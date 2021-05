Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szemmel láthatóan nagyon örül az első úszónadrágjának. ","shortLead":"Szemmel láthatóan nagyon örül az első úszónadrágjának. ","id":"20210525_Elliot_Page_furdoruhas_foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653b449f-ca2e-4972-8b57-bc09544695bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecaf0615-8245-4498-a2f2-45885fb3c3d3","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Elliot_Page_furdoruhas_foto","timestamp":"2021. május. 25. 15:02","title":"Elliot Page fürdőruhás fotóval mutatta meg az átalakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek létezéséről, de legkésőbb 2019 augusztusában több ellenzéki politikus is van, akihez a felvételek is eljutottak – derül ki a kutatásunkból, és akad olyan tanúvallomás is, ami ezt támasztja alá. Ennek ellenére egyelőre csak teóriák állíthatóak fel arról, hogy ki állhat az Ördög ügyvédje mögött, a bloggal ugyanis már nem zsarolni, hanem “kivégezni” akarták Borkaiékat, így a politikai motiváció mellett más is húzódhat. A Borkaiék bukásáról szóló cikksorozatának utolsó, 4. részében részben ezeket a teóriákat vesszük végig.","shortLead":"Nemcsak a Fidesz vezetése tudott az Ördög ügyvédje blog megjelenése előtt a Borkaiék bukásához vezető felvételek...","id":"20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5dc73b5c-08fc-400c-bbfe-0605a07b9f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10123c65-2a44-4046-8c97-deb1c6425ac1","keywords":null,"link":"/360/20210525_Kertem_hogy_probalja_mar_meg_leallitani_az_ordog_ugyvedjet__a_Borkaisztori_hattere_4_resz","timestamp":"2021. május. 25. 06:30","title":"\"Kértem, hogy próbálja már meg leállítani az ördög ügyvédjét” – a Borkai-sztori háttere, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","shortLead":"Az állatoknak olyan emberek zoknijait és pólóit mutatták meg, akik megfertőződtek a betegséggel. ","id":"20210525_kutya_zokni_tanulmany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b70ddcb-9902-4718-bb3b-68475e438a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ef0c87a-0d0b-472f-a3f7-61afc96dfcc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_kutya_zokni_tanulmany","timestamp":"2021. május. 25. 12:25","title":"Használt zoknikon edzett kutyákkal szagoltatnák ki a koronavírust brit reptereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki a Google-re.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor egy jelképes, 6 millió rubeles bírságot szabott ki...","id":"20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4717bc-0923-4289-830d-936a804f3a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_oroszorszag_roszkomnadzor_buntetes_birsag_google","timestamp":"2021. május. 26. 09:03","title":"Oroszország megbüntette a Google-t, de ez csak figyelmeztető lövés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fea3e8-1b74-4e5a-8df8-61ec6f2e855a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A törvénytervezetet még fideszes településvezetők is bírálták.","shortLead":"A törvénytervezetet még fideszes településvezetők is bírálták.","id":"20210526_Fovaros_vilagoroksegi_resz_kormany_lakastorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fea3e8-1b74-4e5a-8df8-61ec6f2e855a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a14e72a-31e6-4dbd-8335-878d0269424a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Fovaros_vilagoroksegi_resz_kormany_lakastorveny","timestamp":"2021. május. 26. 08:47","title":"ATV: Csak a főváros világörökségi részénél támogatja a kormány a lakástörvény módosítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","shortLead":"Az ügynökségnek orosz háttere van.","id":"20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=761973cb-d831-4c32-b9ac-f754de11cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a041a37b-676f-4b0e-9767-077ae3f75542","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_fazze_influenszerek_pr_pfizer","timestamp":"2021. május. 25. 20:10","title":"Influenszereknek fizetett volna egy PR-ügynökség, hogy azt hazudják, a Pfizer-vakcinák több száz ember halálát okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekest egy videós bántalmazásával vádolják.","shortLead":"Az énekest egy videós bántalmazásával vádolják.","id":"20210526_marilyn_manson_elfogadoparancs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e35dad5a-d79d-49d5-8cbe-1a91c67eec97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de8022d-e5ed-48e4-97a6-6c9433e4f9d2","keywords":null,"link":"/elet/20210526_marilyn_manson_elfogadoparancs","timestamp":"2021. május. 26. 10:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki Marilyn Manson ellen New Hampshire-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szlovák kormány elfogadta az orosz vakcina alkalmazását.","shortLead":"A szlovák kormány elfogadta az orosz vakcina alkalmazását.","id":"20210526_szputnyik_szlovakia_kormany_dontes_oltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4403b345-374f-46c7-8807-133935d26c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c7eebe-ed0f-46b0-b515-0b277f5b9de5","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_szputnyik_szlovakia_kormany_dontes_oltas","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Június elején már olthatnak Szputnyikkal Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]