[{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztettek egy vérvizsgálaton alapuló módszert, amely előrejelzi új Covid-19 elleni vakcinák hatékonyságát, ezzel megnyílhat a lehetőség az oltóanyagok széles körű klinikai próbáinak lerövidítésére, amelyek elvégzése egyre bonyolultabb feladat.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem kutatói kifejlesztettek egy vérvizsgálaton alapuló módszert, amely előrejelzi új Covid-19 elleni...","id":"20210627_koronavirus_vakcinak_hatekonysagat_elorejelzo_vervizsgalat_oxfordi_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608691b4-3f0e-427b-9212-78a09d2a05f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_koronavirus_vakcinak_hatekonysagat_elorejelzo_vervizsgalat_oxfordi_egyetem","timestamp":"2021. június. 27. 20:03","title":"Az Oxfordi Egyetem előállt egy vérvizsgálattal, ami megjósolja, mennyire lesz hatásos egy vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a229f271-444a-4ea8-929d-92e93e4e0df6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistát vezető belga vagy a címvédő portugál együttes számára vasárnap este, a sevillai nyolcaddöntős összecsapásuk után biztosan befejeződik a részben budapesti rendezésű labdarúgó Európa-bajnokság.","shortLead":"A világranglistát vezető belga vagy a címvédő portugál együttes számára vasárnap este, a sevillai nyolcaddöntős...","id":"20210626_A_belga_edzo_szerint_nem_csak_Ronaldobol_all_a_portugal_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a229f271-444a-4ea8-929d-92e93e4e0df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a4ecb-f0fb-4993-91c9-94e572eef4bb","keywords":null,"link":"/sport/20210626_A_belga_edzo_szerint_nem_csak_Ronaldobol_all_a_portugal_valogatott","timestamp":"2021. június. 26. 11:53","title":"A belga edző szerint nem csak Ronaldóból áll a portugál válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","shortLead":"Az UEFA-tól kapott pénz 30 százaléka a játékosoké, 15 százalék a szakmai stábé.","id":"20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=041798e5-ba5d-4943-80bf-cd0a0546431d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1b611d-1391-4e13-a3ef-7ddddd32020c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_105_millio_forinton_osztoznak_a_magyar_valogatott_jatekosai","timestamp":"2021. június. 27. 16:30","title":"105 millió forinton osztoznak a magyar válogatott játékosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövések érték a kolumbiai elnököt szállító helikoptert, amely a venezuelai határ közelében repült - írja a BBC.","shortLead":"Lövések érték a kolumbiai elnököt szállító helikoptert, amely a venezuelai határ közelében repült - írja a BBC.","id":"20210626_Lovesek_ertek_a_kolumbiai_elnok_helikopteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2645b-a460-4a3c-9399-a06504724602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7169c6b2-9325-48b2-bffb-e717c2855646","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Lovesek_ertek_a_kolumbiai_elnok_helikopteret","timestamp":"2021. június. 26. 08:43","title":"Lövések érték a kolumbiai elnök helikopterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b333ced-2541-4213-8fe8-a20517036d37","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek valahol fel kell bukkanniuk a szubjektív visszatekintésben. Péterfy Gergelynek most ezekből kellett ihletet merítenie: uradalom, kiebrudalás, tündérmese, koccanás, hőcsúcs.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Ehhez adunk öt kulcsszót, melyeknek...","id":"20210627_Az_en_hetem_peterfy_gergely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b333ced-2541-4213-8fe8-a20517036d37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c15e33-2b15-4f13-b3ea-00f047de35e9","keywords":null,"link":"/360/20210627_Az_en_hetem_peterfy_gergely","timestamp":"2021. június. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely és az emigráció heavymetál életérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","shortLead":"A Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Orosz Nagydíj Szocsiból Szentpétervárra költözik.","id":"20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e8dad37-0923-461e-b605-c4e581f7a32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e30c94-68d3-4445-bb78-d8f755c41400","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Szentpetervarra_koltozik_2023ban_a_Forma_1es_Orosz_Nagydij","timestamp":"2021. június. 26. 11:28","title":"Szentpétervárra költözik 2023-ban a Forma 1-es Orosz Nagydíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának számító Bayer Construct ingatlanfejlesztő vállalkozása - írja az Mfor.","shortLead":"A Balatonhoz nagyon közel, az egykori SZOT-üdülő helyére húzott fel nagy társasházat a NER egyik vezető cégcsoportjának...","id":"20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dd6d822-7a5f-4337-93dd-e44cb7862bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6633848c-400e-42e8-a344-912d115a1aa5","keywords":null,"link":"/kkv/20210626_Tovabb_terjeszkedik_a_Balatonon_a_NER_ezuttal_a_balatonlellei_egykori_SZOTudulo_helyen","timestamp":"2021. június. 26. 12:52","title":"Tovább terjeszkedik a Balatonon a NER, ezúttal a egykori lellei SZOT-üdülő helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","shortLead":"A késelés öt súlyos sebesültje közül többen továbbra is életveszélyben vannak.","id":"20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b767a85-b187-4594-bfc5-75238e1c7385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dae228c-6fe0-4935-967d-a3531916bcea","keywords":null,"link":"/vilag/20210626_Tovabbra_sem_ismert_a_wurzburgi_keseles_elkovetojenek_inditeka","timestamp":"2021. június. 26. 17:20","title":"Továbbra sem ismert a würzburgi késelés indítéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]