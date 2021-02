Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","shortLead":"A regnáló kormánypárt 2020-ban összesen 67,1 milliárd forintot adott a nagy cégeknek.","id":"20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3c4734-0724-4f9c-9a07-01965d2c3295","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_Fidesz_baloldal_multi_tamogatas","timestamp":"2021. február. 04. 17:07","title":"A Fidesz háromszor annyi pénzt adott a multiknak, mint a baloldali kormányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","shortLead":"Egy épülő alagút miatt kezdtek feltárásba az építménynél a régészek. A nyugati bejáratnál két 2500 éves sírt találtak.","id":"20210205_stonehenge_regeszet_alagut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73a08ca1-f0db-4b65-9bde-1e2d2030552e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c32c49-c640-4f3e-90c1-57568b069e37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_stonehenge_regeszet_alagut","timestamp":"2021. február. 05. 17:23","title":"Sírokat találtak Stonehenge mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"Lengyel Miklós - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagy reményeket fűz a piac és Brüsszel az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi személyéhez. A jegybankár egyszer már bizonyított, igaz, akkor nem kellett megküzdenie hazája pártvezetőivel.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a piac és Brüsszel az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi személyéhez. A jegybankár...","id":"20210204_Az_euro_megmentoje_kivezetie_Italiat_a_valsagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fb2b0-2f96-40f9-bef9-f9436ce40e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_euro_megmentoje_kivezetie_Italiat_a_valsagbol","timestamp":"2021. február. 04. 17:01","title":"Az eurót megmentette, képes lesz-e Olaszországban is csodát tenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Budapestre körülbelül éjfélkor érkező vonatokkal másnap reggelre érkezhetünk meg a horvát tengerpartra. ","shortLead":"A Budapestre körülbelül éjfélkor érkező vonatokkal másnap reggelre érkezhetünk meg a horvát tengerpartra. ","id":"20210204_ejszakaivonat_vasut_karosnanyagkibocsatas_klimavaltozas_regiojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02791c4-0636-4015-add8-563e7e3e527b","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_ejszakaivonat_vasut_karosnanyagkibocsatas_klimavaltozas_regiojet","timestamp":"2021. február. 04. 14:17","title":"Május végétől éjszakai vonattal mehetünk a horvát tengerpartra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","shortLead":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","id":"20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcbe6a8-0f39-4135-a862-0dbf7bc52cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","timestamp":"2021. február. 05. 07:59","title":"Volkswagen ID.6, íme a 7 személyes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak el. Minden más másodlagos. ","shortLead":"Egy kompakt szabadidő-autó, amit szinte csak és kizárólag az egyedi formaterve és látványosan hatalmas kerekei adnak...","id":"20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ad392c1-b4f8-4bdc-8ca2-65cdd02b32ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c99d459-0dc2-4aab-b804-25aa640869c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210204_uj_nissan_juke_teszt_velemeny_menetproba_suv","timestamp":"2021. február. 04. 19:30","title":"A dizájn oltárán: teszten az új Nissan Juke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8662e158-a932-48c4-afd0-d9402c4fb08d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Gábort azzal gyanúsítják, hogy 1999. április 25-én egy budapesti lakásban lelőtte egyik ismerősét.","shortLead":"K. Gábort azzal gyanúsítják, hogy 1999. április 25-én egy budapesti lakásban lelőtte egyik ismerősét.","id":"20210204_Gyilkossag_TEK_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8662e158-a932-48c4-afd0-d9402c4fb08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccc0bfa6-ed25-4b06-8627-6e283e6dc828","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_Gyilkossag_TEK_rendorseg","timestamp":"2021. február. 04. 15:59","title":"Videó: Egy 22 évvel ezelőtti gyilkosság feltételezett elkövetőjét fogta el a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]