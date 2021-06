Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport attól igazán izgalmas, hogy innen mind a négy csapatnak van esélye mind a továbbjutásra, mind a kiesésre. ","shortLead":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport...","id":"20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3eccf2-83b6-42f6-8eff-5868a3288788","keywords":null,"link":"/sport/20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","timestamp":"2021. június. 22. 06:40","title":"Itt mindenki a kiesés elől menekül: pályán a D-csoport – élőben a foci-Eb tizenkettedik napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","shortLead":"Húsz embernél mutatták ki az új mutánst Mahárástra államban.","id":"20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd54ffdb-d5af-4a36-8208-80f8f2f8457a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_mutacio_India_delta_plusz_varians","timestamp":"2021. június. 21. 09:49","title":"Új mutációt azonosítottak Indiában, megjelent a delta plusz variáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett (volna) nyerni.","shortLead":"Hat számot kellett volna eltalálni, ebből öt viszonylag sokaknak összejött. Rengeteg kettes számjeggyel lehetett...","id":"20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae375b88-9729-410b-81e2-4cea03af3ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Majdnem_ket_tucatnyian_nyertek_szazezreket","timestamp":"2021. június. 20. 17:02","title":"Majdnem két tucatnyian nyertek százezreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kansasi rendőröknek néha óránként 250 olyan segélyhívást kell lekezelniük, ami tévesen fut be hozzájuk.","shortLead":"A kansasi rendőröknek néha óránként 250 olyan segélyhívást kell lekezelniük, ami tévesen fut be hozzájuk.","id":"20210621_apple_watch_segelyhivo_alvasmero_911","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=923d1062-b08b-4c04-b9dc-d37fcb2ee488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f0073d-73f0-4eda-b73e-de38dd85c686","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_apple_watch_segelyhivo_alvasmero_911","timestamp":"2021. június. 21. 09:33","title":"Sokan viselik alvás közben az Apple Watchot, és ez egyre nagyobb gond Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő gyerek is védett lesz.","shortLead":"Eközben elkezdik Szputnyik V-vel beoltani az állapotos nőket is. Az oltóanyag fejlesztői szerint ettől a születendő...","id":"20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c14173-80a2-4c82-9f10-c3290f9c3883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad711e1-730e-462a-b115-f57eccb80035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_szputnyik_v_oroszorszag_ujraoltasi_program_vakcina","timestamp":"2021. június. 21. 13:47","title":"Kevés lehet az indiai vírusmutáns ellen két adag vakcina, újraoltási program indul Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837bcaf6-7420-487d-a01d-a873d7692d90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok a Snapchatből ismert Minihez hasonló funkcióval vértezi fel a platformját. A Jump hamarosan mindenki számára elérhető lesz.","shortLead":"A TikTok a Snapchatből ismert Minihez hasonló funkcióval vértezi fel a platformját. A Jump hamarosan mindenki számára...","id":"20210622_tiktok_video_jump_alkalmazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=837bcaf6-7420-487d-a01d-a873d7692d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc0a84f3-813a-4bbb-a6a8-c9cccdedddff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tiktok_video_jump_alkalmazas","timestamp":"2021. június. 22. 08:33","title":"Új gomb kerül a TikTok-videókba, érdemes lesz rányomni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","shortLead":"Egy sor nagy nevű budapesti étterem fogott össze, hogy kitelepüljenek a Szigligeti várba.","id":"20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1841bda2-7cf9-4890-a661-592c3b43e303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b2f085-204f-4f0b-94ad-46a3801625bf","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_gerendai_szigligeti_var_varudvar","timestamp":"2021. június. 21. 10:11","title":"Gerendaiék a Balatonnál fogtak gasztrovállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"281 beteget ápolnak kórházban, 32-en vannak lélegeztetőgépen.","id":"20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be3b1658-44f2-4449-a0ae-346ff3b2f032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7882b-4aea-4d29-a4f5-fdab5da7040a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_Elhunyt_4_beteg_54_uj_fertozottet_regisztraltak","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Elhunyt 4 beteg, 54 új fertőzöttet regisztráltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]