[{"available":true,"c_guid":"0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","shortLead":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","id":"20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a659ea8-2de1-471d-bb10-d3ece0bdbe54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","timestamp":"2021. június. 01. 09:21","title":"Szolid tuningot kapott az új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52dd6c8-e746-4d13-8ecf-2f2a66b79426","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Ivan Krasztev és Stephen Holmes könyve másképp mutatja meg Orbán Viktor Magyarországát, mint a megszokott nyugati értelmezések, és másképp, mint a Fidesz udvari szerzői. Arra keresi a választ, hogyan jutottunk a Nyugat utánzásától odáig, hogy mára azt állítjuk, mi vagyunk a követendő példa.","shortLead":"Ivan Krasztev és Stephen Holmes könyve másképp mutatja meg Orbán Viktor Magyarországát, mint a megszokott nyugati...","id":"20210531_ivan_krasztev_stephen_holmes_konyv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52dd6c8-e746-4d13-8ecf-2f2a66b79426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b373d490-608b-4e7b-a356-c3861388722a","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ivan_krasztev_stephen_holmes_konyv","timestamp":"2021. május. 31. 15:32","title":"Magyarország addig utánozta rosszul a liberális demokráciát, hogy végül ellene fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","shortLead":"A WHO elkerülné, hogy az emberek és a média stigmatizáló és diszkriminatív megnevezéseket használjon.","id":"20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b53b58-a61d-4776-9cc7-0464905de7dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_koronavirus_mutacio_gorog_betu","timestamp":"2021. május. 31. 21:31","title":"Új neveket kapnak a vírusvariánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b46011ac-2f2d-4224-b002-7b5958a2b499","c_author":"HVG","category":"360","description":"Összehasonlítottuk az elmúlt 3 évtized legfontosabb számait a térség országaiban. Magyarország jobb helyzetből indult, most szinte mindenben sereghajtó a visegrádi négyesben. ","shortLead":"Összehasonlítottuk az elmúlt 3 évtized legfontosabb számait a térség országaiban. Magyarország jobb helyzetből indult...","id":"202121_a_visegradi_negyes_magyarorszag_gyengen_teljesit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b46011ac-2f2d-4224-b002-7b5958a2b499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1954f065-0741-48ec-88fb-39e1f0899053","keywords":null,"link":"/360/202121_a_visegradi_negyes_magyarorszag_gyengen_teljesit","timestamp":"2021. május. 31. 13:00","title":"Magyarország még a V4-eken belül is gyengén teljesített az elmúlt 30 évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lassacskán csak utoléri magát az időjárás.","shortLead":"Lassacskán csak utoléri magát az időjárás.","id":"20210601_idojaras_elorejelzes_junius_elseje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cfdde92-9690-4cb8-a8d6-ad52794d53e0","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_idojaras_elorejelzes_junius_elseje","timestamp":"2021. június. 01. 05:27","title":"Májusi idővel köszönt be a június","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt a visszaesés. Az ipar húzta a gazdaságot, a szolgáltatások alaposan visszafogták, de egyre valószínűbb, hogy az év feléhez érve már a 2019 végi szint fölé kerül a GDP.","shortLead":"Az első becsléséhez képest is javította a KSH a GDP-adatot, az év első három hónapjában csak 2,1 százalékos volt...","id":"20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e3644b-0864-482b-bda4-7d39ab3202b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_ksh_gdp_novekedes_recesszio","timestamp":"2021. június. 01. 09:00","title":"Újraszámolta a KSH, még jobban teljesített a magyar gazdaság az év elején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","shortLead":"Videó is van arról, ahogyan egy ember csüng a Lánchídról. Többen is felkapaszkodtak, de vissza tudtak ugrani a hajóra.","id":"20210531_lanchid_duna_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c7f32c8-45cd-41f8-8510-aec438f5d5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3431ed3-90fe-4546-a79a-b8fb7b9fd85b","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_lanchid_duna_baleset","timestamp":"2021. május. 31. 20:05","title":"A szemtanú szerint többen is felcsimpaszkodtak a Lánchídra a rendezvényhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros János négy nagy cége 14,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2020-ban.","shortLead":"Mészáros János négy nagy cége 14,3 milliárd forintos forgalmat ért el 2020-ban.","id":"20210531_meszaros_janos_osztalek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f9d742-c3d0-4aa6-a23f-495f1c9c5bb5","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_meszaros_janos_osztalek","timestamp":"2021. május. 31. 10:35","title":"A járvány ellenére is több százmilliós osztalékot vett ki cégeiből Mészáros Lőrinc öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]