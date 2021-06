Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f7177f7c-427b-42fc-a987-ebdfdc052ed4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Az elszalasztott lehetőségek sorozata a Halston, vagy stílszerűen: divatkatasztrófa. Mert Amerika bukott stíusikonjának történetéből nem csak az összefüggések hiányoznak, de maguk a ruhák is, amelyek mégiscsak értelmet adtak Roy Halston Frowick életének. ","shortLead":"Az elszalasztott lehetőségek sorozata a Halston, vagy stílszerűen: divatkatasztrófa. Mert Amerika bukott stíusikonjának...","id":"20210602_halston_netflix_divattortenet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7177f7c-427b-42fc-a987-ebdfdc052ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deae250f-d9cd-4ba9-a6a1-04ac1ee9601c","keywords":null,"link":"/kultura/20210602_halston_netflix_divattortenet","timestamp":"2021. június. 02. 20:00","title":"Ilyen lehet egy képek nélküli divatlap – megnéztük a Halstont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament közzétette legfrissebb Eurobarometer-felmérését, amelynek a járvány kezelésére adott uniós megoldások, illetve a válság egészségügyi hatásai voltak a fő témái. A közvélemény-kutatás szerint míg az európaiak szerint az intézkedések egészségügyi haszna nagyobb, mint a gazdasági károkozás, a magyarok szerint ez pont fordítva van.","shortLead":"Az Európai Parlament közzétette legfrissebb Eurobarometer-felmérését, amelynek a járvány kezelésére adott uniós...","id":"20210603_A_magyarok_szerint_a_valsagkezeles_gazdasagi_kara_nagyobb_mint_az_egeszsegugyi_haszna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87b11346-44ac-405b-b97d-0277d44e28f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550ecd57-1407-42f7-8639-a8cd7c52fb25","keywords":null,"link":"/eurologus/20210603_A_magyarok_szerint_a_valsagkezeles_gazdasagi_kara_nagyobb_mint_az_egeszsegugyi_haszna","timestamp":"2021. június. 03. 09:41","title":"A magyarok szerint a válságkezelés gazdasági kára nagyobb, mint az egészségügyi haszna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek. A keresőcéget ezekben egyáltalán nem felhasználóbarát gyakorlattal vádolják.","shortLead":"Több mint érdekes részletek olvashatók ki azokból a bírósági iratokból, amelyek egy Google elleni per miatt készültek...","id":"20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8aeb2ab-a360-4d92-9118-88d198b67665","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_google_android_helymeghatarozas_adatvedelem_adatgyujtes","timestamp":"2021. június. 02. 08:03","title":"A Google akkor is gyűjthette a helymeghatározási adatokat Androidon, amikor a felhasználó tiltotta ezt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8846de72-29ec-40ff-90d8-4d29579934f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rolls-Royce Boat Tail állítólag közel 8 milliárd forintba került. ","shortLead":"A Rolls-Royce Boat Tail állítólag közel 8 milliárd forintba került. ","id":"20210602_Beyonce_JayZ_paros_rendelte_meg_a_vilag_legdragabb_autojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8846de72-29ec-40ff-90d8-4d29579934f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2484a817-2787-407f-9d44-4329e5ffd73c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210602_Beyonce_JayZ_paros_rendelte_meg_a_vilag_legdragabb_autojat","timestamp":"2021. június. 02. 15:53","title":"A Beyonce–Jay-Z páros rendelte meg a világ legdrágább autóját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","shortLead":"Gyarmati István szerint a fiatal az interneten megtalálható videókból ismerhette meg az Iszlám Állam tanait.","id":"20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9edd1d6a-0183-43d5-b870-83fd6a76b0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca2e1ca-1278-46b2-bf3c-e8e5780f38cc","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_iszlamista_iszlam_allam_terrortamadas","timestamp":"2021. június. 03. 06:18","title":"A szakértő szerint a magyar iszlamistának valószínűleg nincsenek társai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caae613-221b-417e-85b4-0e1c871af4fd","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A boksz és az autós üldözés már nem menne annyira, de ezekre nincs is szükségük Richard Osman főszereplőinek, akikről senki nem mondaná meg, hogy elmúltak negyvenévesek – ráadásul már kétszer egymás után.","shortLead":"A boksz és az autós üldözés már nem menne annyira, de ezekre nincs is szükségük Richard Osman főszereplőinek, akikről...","id":"202121__a_csutortoki_nyomozoklub__richard_osman__szenior_detektivek__kesore_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8caae613-221b-417e-85b4-0e1c871af4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c023046-7ba5-40f7-ba9c-9dce6c7c7c8e","keywords":null,"link":"/360/202121__a_csutortoki_nyomozoklub__richard_osman__szenior_detektivek__kesore_jar","timestamp":"2021. június. 01. 17:00","title":"Süt a nap és gyilkosság van a levegőben – egy remek krimi az év angol írójától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","shortLead":"Az ideiglenes tiltást a koronavírus-járványra hivatkozva rendelték el, de más lehet a háttérben.","id":"20210601_belarusz_feheroroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e1a3e1-5b6f-47e6-a743-6e0786fc2303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6594e1f8-00ad-4680-bb61-eb1b4d1aff71","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_belarusz_feheroroszorszag","timestamp":"2021. június. 01. 16:23","title":"Fehéroroszország megtiltotta lakóinak, hogy elhagyják az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében több, meglévő jogszabályt hatékonyabbá tesznek, de számítanak a tagállamok nagyobb együttműködésére is. A belső biztonság megerősítése érdekében az EU-nak el kellene fogadni az új menekültügyi jogszabályt.","shortLead":"Új stratégiát terjesztett elő az Európai Bizottság, amelynek célja a schengeni térség megerősítése. Ennek érdekében...","id":"20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5772e61f-412d-4d42-a448-a46e8ce02ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66869431-5048-4968-b8c8-af18756fe443","keywords":null,"link":"/eurologus/20210602_Brusszeli_javaslat_a_scheneni_ovezet_megerositesere","timestamp":"2021. június. 02. 13:56","title":"Megerősítené a schengeni övezetet az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]