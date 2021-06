Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8 százalékát szerezte meg. ","shortLead":"A már hivatalos eredmények szerint a korábban a legnagyobb esélyesnek tartott Alternatíva Németország a szavazatok 20,8...","id":"20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8dbbf97-cef6-4f80-9b92-efe992e93ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a2124d-903d-466e-b32c-f380ae9cb861","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_Anglea_Merkel_CDUSzaszAnhalt_AfD","timestamp":"2021. június. 07. 06:46","title":"Nagyot nyert Angela Merkel pártja a Szász-Anhalt tartományi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt a hirdetésekből él. Pedig tényleg megváltoznak a Google ezzel kapcsolatos irányelvei.","shortLead":"Elég meglepő, hogy éppen az a vállalat tesz lépéseket az alkalmazáskövetés ellen, amelyik maga is nagyrészt...","id":"20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f39e612-0e44-468b-92a9-bf7bdcae7a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5307b-f5fb-4c22-91fa-196254d2159a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_google_alkalmazaskovetes_android_12_apple","timestamp":"2021. június. 07. 19:03","title":"Lép a Google, az androidos telefonokon is megoldható lesz, hogy ne kövessék a hirdetők a felhasználókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt korszakalkotó tehetség, hamar elfelejtették. Az amerikai divattervezőről Ewan McGregor főszereplésével a Netflix készített minisorozatot.","shortLead":"A csillagoknak tervezett, de az áruházak népének is hozzáférhetővé tette Roy Halston a kollekcióját, így hiába volt...","id":"202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab492a9-0b38-438f-8417-ed9be90f2c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00387d3-bc52-4482-bec0-6ae9613b40e8","keywords":null,"link":"/360/202122__roy_halston__onpusztito_divattervezo__megelozte_akorat__kiskalapos_kiraly","timestamp":"2021. június. 06. 16:00","title":"Az orchideák, a kokain és a féktelen bulizás lett a divatkirály veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik vétókkal bénítják az európai külpolitikát.","shortLead":"Heiko Maas külügyminiszter, bár nem nevezte meg, vélhetően Magyarországra is gondolt, amikor azokról beszélt, akik...","id":"20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369bb870-7211-490b-9a5e-d2533cc6d298&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0322a93f-db7f-4b3b-a894-fe2b225d9f41","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_veto_europai_unio_magyarorszag_heiko_maas","timestamp":"2021. június. 07. 17:17","title":"Elegük lett a németeknek, megszüntetnék a vétót az EU külpolitikai döntéshozatalában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c274435-5650-4c12-9347-fe93f617ba3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96381148-c728-4380-8c6d-f6082402f0c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_kola_felsziget_szovjetunio_mesterseges_nap_1984_2024_vedettsegi_app_autonom_dronok","timestamp":"2021. június. 06. 12:03","title":"Ez történt: Kína bekapcsolta a 160 millió Celsius-fokos mesterséges Napot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. Főleg azoknak, amik hathatós kiképzést kaptak aknakeresésből.","shortLead":"A legtöbben irtóznak a patkányoktól, de Kambodzsában kifejezetten örülnek a jelenlétüknek. Főleg azoknak, amik hathatós...","id":"20210607_taposoakna_patkany_kambodzsa_nyugdijazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f0484c6-8f35-4d46-afe6-1e4cab5b942c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c04db41-0a72-488a-80ce-6cc6a567d779","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_taposoakna_patkany_kambodzsa_nyugdijazas","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Nyugdíjba vonul a kambodzsai óriáspatkány, amely pár év alatt 71 taposóaknát szagolt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","shortLead":"Az énekesnő bejelentette, hogy visszavonul.","id":"20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa2d7887-4c41-4dff-93ad-6a3f1cd98502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92665b36-b204-4c76-92ba-21ea648ec94a","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Sinead_OConnort_nem_latjuk_tobbe_szinpadon","timestamp":"2021. június. 07. 09:42","title":"Sinéad O’Connort nem látjuk többé színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]