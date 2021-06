“Volt egy olyan érzés az emberekben, hogy elvesztettük a szuverenitásunkat, szürke öltönyös emberek intézik a mi ügyeinket a fejünk fölött. Ez karikatúra, ezen akarunk változtatni, mert ez okozott ellentmondásokat az EKB és az euró megítélésében.”

Lagarde új politikájának meg is van az eredménye: most először fordult elő, hogy az Eurobarometer szerint többen bíznak az Európai Központi Bankban, mint ahányan bizalmatlanok. A felmérésben persze kritikák is megfogalmazódtak főként az inflációval kapcsolatban. Az EKB tartja magát a 2%-os előrejelzéshez, de az uniós polgárok szerint ez csakis azért állhat fenn, mert a statisztika nem tükrözi az ingatlanárak rohamos növekedését. Christine Lagarde jelezte, hogy tudatában vannak a problémának, és a jövőben beleveszik az inflációs statisztikába az ingatlanüzleteket is, de egyelőre csak akkor, ha maga a tulaj az eladó. Nyilvánvaló, hogy az ingatlanárak figyelembevétele felfelé módosíthatja az áremelkedés indexét.

Követi-e az EKB a Federal Reserve Board inflációs taktikáját?

Az Egyesült Államokban is komoly viták zajlanak az inflációról, hiszen a kormányzati támogatások dollármilliárdokat zúdítanak a piacra. Janet Yellen a G7 pénzügyminiszteri értekezletén mindenkit arra buzdított, hogy folytassák a gazdasági fellendülés állami támogatását annak ellenére, hogy az USA-ban az infláció elérte az 5%-ot. Christine Lagarde nem mondta ki, de a Politico munkatársa számára nyilvánvalóvá tette, hogy ők is töprengenek azon, az inflációs előrejelzéseket jobban figyelembe vegyék, amikor az alapkamatról döntenek. Olli Rehn, aki Finnországot képviselő az EKB vezérkarában már többször nyilvánosan érvelt amellett, hogy a frankfurti banknak követnie kellene az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve Board példáját.

“A stratégia felülvizsgálata kicsit olyan, mint az alkotmányozás pillanata. Ezt nem lehet túlságosan gyakran megtenni. Ez a megalapozása a pénzügyi és a fiskális politika viszonyának, a pénzügyi stabilitásnak. Természetesen megvannak a jogi keretek, ez pedig az EU alapszerződése. Én amellett köteleztem el magam, hogy a stratégia felülvizsgálata során semmi se maradjon úgy ahogy volt, de ugyanakkor olyan rendszert alakítsunk ki, amely működőképes. Olyan változásokat értelmetlen lenne javasolni, melyek az EU alapszerződésének a módosítását kívánnák meg” - hangsúlyozta a 65 éves Christine Lagarde, aki a brüsszeli Politiconak nyilatkozott.