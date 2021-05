Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István címét megvédve aranyérmet nyert légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokság hétfői versenynapján.","shortLead":"Péni István címét megvédve aranyérmet nyert légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő...","id":"20210524_Tovabbra_is_Peni_Istvan_Europa_legjobbja_legpuskaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fab26-07aa-41b3-bc95-b048a4fb80f6","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Tovabbra_is_Peni_Istvan_Europa_legjobbja_legpuskaban","timestamp":"2021. május. 24. 17:18","title":"Továbbra is Péni István Európa legjobbja légpuskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig a Pendulum képes valami egészen újat mutatni, és ettől olyan izgalmassá válik, hogy még a hibáit is könnyen elfelejtjük.","shortLead":"Megjelent az egyik legmenőbb, milliónyi rajongóval rendelkező kiadó új játéka, de valamiért nagy csend övezi. Pedig...","id":"20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=113cc3d1-4888-422c-bb13-164df1647267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff3684d-4834-4b26-aa67-b51026d37c86","keywords":null,"link":"/elet/20210524_pendulum_tarsasjatek_kritika_ajanlo_legjobb_tarsasjatekok","timestamp":"2021. május. 24. 20:00","title":"De miért nem lett világszenzáció ebből a társasjátékból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","shortLead":"A vonatok a váci állomásnál a helyszínelés végéig két vágányon nem közlekedhetnek.","id":"20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d558985-b50a-41e4-81fa-a4e8389bb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa28ab7e-1a18-4caa-8a2b-c920361dcde6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_ferfit_Vacnal","timestamp":"2021. május. 23. 14:14","title":"Halálra gázolt a vonat egy férfit Vácnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők a napelemek, a látványos alternatívák nem mindig fenntarthatók.","shortLead":"Bár az épületek lapos vagy sátortetőinél kreatívabban is elhelyezhetők, mi több, sokszor hatékonyabban üzemeltethetők...","id":"202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa38167-20e6-4be6-b727-108e87c69445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec5359-5a3b-4602-b3bf-b64c20a103cf","keywords":null,"link":"/360/202120__szokatlan_napelemek__vizi_aram__zsakutcak__becsatornazzak","timestamp":"2021. május. 23. 08:15","title":"Nem csak a háztetőre lehet napelemet tenni – sőt jobb is lehet, ha nem ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban online színházi ősbemutatója volt egy kormányozni nem tudó, de legalább a művészetért rajongó uralkodóról. Závada Péter azt mondja: most megjelent a negyedik verseskötetének verseibe sem szűrődik be a politika, de a hangulatára rányomja bélyegét.","shortLead":"Túl didaktikus volna a konkrét mai helyzetről politikai drámát írni – állítja a 38 éves szerző, akinek a napokban...","id":"202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e46eec6-dc00-4d1f-bb07-50fa92163a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0638da-788e-4404-8362-5ab6d92b19bf","keywords":null,"link":"/360/202120__zavada_peter_kolto_dramairo__presztizsrol_nyereszkedesrol__uralkodo_szelek","timestamp":"2021. május. 24. 19:00","title":"Závada Péter: Egyszerre érzem, hogy muszáj részt venni a politikában, és hogy a legjobb volna kivonulni belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el egy telephelyről, majd ugyanott leadták.","shortLead":"A fővárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik a gyanú szerint több száz kilogramm rezet loptak el...","id":"20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f5a0c94-e050-41f2-bfc4-026881695a17","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ejjel_loptak_a_rezet_a_telephelyrol_nappal_ott_adtak_el","timestamp":"2021. május. 24. 10:05","title":"Éjjel lopták a rezet a telephelyről, nappal ott adták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58815136-a731-42c0-827b-76b84d43749c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mivel a Ryanair légitársaság járatának előző napi minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan, az Európai Unió hétfői csúcstalálkozóján döntés születhet a szankciók bevezetéséről Fehéroroszországgal szemben - hangsúlyozta Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Brüsszelben.","shortLead":"Mivel a Ryanair légitársaság járatának előző napi minszki földre kényszerítése elfogadhatatlan, az Európai Unió hétfői...","id":"20210524_Meg_ma_donthetnek_az_unios_szankciok_bevezeteserol_Minszkkel_szemben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58815136-a731-42c0-827b-76b84d43749c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d9349e-7554-4899-8a11-c953fc4ae644","keywords":null,"link":"/vilag/20210524_Meg_ma_donthetnek_az_unios_szankciok_bevezeteserol_Minszkkel_szemben","timestamp":"2021. május. 24. 17:31","title":"Még ma dönthetnek az uniós szankciók bevezetéséről Minszkkel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is megihlette.","shortLead":"Hihetetlenül népszerű (és egyúttal hírhedt) is lett a Cyberpunk 2077 videojáték. Olyannyira, hogy a OnePlust is...","id":"20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=265b962c-d4cc-48c4-9b72-d8b11d105693&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9256dd5-dbb2-474d-81bb-f80d2b333f6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_oneplus_watch_cyberpunk_2077_edition","timestamp":"2021. május. 24. 16:03","title":"Íme a Cyberpunk 2077-es okosóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]