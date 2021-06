Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is vizsgáltak. Az ötletelés megakadhatott, de közel sem biztos, hogy a technológiai óriás letett nagyívű terveiről.","shortLead":"Volt idő, amikor az Apple egészséges életre vonatkozó tervei más irányt vettek, és sokkal komolyabb lehetőségeket is...","id":"20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2051ad28-e5da-45c4-9e10-46ac7792e4f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cbd29f-fa18-4dfc-8d23-2ddca7972cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_apple_watch_egeszsegugy_klinika_orvoslas","timestamp":"2021. június. 20. 08:03","title":"Wall Street Journal: Saját kórház megnyitásán gondolkodhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3a9f16-1f26-48a4-a50e-1f467dd43cc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budapesti fejpályaudvart már szombaton lezárták.","shortLead":"A budapesti fejpályaudvart már szombaton lezárták.","id":"20210620_Megkezdtek_a_Nyugati_felujitasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc3a9f16-1f26-48a4-a50e-1f467dd43cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aecf910-6d35-485e-9d6b-8e4ac4ebba3e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210620_Megkezdtek_a_Nyugati_felujitasat","timestamp":"2021. június. 20. 16:46","title":"Megkezdték a Nyugati felújítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","shortLead":"Ha a kormány belemegy, 20-25 ezer olyan fiatal juthat diplomához, akik már záróvizsgáztak.","id":"20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fec42b2b-b0e2-4799-9fe0-9945258b0c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306b37e9-0e6a-4c0f-9916-2a3f40545c6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_hook_nyelvvizsga_diploma","timestamp":"2021. június. 21. 16:55","title":"A HÖOK azt kéri a kormánytól, hogy megint adják ki nyelvvizsga nélkül a diplomákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","shortLead":"A színész ugyanakkor büszke rá, hogy a közönség szereti és milliók nézik a filmjeit.","id":"20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e035959-86e6-4832-911e-bce315717334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a4e31a5-5685-41d1-acd3-d2d1d1e11e6e","keywords":null,"link":"/kultura/20210621_Koltai_Robert_Kossuth_dij","timestamp":"2021. június. 21. 07:44","title":"Koltai Róbert: A kaposvári színházból már a portás is Kossuth-díjas, csak én nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz többé olyan, mint volt, más vezetői készségek és képességek válnak fontossá.","shortLead":"Kevés a jó vezető, márpedig a járványválság felszínre hozta, milyen nagy szükség van rájuk. A munka világa nem lesz...","id":"202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b2e2376-0466-4903-a1f2-a756a0847dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be860b7-6839-4598-b2f3-e1613b4dba68","keywords":null,"link":"/360/202124__vezetoi_keszsegek__vallalatiranyitas__covidhatas__fonokfejlesztes","timestamp":"2021. június. 21. 17:00","title":"Felértékelődnek a jó vezetők a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal üzemeltetői kitalálták, hogyan tudnák ezt megakadályozni anélkül, hogy a másik cenzúrát kiáltson.","shortLead":"Egy-egy téma pillanatok alatt vitás helyzetet szülhet a Facebookon, ami különösen a csoportokban lehet zavaró. Az oldal...","id":"20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad0d867-5e12-427d-a63f-58b59fc59243","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_facebook_csoport_kommentek_hozzaszolas_moderalas_moderacio","timestamp":"2021. június. 21. 08:03","title":"Új funkció jön a Facebookra, le lehet vele lassítani a kommentelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","shortLead":"Az alábbi weboldal, illetve alkalmazás a Spotifyon alapszik, de azon belül fókuszában csak a komolyzene áll.","id":"20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde48ce6-b0db-411e-9f08-83dfd8314cb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1620ab76-f275-4f49-b70b-f3bbb900d93e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_concertmaster_spotify_alapu_komolyzenei_oldal","timestamp":"2021. június. 20. 15:03","title":"Kedveli a klasszikus zenét? Akkor ez az oldal önnek készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]