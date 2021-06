Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c8953e3a-566a-44c4-8b3d-753d3f88f5d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már közúton tesztelt újdonság teljesítménye 700 lóerő körül alakul.","shortLead":"A már közúton tesztelt újdonság teljesítménye 700 lóerő körül alakul.","id":"20210601_zold_rendszamos_ferrari_kemfotokon_a_486os_hibrid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8953e3a-566a-44c4-8b3d-753d3f88f5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"404426d9-6d3d-4160-922c-f36517d439c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_zold_rendszamos_ferrari_kemfotokon_a_486os_hibrid","timestamp":"2021. június. 01. 11:21","title":"Zöld rendszámos Ferrari: kémfotókon a 486-os hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd forintos bevételt hozott össze, de ebben van 564 millió forint támogatás – egy olyan alapítványtól, amit Mészáros Lőrinc üzlettársa, Szíjj László gründolt, és a Mészáros házaspár régi ismerősei kurálnak. A támogatásból 2021-re is maradt 256 millió forint.","shortLead":"Kelemen Beatrix kiszállt a volt férjével közös cégekből, de médiavállalkozását megtartotta. A vállalat kétmilliárd...","id":"20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c81f4e-07c2-4218-bebc-5037eceea338","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_Meszaros_Lorinc_volt_felesege_820_millio_forint_tamogatast_kapott_par_regi_kozos_ismerostol","timestamp":"2021. június. 01. 16:00","title":"Mészáros Lőrinc volt felesége 820 millió forint támogatást kapott pár régi, közös ismerőstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős részét kivette a tulajdonos osztalékként.","shortLead":"Közel négy és fél milliárd forint lett a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. profitja összesen, a jelentős...","id":"20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a09312-990b-47f5-a583-61f6c7125d6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_new_land_lounge_design_nyereseg_beszamolo","timestamp":"2021. június. 01. 09:39","title":"Négymilliárd forintnál is nagyobb osztalékot fizettek ki a kormány kedvenc kommunikációs cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Arról viszont szó sem lehet a fideszes képviselő szerint, hogy a polgármesterek beleszóljanak, akarják-e privatizálni az önkormányzati vagyont.","shortLead":"Arról viszont szó sem lehet a fideszes képviselő szerint, hogy a polgármesterek beleszóljanak, akarják-e privatizálni...","id":"20210602_onkormanyzati_berlakas_privatizacio_borocz_elidegenitesi_tilalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb77f7-65c6-473e-b6d6-a33e3e9df345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39bb081-d1fa-472d-8c2d-9a376619dcaa","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210602_onkormanyzati_berlakas_privatizacio_borocz_elidegenitesi_tilalom","timestamp":"2021. június. 02. 07:53","title":"Böröcz: Elidegenítési tilalommal bővülhet a bérlakás-privatizációs törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0044c0-5b28-4aeb-bb5e-11d9cb0a186c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz elnök által népszerűsített Aurus Szenat luxusszedán sorozatgyártása a tatárföldi Jelabugában, az orosz Sollers csoport és az amerikai Ford vegyesvállalatának gyárában.","shortLead":"Megkezdődött a Vlagyimir Putyin orosz elnök által népszerűsített Aurus Szenat luxusszedán sorozatgyártása a tatárföldi...","id":"20210601_Tatarfoldrol_jon_az_orosz_RollsRoyce_Aurus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a0044c0-5b28-4aeb-bb5e-11d9cb0a186c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"226634b2-74a5-4c7f-b832-81a9a9f0de4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Tatarfoldrol_jon_az_orosz_RollsRoyce_Aurus","timestamp":"2021. június. 01. 07:48","title":"Tatárföldről jön az orosz Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","shortLead":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","id":"20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f1802-351d-46e6-9d8f-008af8aa6754","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","timestamp":"2021. június. 02. 11:24","title":"15,9 milliárdos osztalékot fizetett a kormány lélegeztetőgép-beszerzésén nagyot szakító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások szervezése, rendőri intézkedéssel való szembeszállás és csalás címén indult ellene eljárás.","shortLead":"A férfit tavaly vették őrizetbe, amikor megpróbálta megakadályozni, hogy átfessenek egy ellenzéki falfirkát. Lázadások...","id":"20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e217521-0a3f-41dc-9420-0843ea715d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56a6e9f8-3f1b-4fed-b815-3dbdbcdefbcd","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_feherorosz_ellenzeki_aktivist_birosag","timestamp":"2021. június. 01. 20:59","title":"Nyakon szúrta magát egy fehérorosz ellenzéki aktivista a bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","shortLead":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","id":"20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bcb1bc-df91-4986-abe5-b565a5c0ee9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","timestamp":"2021. június. 01. 08:22","title":"Leégett egy ház Szigetszentmiklóson, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]