[{"available":true,"c_guid":"0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","shortLead":"A bíróság már el is ítélte a tolvajokat.","id":"20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eae4cea-0b90-4d5e-a039-eb74ac2e3318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"143ba3ba-62e0-4942-82b0-8cfdb71c95d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210628_lopas_szalkszentmarton_tuzolto_akkumulator","timestamp":"2021. június. 28. 09:18","title":"Kilopták a szalkszentmártoni tűzoltóautóból az akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","shortLead":"A korábbi 16 ezer airbnb-s lakásból csak hatezer maradt, a többi megjelent a hosszú távra kiadók között. ","id":"20210628_kiado_lakas_alberlet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b81cbc9-a22b-4359-a14d-6f8af394f9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_kiado_lakas_alberlet","timestamp":"2021. június. 28. 13:37","title":"Soha nem válogathattak annyi kiadó lakás közül az egyetemisták, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b5e453-f8dd-4582-8d94-94b0b77343ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utóbbi hetek talán legdurvább jelenete.","shortLead":"Az utóbbi hetek talán legdurvább jelenete.","id":"20210627_8as_ut_eletveszelyes_szabalytalansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b5e453-f8dd-4582-8d94-94b0b77343ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eaf7f1d-296c-4a01-ab2d-88ff1fff7a28","keywords":null,"link":"/cegauto/20210627_8as_ut_eletveszelyes_szabalytalansag","timestamp":"2021. június. 28. 04:22","title":"Félelmetes szabálytalanság-sorozatot vett fel egy motoros kamerája a 8-as úton ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"tudomany","description":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa, amikor a koronavírus elleni vakcinát a Semmelweis Egyetem rektora személyesen adta be neki. A rubindiplomás doktor 0-24 órában a páciensek rendelkezésére áll I. kerületi lakás- rendelőjében, telefonon, interneten is bárki számára elérhető. “Hogy van ehhez merszem?” – jegyzi meg arról, hogy hetekre, hónapokra előre tervez.","shortLead":"A véletlennek köszönhetően került reflektorfénybe tavasszal az ország legidősebb, 98 évesen is praktizáló háziorvosa...","id":"20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ab8dc69-1939-49dc-9d96-5f96a43d85ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5586bd93-69c9-4011-8935-bf57a9b867da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210626_kormendi_istvan_haziorvos_interju","timestamp":"2021. június. 26. 17:00","title":"Körmendi István 98 éves háziorvos: Van, amire nincs receptem, de legalább hagyom, hogy kibeszélje magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít. Csakhogy ezeket sem olyan egyszerű összerakni.","shortLead":"Bár a Perseverance-t elsősorban a Mars felfedezésére, tudományos munka céljából építették, néha szelfiket is készít...","id":"20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96a4f0a5-042f-450d-9d85-f45e86c42e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c80aea-f568-4e12-91f9-3073fff46afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_perseverance_mars_jaro_ingenuity_szelfi_nasa","timestamp":"2021. június. 28. 12:03","title":"Egy hét, 62 fotó: nagy munka volt a Perseverance és a marsi helikopter szelfije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","shortLead":"Elmondása szerint összevesztek, és a 6 éves gyerek nem volt hajlandó vele bevásárolni menni.","id":"20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ecbf28-6fbc-430d-adf5-69181d08c843","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Gyanusitottkent_hallgattak_ki_az_anyat_aki_a_tuzo_napon_kocsiba_zarta_a_lanyat","timestamp":"2021. június. 27. 15:23","title":"Gyanúsítottként hallgatták ki az anyát, aki a tűző napon kocsiba zárta a lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef36149-e3e8-4b2d-a10a-ef13f850a580","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fizetett provokátoroknak tartja őket a párt, ezért az ABBA Money, Money, Money című dalára vágták össze a klipet.","shortLead":"Fizetett provokátoroknak tartja őket a párt, ezért az ABBA Money, Money, Money című dalára vágták össze a klipet.","id":"20210627_Fizetett_provokatoroknak_keszitett_videoklipet_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fef36149-e3e8-4b2d-a10a-ef13f850a580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e6f417b-3441-461c-b4fb-bad1844211dc","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Fizetett_provokatoroknak_keszitett_videoklipet_a_DK","timestamp":"2021. június. 27. 16:50","title":"Videóban alázza az ellentüntetőket a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódott szombaton az Európa-bajnokság, a csehek simán, 2-0-ra verték a hollandokat. Igazi rangadóval folytatódik a torna, Belgium és Portugália csap össze, kövesse velünk a találkozót.","shortLead":"Csehország–Hollandia mérkőzéssel folytatódott szombaton az Európa-bajnokság, a csehek simán, 2-0-ra verték...","id":"20210627_foci_eb_holland_cseh_puskas_arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6083c31f-ab43-4f28-9550-989030a12696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57c4d9c-35f1-4712-9aa7-c3a2254ab7b4","keywords":null,"link":"/sport/20210627_foci_eb_holland_cseh_puskas_arena","timestamp":"2021. június. 27. 09:00","title":"Csehország simán verte Hollandiát, Portugália és Belgium is a nyolc közé igyekszik – Kövesse velünk a foci Eb-t percről percre!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]