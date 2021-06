Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb lép mellé. ","shortLead":"A vezetési tanácsadással foglalkozó, illetve holdingként funkcionáló vállalat tovább működik – egy nagyobb és kisebb...","id":"202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d31b3f9-d098-426f-8c52-46d50da77eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7488f12b-77db-4cce-8b87-67a3a0bd3a3f","keywords":null,"link":"/360/202125_adc6_szetvalo_vagyonkezelo","timestamp":"2021. június. 28. 14:00","title":"Osztódással szaporodik az egyik leggazdagabb magyar cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube egy meg nem nevezett forrásból kapott bejelentést, hogy az Atajurt nevű jogvédő szervezet YouTube-csatornáján a felhasználási feltételeket sértő tartalom található.","shortLead":"A YouTube egy meg nem nevezett forrásból kapott bejelentést, hogy az Atajurt nevű jogvédő szervezet YouTube-csatornáján...","id":"20210628_youtube_cenzura_kina_ujgurok_diktatura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83810d97-5910-4534-93f9-c741c8ca33bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c084bc89-5112-4486-a4bd-0f0a986aa7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_youtube_cenzura_kina_ujgurok_diktatura","timestamp":"2021. június. 28. 09:33","title":"Törölte a YouTube az eltűnt ujgurokkal foglalkozó videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","shortLead":"A két német orvostanhallgató éveket töltött már Magyarországon, most először tapasztaltak ilyet.","id":"20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cb59154-203a-4489-8e23-858f692dcb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b38406-c0a6-4385-978d-4178ad7d7b71","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_ket_not_megtamadtak_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 27. 11:49","title":"Szivárványos zászló miatt támadtak rá két német nőre magyar drukkerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8fad1b-7998-4090-85f9-893556d61563","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco Rossinak! És Bárdos Andrásnak, aki amúgy is vezette a tippversenyünket, azóta viszont csak megerősítette az első helyét. De Csehország negyeddöntőjére is érkezett tipp a hvg.hu játékában, a Kezdő tizenegyben, bár akkor már azt is tegyük hozzá, hogy négy játékosunk az oroszokat, valamint a lengyeleket is bejuttatta a negyeddöntőbe. A tippeket még az Európa-bajnokság kezdése előtt kértük el – nézzük most ez alapján, hogy kit várnak az Eb meglepetéscsapatának!","shortLead":"Ugyan kinek jutna eszébe az, hogy Dánia bejut a negyeddöntőbe az Eb-n, Portugália viszont nem? Naná, hogy Marco...","id":"20210628_Kezdo_tizenegy_Eb_meglepetescsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d8fad1b-7998-4090-85f9-893556d61563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91f7dd9-a13c-4d62-8753-ff2a4f4b44d7","keywords":null,"link":"/sport/20210628_Kezdo_tizenegy_Eb_meglepetescsapat","timestamp":"2021. június. 28. 15:10","title":"Csehország, Dánia, vagy valaki más? Melyik lesz az Eb meglepetéscsapata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint itthon. ","shortLead":"Menczer szerint provokáció azt kiemelni, hogy Benedek Tiborról előbb neveznek el közterületet Olaszországban, mint...","id":"20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=731c2e93-697e-486c-8291-e315dbe98930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82d85b07-41e5-4b7c-8948-45e446a5d58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Menczer_benedek_tibor_setany_provokacio","timestamp":"2021. június. 27. 17:47","title":"Menczer szerint Csiszár Jenő ötlete volt a Benedek Tibor emléktábla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0","c_author":"BillKiller","category":"brandcontent","description":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac palettáján jelentős átalakulás zajlott. Az adatforgalom exponenciális növekedése a következő évekre is borítékolható, így a globális piac átrendeződése is folytatódik. De hogyan tudnak a megváltozott viszonyok adta különböző és sokszor bonyolult lehetőségek között az egyes fogyasztók eligazodni? Nehezen, de az elsőre átláthatatlannak tűnő előfizetések rendszerezéséhez szerencsére megérkezett a szakszerű segítség, egy applikáció formájában. ","shortLead":"Az elmúlt években radikálisan megváltoztak a fogyasztói és tartalomfogyasztási szokások, ezzel együtt a távközlési piac...","id":"20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f64ba25-df47-4d4f-bbbb-09d757877ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15a30f9-bdb9-48dd-9367-d9645510ee54","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210624_Ahany_ember_annyi_mobilozasi_szokas__de_tudatosnak_nem_nevezhetjuk_magunkat_BillKiller","timestamp":"2021. június. 28. 11:30","title":"Ahány ember, annyi mobilozási szokás – de tudatosnak nem nevezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","shortLead":"A rendezvénysorozat idén is felvonulással ér véget ígérik a szervezők, nem változtatnak a programon. ","id":"20210626_Pride_megnyito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9f8e0f-0ecc-436d-9000-666480297f92","keywords":null,"link":"/kultura/20210626_Pride_megnyito","timestamp":"2021. június. 26. 21:20","title":"Fliegauf Bence üzenete a Pride-on: A hatalomnak új bűnbakokra van szüksége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pest és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol csökken majd a népességszám.","shortLead":"Pest és Győr-Moson-Sopron megye kivételével mindenhol csökken majd a népességszám.","id":"20210627_A_kovetkezo_30_evben_eltunhet_a_magyarsag_egytizede","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1923da8b-08b0-4527-8efa-e75ae638da52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_kovetkezo_30_evben_eltunhet_a_magyarsag_egytizede","timestamp":"2021. június. 27. 19:29","title":"A következő 30 évben eltűnhet a magyarság egytizede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]