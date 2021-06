Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c14b7ae-b0d3-4032-959a-7086aed7a45b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videót készítő férfit is megütötte az egyik sofőr.","shortLead":"A videót készítő férfit is megütötte az egyik sofőr.","id":"20210601_zuglo_verekedes_mexikoi_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c14b7ae-b0d3-4032-959a-7086aed7a45b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9da9b80-f4e8-4574-9342-bcc80e4f566b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_zuglo_verekedes_mexikoi_ut","timestamp":"2021. június. 01. 20:35","title":"Videó: egymásnak esett két autós Zuglóban egy közlekedési konfliktus után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","shortLead":"A hétfő esti balesetben ketten megsérültek.\r

","id":"20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ab92d3b-bced-4575-974b-c926d32a75a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac2312e-3bb4-4e0e-8ae2-5c7d6cd03931","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_kamion_vonat_utkozes_satoraljaujhely_baleset","timestamp":"2021. június. 01. 05:13","title":"Kamionnal ütközött, kettészakadt egy vonat Sátoraljaújhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","shortLead":"A 41 éves kínai férfi állapota a közlemény szerint stabil.","id":"20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f9856af-f390-4c7b-8048-baa0df221121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dc2e1d-d614-484e-9e06-4d8aa0a25f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_h10n3_madarinfluenza_fertozes_zoonozis_kina","timestamp":"2021. június. 01. 12:15","title":"Először fertőződött meg ember a H10N3 madárinfluenza-vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb változást az előző generációs eszközökhöz képest.","shortLead":"A Huawei az okosórái közül a Watch 3-ra és a Watch 3 Próra tette rá elsőként a HarmonyOS-t, ami hozott néhány apróbb...","id":"20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3516ed36-d786-4d65-8dce-427bc1ab8156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36309f33-4b6e-4c3d-ab69-cdded5cff62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_huawei_watch_3_huawei_watch_3_pro_harmony_os_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2021. június. 02. 16:03","title":"Két új okosórát mutatott be a Huawei, mindkettőn a HarmonyOS fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","shortLead":"A KSH interaktív grafikán mutatja meg, milyen neveket kaptak az újszülöttek az elmúlt húsz évben.","id":"20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f45efa-168b-4e0a-9e8d-b7228daf24a6","keywords":null,"link":"/elet/20210601_Ennyire_latvanyosan_meg_nem_gyoztek_a_Bencek","timestamp":"2021. június. 01. 09:43","title":"Ennyire látványosan még nem győztek a Bencék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209","c_author":"Fekő Ádám","category":"sport","description":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több alkalommal, hogy nélküle is képes meggyőző teljesítményre. A fogadóirodák szerint a magyar válogatott a mezőny leggyengébb csapata, pedig sokkal erősebb és kiegyensúlyozottabb a keret, mint 2016-ban.","shortLead":"Nagyon fog hiányozni Szoboszlai Dominik az Európa-bajnokságon, de Marco Rossi csapata épp idén mutatta be több...","id":"20210602_magyar_valogatott_keret_eb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b515685d-fdbe-4b4c-86f1-fa4df7ed3209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b17361-bb69-49a6-88e2-536586f8c8d7","keywords":null,"link":"/sport/20210602_magyar_valogatott_keret_eb","timestamp":"2021. június. 02. 18:00","title":"Foci-Eb: semmi esélyt nem adnak nekünk, de így is jobb csapatunk van, mint 2016-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","shortLead":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","id":"20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7095f1d-d623-4c71-aac0-fcf58b05cd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","timestamp":"2021. június. 01. 20:51","title":"Lövedék repült át a szolnoki lőtérről a közeli strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c7fccb-bc99-42ea-80f7-5537c95c461f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Norbert Hofer a párt frakcióvezetőjével került összetűzésbe a kancellárjelöltség miatt.","shortLead":"Norbert Hofer a párt frakcióvezetőjével került összetűzésbe a kancellárjelöltség miatt.","id":"20210601_lemond_osztrak_szabadsagpart_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10c7fccb-bc99-42ea-80f7-5537c95c461f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757d9d0c-aa46-494c-a926-983ad02f0d0f","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_lemond_osztrak_szabadsagpart_elnok","timestamp":"2021. június. 01. 18:20","title":"Lemond az Osztrák Szabadságpárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]