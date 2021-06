Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása segíti-e majd a közös újrakezdést vagy tovább nehezíti azt? Lili negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Edit kutatása sikerrel jár: újabb részleteket tudnak meg nagyapjának, Lili apjának tetteiről. De vajon a múlt feltárása...","id":"20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949bc543-218b-4d3c-ba3f-fef9ea1b1a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1138194-26eb-416b-b2a6-c32f9a14b90e","keywords":null,"link":"/360/20210601_Doku360_Lili_negyedik_resz","timestamp":"2021. június. 01. 19:00","title":"Doku360: Az ő tragédiája aztán mindent beárnyékolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","shortLead":"A Fourcardinal Kft. ezer lélegeztetőgépet szerzett be 17 milliárdért.","id":"20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa4ab36-2c01-4759-929e-f92f8f2ebc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961f1802-351d-46e6-9d8f-008af8aa6754","keywords":null,"link":"/kkv/20210602_lelegeztetogep_beszerzes_fourcardinal_eves_beszamolo","timestamp":"2021. június. 02. 11:24","title":"15,9 milliárdos osztalékot fizetett a kormány lélegeztetőgép-beszerzésén nagyot szakító cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","shortLead":"Az újabb fertőzések megelőzése érdekében viselnék a maszkot. ","id":"20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e97538-ca45-425e-a845-1ec0dc770ed2","keywords":null,"link":"/elet/20210602_arcmaszk_nemetorszag_felmeres_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 02. 14:10","title":"A németek majdnem fele a járvány után is hordana maszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","shortLead":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","id":"20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c535203-995b-4006-88cc-e000c8b97ede","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","timestamp":"2021. június. 01. 21:30","title":"48 év késéssel küldte vissza a kikölcsönzött lemezt egy idős amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","shortLead":"A Lufthansa gépei nem kapták meg a szükséges orosz engedélyeket, Berlin ugyanezzel büntette őket.","id":"20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81c15a53-d2eb-4945-b072-d13f3839ffba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4d71b1-8c20-4434-a0fb-5bab50bf228b","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_nemetorszag_orosz_legitarasagok_engedely_moszkva_berlin","timestamp":"2021. június. 02. 19:40","title":"Németország kitiltotta az orosz repülőgépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lázár Kati és Rudolf Péter is halhatatlan lett.","shortLead":"Lázár Kati és Rudolf Péter is halhatatlan lett.","id":"20210601_Uj_tagokkal_bovult_a_Halhatatlanok_Tarsulata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3b18390-39f5-49fe-a2d3-7b4f81483e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"118c098b-3b6b-46d7-aedb-2ebc882c4034","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Uj_tagokkal_bovult_a_Halhatatlanok_Tarsulata","timestamp":"2021. június. 01. 09:55","title":"Új tagokkal bővült a Halhatatlanok Társulata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","shortLead":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","id":"20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f753f86-b6c4-48f0-92ec-3c2ba0391a88","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","timestamp":"2021. június. 01. 12:36","title":"Megszűnik az Intim Torna Illegál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok területén, amelyek részesei ennek az együttműködésnek. Egyelőre öt ország marad ki az ügyészség munkájából, közöttük Magyarország is.","shortLead":"Az európai ügyészi szervezet jogosult lesz vizsgálatokat és vádhatósági eljárásokat lefolytatni azon tagállamok...","id":"20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=826d3b28-4b85-4d63-84f2-b2cb1d16c94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fc0064-0c04-4a0b-9ef5-416478beb6ec","keywords":null,"link":"/eurologus/20210601_Magyarorszag_nelkul_kezdte_meg_mukodeset_az_Europai_Ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 01. 12:10","title":"Magyarország nélkül kezdte meg működését az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]