[{"available":true,"c_guid":"aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg a korábbiaknál nagyobb sikerrel.","shortLead":"A mobiltelefonok és táblagépek után a vezeték nélküli töltők piacát is felforgatná az iPhone-gyártó. Most remélhetőleg...","id":"20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aeefc08a-fccf-47e6-bad1-98757df91f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d15b1d-fd4d-497a-a989-603d60cd3214","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_vezetek_nelkuli_toltes_tolto_iphone_apple_kutatas","timestamp":"2021. június. 09. 10:03","title":"Állítólag az Apple megcsinálja az igazi, teljesen vezeték nélküli töltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérőrnagyot, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt majd be – értesült a hvg.hu. A Honvédség volt főparancsnokának távozása körül még sok a kérdőjel, de Orbán Viktor éppen ma méltatta úgy, hogy “kiváló ember”.","shortLead":"Katarba küldik Korom Ferenc vezérőrnagyot, aki a közel-keleti arab emírség fővárosában, Dohában nagyköveti posztot tölt...","id":"20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224b601e-70d3-42ed-bc50-c0218ef36ad9","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_Doha_nagykovet_Korom_Honvedseg","timestamp":"2021. június. 10. 15:40","title":"A Magyar Honvédség távozó főparancsnoka nagykövet lesz Katarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","shortLead":"A hat párt szerint az Állami Számvevőszék büntetései miatt van szükség a pénzre.","id":"20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503ab876-aa77-495e-8598-55f0137cf48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b43e04-a790-4479-a02e-43e12188478a","keywords":null,"link":"/itthon/20210610_adomanygyujtes_ellenzeki_osszefogas_allami_szamvevoszek","timestamp":"2021. június. 10. 17:13","title":"Adománygyűjtésbe kezd az ellenzéki összefogás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté vált Habony.","shortLead":"Nem saját, hanem bérelt hajóval vágott neki a Tirrén-tengernek az Orbán Viktor nem hivatalos tanácsadójaként ismertté...","id":"20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afe3bb16-a5fd-4568-9c6f-93dae3d46333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d410788-782f-4aa3-a211-33ade3c99571","keywords":null,"link":"/vilag/20210608_habony_arpad_vitorlasverseny_vitorlazas","timestamp":"2021. június. 08. 19:30","title":"Habony Árpád felbukkant egy toszkánai vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya, simán versenyképes a mai megfelelőivel.","shortLead":"Annak ellenére, hogy 12 évvel idősebb és kevésbé fejlett technológiát rejt az SL 65 AMG Black Series korábbi példánya...","id":"20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e064dc0-9989-40ff-900f-1b19cfc45533&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b3c966-0658-4269-8134-42c73862c52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_Ez_a_2009es_MercedesBenz_SL_65_AMG_siman_veri_arban_a_mai_legdragabb_AMG_GTt","timestamp":"2021. június. 10. 04:44","title":"113 millió forint manapság egy ilyen 2009-es Mercedes SL 65 AMG Black Series","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10. születésnapját ünneplő Margó Irodalmi Fesztivál a Városmajori Szabadtéri Színpadon.



","shortLead":"Több mint 40 programmal, könyvbemutatókkal, koncertekkel, sétákkal csütörtökön kezdetét veszi az idén 10...","id":"20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8871236-b0e5-4969-aeaf-e4c3056211a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2117d0b9-7d8c-4ebd-a32f-731a17cf9b0e","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_A_konyveket_unnepli_a_Varosmajor__kezdodik_a_Margo_Irodalmi_Fesztival","timestamp":"2021. június. 10. 09:17","title":"A könyveket ünnepeli a Városmajor – kezdődik a Margó Irodalmi Fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","shortLead":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","id":"20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9dc893-55af-46ba-8e62-58a919d3ceea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","timestamp":"2021. június. 09. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Hyundai Tucson és az új Bayon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","shortLead":"Az új platformra épülő terepjáró biturbó V6-os benzinmotort kapott. ","id":"20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1391852-536d-4411-800e-88a010722dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21457651-0bc8-47bc-8c0a-408eae6ef572","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_itt_a_teljesen_uj_toyota_land_cruiser","timestamp":"2021. június. 10. 11:21","title":"Itt a teljesen új Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]