[{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Kis profilváltás, nagy profit. A járványban gyakori, hogy korábban mással foglalkozó, ám a tűzhöz közeli cégek hirtelen gigászi állami megbízásokat kapnak egészségügyi eszközök beszerzésére.","shortLead":"Kis profilváltás, nagy profit. A járványban gyakori, hogy korábban mással foglalkozó, ám a tűzhöz közeli cégek hirtelen...","id":"202121_kinek_akontojara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb544a2-4b6e-4e2b-b029-d51caac947a8","keywords":null,"link":"/360/202121_kinek_akontojara","timestamp":"2021. május. 27. 10:00","title":"Kamu számlák, valódi tízmilliárdok, kormánybarát haszonlesők – a lélegeztetőgép-biznisz háttere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","shortLead":"Egyelőre csak péntekenként, de ingyenesen lehet majd utazni.","id":"20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baafaa87-6ed9-484c-b527-99fd0ed99d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426dc4af-9ad6-4bd3-b50e-59ecc92cfa54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210527_Kiprobaljak_az_ingyenes_tomegkozlekedest_Kolozsvaron","timestamp":"2021. május. 27. 07:43","title":"Kipróbálják az ingyenes tömegközlekedést Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át működött a legendás Fiatal Művészek Klubja. 2003-ban Kovács Gábor vette meg az épületet, most pedig Mészáros Lőrincnél landolt a villa. ","shortLead":"Az Ohrenstein család közel fél évszázadig lakott a 112. szám alatt, a pincében pedig az 1960-as évektől 30 éven át...","id":"20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2eecb7f-5eef-4631-acf1-978fde8bb70b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001c201-5c3d-42d0-a8c2-0964804f3327","keywords":null,"link":"/elet/20210526_Kogart_haz_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2021. május. 26. 16:33","title":"Sokat látott a Mészáros Lőrinc tulajdonába került Andrássy úti villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","shortLead":"A jövőben egyetlen kattintással emelhetjük át az e-mailben kapott fotókat a Gmailből a Google Fotókba.","id":"20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9292433-d1f1-41a0-aba5-8b84ec6819ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_google_gmail_fotok_atemelese_google_fotok_csatolmany_kep_jpg","timestamp":"2021. május. 27. 19:03","title":"Figyelje a Gmail-fiókját, hasznos funkció érkezik bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfbabfb-9841-44ec-8dc0-256dbd4fe7f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Radnai Gyula tévés fizikusként is ismert volt.\r

