egyenletet.","id":"20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910febf6-289d-4d10-b9f8-5abe142ec31e","keywords":null,"link":"/elet/20210512_Elkelt_Albert_Einstein_level_keplet","timestamp":"2021. május. 12. 20:32","title":"Több mint 117 millió forintnak megfelelő összegért kelt el Einstein legismertebb képletét tartalmazó levél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","shortLead":"Hosszú idő után ismét kaphatóak itthon a brit sportmárka típusai.","id":"20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49fcc73a-0846-4d79-922f-34965c73cc61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63998517-7fed-4fd2-b59b-681d6a8fe471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_magyarorszagra_jon_a_2000_loeros_uj_elektromos_lotus_evija_hiperauto","timestamp":"2021. május. 13. 06:41","title":"Magyarországra jön a 2000 lóerős új elektromos Lotus hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltás utáni védettség mértéke Merkely Béla szerint nem függ össze azzal, higy mit mutatnak a gyógyszertárban kapható antitest-tesztek, sem az oltási reakciók súlyosságával.","shortLead":"Az oltás utáni védettség mértéke Merkely Béla szerint nem függ össze azzal, higy mit mutatnak a gyógyszertárban kapható...","id":"20210514_merkely_oltas_ellenanyag_sinopharm_fiataloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51a40b7a-0d09-4653-a64e-2cf60760574f","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_merkely_oltas_ellenanyag_sinopharm_fiataloknak","timestamp":"2021. május. 14. 11:13","title":"Merkely: A Sinopharm-vakcina ideális a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f805bc8b-5ca8-40c9-8a11-a10bb409bb42","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal.","shortLead":"A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal.","id":"20210512_uj_zeland_parlament_haka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f805bc8b-5ca8-40c9-8a11-a10bb409bb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d00440e-5470-49f8-af0b-29b95f022a5b","keywords":null,"link":"/elet/20210512_uj_zeland_parlament_haka","timestamp":"2021. május. 12. 13:41","title":"Kiutasítottak az új-zélandi parlamentből egy képviselőt, mert harci táncba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették a gyártását. Az is számít, milyen az alakja.","shortLead":"Több ezer éve használja az emberiség a téglát, amelynek a történetében nem csak az hozott újdonságot, hogy gépesítették...","id":"20210512_fal_szigeteles_fizika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cef18bf-a377-405e-b035-087fd803818e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210512_fal_szigeteles_fizika","timestamp":"2021. május. 12. 14:00","title":"Csodákra képes a tégla, de nem mindegy, hogy néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]