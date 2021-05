Vaccination by Law, vagyis törvény által előírt oltás - ezt a hangzatos címet viselte az a nemzetközi jogász fórum, ahol Vlagyimir Putyin orosz államfő egykori helyettese előállt ötletével: “a nemzetbiztonság és a közegészségügy szükségessé teheti a védőoltások kötelezővé tételét”. Dmitrij Medvegyev, aki az utóbbi időben kissé hátrébb szorult Putyin körében, mert túlságosan liberálisnak és nyugatbarátnak tartják, arra hivatkozott, hogy a közösségi oldalakon nagyon sok téves információ jelenik meg a koronavírussal, illetve a vakcinákkal kapcsolatban. Szerinte emiatt nem akarnak védőoltást az oroszok.

Az orosz nép bizalmatlan. Ezzel már Putyin elnök egyik szóvivője magyarázta azt, hogy a lakosság többsége vírus- és vakcinaszkeptikus. Peszkov szóvivő szerint az emberek hagyományosan nem bíznak a hatalomban, mert a történelem folyamán oly sokszor félrevezették őket. Arról nem tett említést, amit a CNN helyszínen járt tudósítója közölt, hogy a Szputnyik vakcinát abban a gyárban állítják elő, ahol korábban a biológiai fegyvereket gyártották. A Szputnyik program tudományos igazgatója azt is elismerte, hogy gondjaik vannak a vakcina tömeggyártásával. Vagyis nem biztos, hogy azzal oltják az embereket, amit a tudományos közvéleménynek bemutattak.

Mihail Misusztyin miniszterelnök korábban azt közölte, hogy Oroszországban 24 millióan kaptak már legalább egy védőoltást. Ez a 146 milliós Oroszország népességének körülbelül az egyhatoda - mutat rá az Rt.com. Így érthető Dmitrij Medvegyev aggodalma, különösen, ha hozzátesszük: Oroszországban csak az emberek 30%-a akarja beoltatni magát. Ez persze azzal is összefügg, hogy a szigorúan ellenőrzött média csak visszafogottan tudósít a járványról. Az is csak nemrég derült ki, hogy a koronavírus-járvány halottainak száma meghaladta a 100 ezret. Külföldön sokan úgy vélik, hogy a valós szám ennél sokkal magasabb.

Változik a hatalom álláspontja Moszkvában?

Márciusban még a járvány elleni harcot irányító Tatjana Golikova miniszterelnök-helyettes azt mondta, nem gondolkodnak azon, hogy kötelezővé tegyék a védőoltást. Arra hivatkozott, hogy az oroszok közül több mint hetvenmillióan kértek korábban influenza-védőoltást, pedig erre senki sem kötelezte őket. Március óta a helyzet jelentősen romolhatott Oroszországban, amely azért is tudott Szputnyik vakcinát exportálni a többi között Magyarországra is, mert a saját lakossága nem igényelte a védőoltást. Maga Putyin elnök is csak későn kapta meg a vakcinát, amikor azt az oroszok beadták az Európai Gyógyszerügynökségnek jóváhagyásra. Ez azóta is várat magára, mert az uniós hatóság abban szeretne biztos lenni, hogy az oroszok azt a vakcinát exportálják majd, amelyet beadtak ellenőrzésre.