Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre kitolt törlesztési szüneteltetés ugyanakkor nem vonatkozik minden adósra. Szakértővel gyűjtöttük össze, amit eddig tudni lehet az intézkedésről.

Több mint 700 ezer adós nyert további fél évet a hitelmoratórium meghosszabbításával, miután az Országgyűlés kedden elfogadta az erről szóló törvényjavaslatot. Bár több kérdés egyelőre még nem tisztázott, a Bank360.hu szakértőinek segítségével összefoglaltuk, amit eddig tudni lehet a 2021. januárjától folytatódó intézkedésről. Most akkor meddig tart a moratórium? Az általános hitelmoratórium 2020. december végéig tart. A Parlament által elfogadott törvény alapján egyes kiemelt társadalmi csoportoknak viszont további 6 hónap áll rendelkezésükre, hogy stabilizálják pénzügyi helyzetüket. Nekik a hiteltörlesztési moratórium 2021. június 30-ig meghosszabbodik. Kinek a kölcsöne maradhat a moratórium hatálya alatt? Az elfogadott törvényjavaslat alapján 2021 januárjától már csak a következő társadalmi csoportokba tartozók maradhatnak június 30-ig a moratórium hatálya alatt: legalább egy gyermeket nevelnek,

álláskeresők,

nyugdíjasok,

közfoglalkoztatottak (azaz részt vesznek a közmunkaprogramban) vagy

magáncsőd eljárásban vesznek részt. Szintén a moratóriumban maradhatnak majd azok a vállalkozások, melyek pénzügyi nehézséggel küzdenek, továbbá június 30-ig haladékot kaptak – vételárrészlet-fizetési, illetve bérletidíj-fizetési kötelezettségeik tekintetében – azok, akik a Nemzeti Eszközkezelő Programban vesznek részt bérlőként vagy részletvevőként. Néhány fogalmat érdemes tisztázni! Gyermeket nevelők: a törvény gyermeknek minősíti azt a legalább 12 hetes magzatot és az adós vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottját, aki még nem töltötte be a 25. életévét, vagy betöltötte, de megváltozott munkaképességű, akinek ez az állapota legalább egy éve tart és egy év alatt előreláthatólag nem is szűnik meg. Fontos, hogy azok a szülők élhetnek a moratóriummal, akik 2021. júliusáig válnak gyermeket váró vagy gyermeket nevelő szülővé. Álláskeresők : az a munkanélküli, aki hivatalosan is álláskeresőnek minősül.

: az a munkanélküli, aki hivatalosan is álláskeresőnek minősül. Nyugdíjasok : nyugdíjasnak minősül, aki saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (tehát például özvegyi, rokkant vagy baleseti nyugdíjban) részesül, de az is kérheti a moratóriumot, aki 2021 júliusáig válik nyugellátásra jogosulttá.

: nyugdíjasnak minősül, aki saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban (tehát például özvegyi, rokkant vagy baleseti nyugdíjban) részesül, de az is kérheti a moratóriumot, aki 2021 júliusáig válik nyugellátásra jogosulttá. Közfoglalkoztatottak : élhet a moratóriummal az, aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll közfoglalkoztatóval, vagy ilyen jogviszonyt létesít.

