Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e5d7d6dd-5f8c-4b4b-aa10-4f704fdf30cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka szerdán meghívta Joe Bident és Vlagyimir Putyint is, amikor a parlamentben beszélt.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka szerdán meghívta Joe Bident és Vlagyimir Putyint is, amikor a parlamentben beszélt.","id":"20210526_lukasenka_prataszevics_gepelterites_belarusz_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5d7d6dd-5f8c-4b4b-aa10-4f704fdf30cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daac4bb8-a785-4351-a392-244b8c9de635","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_lukasenka_prataszevics_gepelterites_belarusz_parlament","timestamp":"2021. május. 26. 17:54","title":"Lukasenka megmagyarázta a gépeltérítést és „jeges” háborúra figyelmeztette a Nyugatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818530b1-ccca-42fe-943a-028230939fde","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök és a spanyol pártelnök szerint is nemzeti szuverenitásra és határvédelemre van szüksége Európának.","shortLead":"A magyar miniszterelnök és a spanyol pártelnök szerint is nemzeti szuverenitásra és határvédelemre van szüksége...","id":"20210527_orban_viktor_vox_part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818530b1-ccca-42fe-943a-028230939fde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2ec7d1-8e04-4f8c-b62d-c5636e3e292c","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_orban_viktor_vox_part","timestamp":"2021. május. 27. 11:51","title":"Orbán Viktor a spanyol radikális jobboldali VOX párt vezetőjével tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél is jobban kellene törekednie a karbonsemlegességre.","shortLead":"A Meteorológiai Világszervezet szerint hamarosan kellemetlen rekordot dönthetünk, ezért minden országnak a tervezettnél...","id":"20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a1ced2a-efa8-4415-8d44-e03aa06e91d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c733de5d-0756-4edf-8d65-65cd078d873f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210527_globalis_atlaghomerseklet_rekord_figyelmeztetes_meteorologiai_vilagszervezet","timestamp":"2021. május. 27. 12:55","title":"Nincs már sok hátra, amíg megdől a globális átlaghőmérséklet rekordja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt a „Vagyontervezési labirintus” című könyv. A szerzők szerint a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítvány és a magántőkealap alkalmazása egyelőre egzotikus ritkaság a magyar üzleti élet szereplőinél. Előző cikkünkben a könyv elkészültének részleteit mutattuk be, ezúttal pedig a szabályozás részleteit ismerhetjük meg.","shortLead":"A hazai szakirodalomban egyedülálló módon állított egymás mellé három vagyonkezelésre alkalmas jogintézményt...","id":"crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9f3d1d8-b77f-4853-b1f3-9d23e50d5906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8358cd3f-ae6d-433d-a77b-f2d34a0b5bb6","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20210527_Okos_vagyonkezelessel_lehet_megelozni_a_marakodast_CWW","timestamp":"2021. május. 27. 12:30","title":"Okos vagyonkezeléssel lehet megelőzni a marakodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1","c_author":"Bank360","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Átlépte a 100 milliárd forintos határt a havi lakáshitel-folyósítások összege 2021. márciusban, összesen 104,72 milliárd forintot helyeztek ki a hitelintézetek a lakossági ügyfeleknek. Bár a volumen jelentős részét még mindig használt lakás vásárlására fordítják az igénylők, márciusban látványosan megugrott az új építésű lakásokra és a korszerűsítésre felvett kölcsönök aránya is.","shortLead":"Átlépte a 100 milliárd forintos határt a havi lakáshitel-folyósítások összege 2021. márciusban, összesen 104,72...","id":"20210528_lakashitel_marcius_osszesites_jelzaloghitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e8b3b-3de1-4eeb-a27a-b9bf8cf441e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81573548-7351-42f2-adc5-c036363e5581","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210528_lakashitel_marcius_osszesites_jelzaloghitel","timestamp":"2021. május. 28. 07:23","title":"Rekordösszegű lakáshitelt vettek fel a magyarok márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták Korom Ferenc utódját, akit hétfőn hallgat meg az Országgyűlés szakbizottsága. Közben viszont állítólag a helyettese is távozhat.","shortLead":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták...","id":"20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9c357-d731-474b-9bee-20b8cc3f198a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Hétfőn mutatkozik be a Honvédség leendő parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de Orbánék szándékai szerint képesek a tudat módosítására. Legalábbis ezt bizonyította az elmúlt egy év kommunikációs pénzszórása. ","shortLead":"A maga módján a kormány is használ hírvivőket, amelyek ha nem is örökletes genetikai információkat közvetítenek, de...","id":"202121_orban_mrnsei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c5bb87-4c9d-4317-804b-890e23eba2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8100fb-502d-4ccf-bba7-378f21bc8b8f","keywords":null,"link":"/360/202121_orban_mrnsei","timestamp":"2021. május. 27. 11:15","title":"Orbán tízmilliárdokért fejlesztett mRNS-ei célba értek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca7f335-311e-4d7e-ab33-199b52ffab07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három magyar fiatal olyan alkalmazást tervezett, ami a védettségi igazolvány digitális változataként is megállná a helyét. A felület nem csak látványos, de hasznos is.","shortLead":"Három magyar fiatal olyan alkalmazást tervezett, ami a védettségi igazolvány digitális változataként is megállná...","id":"20210528_vedettsegi_igazolvany_app_koncepcio_mobilalkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca7f335-311e-4d7e-ab33-199b52ffab07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838eddf3-16b8-45a6-97b0-06f7da7a31d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210528_vedettsegi_igazolvany_app_koncepcio_mobilalkalmazas","timestamp":"2021. május. 28. 14:17","title":"Akár ilyen is lehetne a magyar védettségi igazolványhoz tartozó mobilapp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]