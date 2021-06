Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","shortLead":"Katonáink úgy fel vannak szerelve, hogy a köztársasági elnök is nyugodtan alhat.","id":"20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1f2542c-23c4-4837-bf23-a2bef6c85790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9395a0-7020-41ae-a8be-4f6026aaab84","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_ader_janos_magyar_honvedseg","timestamp":"2021. június. 08. 15:17","title":"Áder János megtekintette a honvédeket, és megállapította, hogy minden magyar nyugodtan alhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is meglepően nagy lehet.","shortLead":"A Samsung mostanság fejlesztett táblagépének nemcsak a specifikációi lehetnek erősek, hanem kijelzőjének nagysága is...","id":"20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09de9bbf-7cd0-4f51-99a7-fecef69228f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"376c1804-f22e-42b7-97bd-129c05cfda7c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_samsung_oriaskepernyos_tablagep","timestamp":"2021. június. 08. 10:03","title":"Mit szólna egy 37 centis kijelzőjű tablethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","shortLead":"Stephen Kenny szerint a szurkolók reakciója az egész országra rossz fényt vet.","id":"20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f042a095-b02d-4486-9f57-2d856c42d011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e4bed-09a9-4b6f-b5b1-73ef8ba0e8a4","keywords":null,"link":"/sport/20210609_ir_kapitany_magyarok_kifutyultek_leterdelo_ir_jatekos","timestamp":"2021. június. 09. 12:11","title":"Érthetetlennek nevezte az ír kapitány, hogy a magyar drukkerek kifütyülték a letérdelő játékosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12851c38-4503-47d9-9de4-dacbc479b524","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy felvétel is megörökítette a szikla leszakadását.","shortLead":"Egy felvétel is megörökítette a szikla leszakadását.","id":"20210608_biger_vizeses_kotomb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12851c38-4503-47d9-9de4-dacbc479b524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d2ae7f-ddaf-4115-accb-404987197616","keywords":null,"link":"/elet/20210608_biger_vizeses_kotomb","timestamp":"2021. június. 08. 10:49","title":"Leszakadt a gyönyörű Bigér-vízesés kőtömbje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karácsony Gergelyék felelőtlensége oda vezet, hogy a Jászai Mari tér mellől az Erzsébet hídig sokkal gyorsabban lehet villamossal eljutni, mint autóval – leplezte le Hollik István.","shortLead":"Karácsony Gergelyék felelőtlensége oda vezet, hogy a Jászai Mari tér mellől az Erzsébet hídig sokkal gyorsabban lehet...","id":"20210608_Hollik_Istvan_auto_bkk_budapest_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=128abd1c-bc49-4dcb-8955-fb40dce5de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fea6880-110e-4b1f-9fcd-7f9f844d7ad2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_Hollik_Istvan_auto_bkk_budapest_kozlekedes","timestamp":"2021. június. 08. 15:34","title":"Hollik István felháborodott, és bebizonyította, hogy a belvárosban gyorsabb a tömegközlekedés, mint az autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Folytatódik a Nyugati pályaudvar felújítása, június közepétől egy hónapig nem mehetnek be oda a vonatok.","shortLead":"Folytatódik a Nyugati pályaudvar felújítása, június közepétől egy hónapig nem mehetnek be oda a vonatok.","id":"20210608_nyugati_palyaudvar_lezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a509a857-b40a-4343-bb79-44fa1273ac7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329cf0a8-c01a-42b9-bb15-45c548cc37d7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210608_nyugati_palyaudvar_lezaras","timestamp":"2021. június. 08. 16:38","title":"Egy hónapra lezárják a Nyugati pályaudvart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett a napszemüvege szárában.","shortLead":"Napszemüvegbe épített kamerával vette fel az embereket az 57 éves férfi, és még egy merevlemezt is elrejtett...","id":"20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8bdd435-c7a6-4a7c-b0e8-930da946fb16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3817c5f9-8564-41c8-a96f-95d126d61d50","keywords":null,"link":"/elet/20210608_Napszemuveg_kamera_balaton_nudista_strand","timestamp":"2021. június. 08. 09:54","title":"Egy balatoni nudistastrandon filmezett nagyon trükkösen egy férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff15c3c3-3ff4-4ccd-83c2-367523d01b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alig egy héttel a bemutató előtt nem sok nyitott kérdés maradt a Honor 50-szériával kapcsolatban. Ez az első olyan készüléke lesz a gyártónak, amelyre már nem vonatkoznak az amerikai szankciók.","shortLead":"Alig egy héttel a bemutató előtt nem sok nyitott kérdés maradt a Honor 50-szériával kapcsolatban. Ez az első olyan...","id":"20210608_honor_50_telefon_kiszivargott_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff15c3c3-3ff4-4ccd-83c2-367523d01b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec7ab67-1b44-4264-aa39-cef5203f8ed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_honor_50_telefon_kiszivargott_video","timestamp":"2021. június. 08. 09:33","title":"Már videón is látni a Honor visszatérő mobilját, a Honor 50-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]