: élhet a moratóriummal az, aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll közfoglalkoztatóval, vagy ilyen jogviszonyt létesít. Vállalkozások: a törvény meghatározza azt is, hogy a pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások (gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, az egyéni cég és az egyéni vállalkozó) is maradhatnak a határidő végéig a moratórium hatálya alatt. Minden hitelre érvényes a moratórium? Mi az, amit nem kell fizetni? Ahogy az általános moratórium esetében is, a meghosszabbított szüneteltetés továbbra is csak a 2020. március 18-án már fennálló szerződések alapján már folyósított kölcsönökre érvényes. A további fél éves haladék a törlesztéssel járó tőkefizetési, kamatfizetési, és díjfizetési kötelezettségek teljesítésére vonatkozik. A lakosságra nézve a fizetési moratórium többek között a következő kölcsönszerződéseket érinti: jelzáloghitelek – ilyen a lakáshitel –, személyi kölcsön, autóhitel, gyorskölcsön, babaváró hitel, áruhitel, hitelkártya, folyószámlahitel, diákhitel, de a moratórium érinti a pénzügyi lízingszerződéseket és a munkáltatói kölcsön szerződéseket is. Továbbá, az állam elengedi a babaváró hiteleknél fizetendő kezességvállalási díjat is. Mit tehet, akinek véget ér a moratórium, de nem rendeződött a helyzete? Több százezer, pénzügyileg bizonytalan adósnak az év végével vissza kell térnie a törlesztéshez. Veres Patrik, a Bank360.hu szakértője szerint több lehetősége is van azoknak, akik szeretnék csökkenteni havi terheiket: ha rendelkeznek valamekkora szabadon felhasználható megtakarítással, érdemes lehet előtörleszteni a kölcsönt és ezáltal csökkenteni a havi terheket. Ha a hitelképességük megengedi, az adósságrendezés is segítheti őket: a Bank360.hu Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel Kalkulátorával az igen népszerű MFL-hiteleket hasonlíthatjuk össze, amelyek kedvezőbbek lehetnek jelenlegi kölcsönüknél. A szakértő szerint, ha most tervezünk hitelfelvételt, különösen fontos, hogy alaposan járjunk el, hiszen több százezer forint is lehet a különbség egy-egy ajánlat között. Mielőtt a bankokkal felvesszük a kapcsolatot, hasonlítsuk össze az ajánlatokat a lakáshitel kalkulátorral. Kell külön kérni, hogy a moratóriumban maradhassak? A bankok automatikusan meghosszabbítják a jogosult adósoknak a moratóriumot a törvény szerint. Az ugyanakkor még kérdés, hogyan fognak a pénzintézetek megbizonyosodni arról, hogy az ügyfél valóban jogosult arra, hogy a hosszabbított moratóriumot is kihasználja, ugyanis ilyen adatokat a bankok jellemzően nem kezelnek. A Bank360.hu szerint - és erre a törvény is utal egy mondat erejéig - járható út, hogy a bankok proaktívan felveszik idén a moratóriumban lévő ügyfelekkel a kapcsolatot, és jelzik, hogy az igazolásra alkalmas dokumentumokat az ügyfelek juttassák el elektronikus csatornán vagy postán a pénzintézeteknek. “A bankok mostanra jól és gyorsan működő online rendszereket hoztak létre, például a moratóriumból való ki és belépésre is, így ez aránylag kevés adminisztrációs teherrel megoldható lenne” – közölte Veres Patrik, a Bank360.hu elemzője. A pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozásoknak azonban nem automatikus a folytatás, kérniük kell a moratóriumot 2021-től. Az elfogadott törvény alapján a kormány hamarosan egy rendeletben határozza meg azt a mutatószámot, amely teljesülése esetén a vállalkozás jogosult lehet a moratóriumra. Korábban Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy azon vállalkozások kérhetik a moratórium kiterjesztését, amelyek igazolni tudják, hogy a járványhelyzet miatt legalább 25 százalékkal csökkent a bevételük. Mikor kell a felgyűlt törlesztőket visszafizetni? Nem lesz így több tartozásom? A moratórium után a felgyűlt tőkét, kamatot és egyéb díjakat egyenletes részletekben elosztva fizeti vissza az ügyfél úgy, hogy a szerződésben megállapított törlesztőrészletnél nem lehet magasabb a havi teher. A törvény kiemeli, hogy hátrányos helyzetbe nem kerülhet adós a moratórium miatt. A szüneteltetés alatt felgyűlt kamatok nem kerülnek tőkésítésre, kamatos kamat nem számítható fel, ahogy a moratórium miatt díj sem. Korábbi cikkünkben ugyanakkor megírtuk: a változó kamatozású hitelt törlesztő ügyfeleknél a kamatváltozásból eredő emelkedések okozhatnak megnövekedett törlesztőrészleteket. Fizethetem tovább az adósságom 2021-től? Ahogy eddig is, úgy most is – amennyiben a jogosult csoportba tartozik –, az adósoknak lehetőségük lesz arra, hogy az eredeti szerződésnek megfelelően tovább folytassák a törlesztést, ha pedig ismét instabillá válik az anyagi helyzetük, vissza is térhetnek a moratórium hatálya alá. Hitelfelmondási tilalom - egy darabig nincs veszélyben, aki nem tud fizetni Általánosan érvényes - tehát nem csak a kiemelt csoportoknak érhető el - 2021. június 30-ig a hitelfelmondási tilalom, azaz a bank nem szüntetheti meg eddig az időpontig az adóssal kötött szerződést azért, mert az adós nem tudja határidőben teljesíteni a fizetési kötelezettségeit. Ez praktikusan azt is jelenti, hogy a tartozás nem kerülhet végrehajtóhoz. E féléves időszakban a banknak és az adósnak meg kell egyeznie a szerződésben rögzített kondíciók újratárgyalárásról, hogy az adós fizetőképessége helyreálljon. A megállapodást nem kell közjegyzői okiratba foglalni, azaz ennek a díját nem kell megfizetnie az ügyfélnek. Ha nincs megállapodás, a tilalom a határidő után megszűnik.

