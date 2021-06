Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"196ece00-f459-434f-8c57-7ecd0a9f3c54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a rabokat.","shortLead":"Csak védettségi igazolvánnyal lehet látogatni a rabokat.","id":"20210628_latogatasi_tilalom_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=196ece00-f459-434f-8c57-7ecd0a9f3c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f886aa51-2aa7-411e-98f5-cfddc9f98633","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_latogatasi_tilalom_borton","timestamp":"2021. június. 28. 07:56","title":"Véget ér a látogatási tilalom a börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c890547-305e-40ea-aa97-9df31594e850","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hagyományos bringaemeléssel ért véget a rendezvény.\r

","shortLead":"A hagyományos bringaemeléssel ért véget a rendezvény.\r

","id":"20210626_15_ezren_voltak_az_I_bike_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c890547-305e-40ea-aa97-9df31594e850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8585b976-f2ef-4557-937d-758ff3bf7ff8","keywords":null,"link":"/zhvg/20210626_15_ezren_voltak_az_I_bike_Budapesten","timestamp":"2021. június. 26. 19:18","title":"15 ezren voltak az I bike Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","shortLead":"Az UEFA tájékoztatta az MLSZ-t is, hogy be lehet vinni a stadionba szivárványos zászlókat. ","id":"20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15daf4a6-95bc-440a-b7f3-f60b4b6f5798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f8ab7-e2af-4abd-8553-298bb5fd473e","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Az_UEFA_cafolja_hogy_kitiltottak_volna_a_szivarvanyos_zaszlokat_a_szurkoloi_zonabol","timestamp":"2021. június. 27. 19:42","title":"Az UEFA cáfolja, hogy kitiltotta volna a szivárványos zászlókat a holland-cseh meccsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","shortLead":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","id":"20210626_Eriksen_latogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae06b63d-d380-4956-8206-1e3351e78782","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Eriksen_latogatas","timestamp":"2021. június. 26. 17:36","title":"Meglátogatta a dán válogatottat Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","shortLead":"A vízimentők szerint szemléletformáló kampányra lenne szükség. ","id":"20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e44e75ab-5f4f-4cb9-95e7-0f097f396868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f508a1e-7848-4918-8bcb-93c32281e2f5","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_Megint_a_Balatonba_fulladt_egy_ferfi_mert_nem_volt_rajta_mentomelleny","timestamp":"2021. június. 27. 21:55","title":"Megint a Balatonba fulladt egy férfi, mert nem volt rajta mentőmellény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"15-20 százalékos a drágulás.","shortLead":"15-20 százalékos a drágulás.","id":"20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=275dc451-3444-4b1e-9c82-b830ff7c730b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d7849a-d4b5-4e5d-85a1-e16d7f4dcf3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_korabbinal_is_nagyobb_az_aremelkedes_iden_a_Balatonnal","timestamp":"2021. június. 27. 19:59","title":"A korábbinál is nagyobb az áremelkedés idén a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait - közölték környezetvédelmi szakemberek. Az alga akár mérgező is lehet, ha magas lesz miatta gázkoncentráció, be kell zárni strandokat.","shortLead":"Egy Japán térségében őshonos algafaj fenyegeti a dél-franciaországi Marseille közelében fekvő Calanque standjait...","id":"20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cc95e83-f9b8-45e4-9529-486d8461d6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ce867-f3d3-4ae0-b7f1-75f498dd0117","keywords":null,"link":"/zhvg/20210627_Hanyingert_keltoen_budos_alga_telepedett_meg_Marseille_kozeleben","timestamp":"2021. június. 27. 16:40","title":"Hányingert keltően büdös alga telepedett meg Marseille közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","shortLead":"Nagy-Britanniába utazott volna az Apple Daily egyik munkatársa, amikor a repülőtéren őrizetbe vették.","id":"20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39001a87-f065-4f6d-9fd0-0f645a5be8e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbead10-fcb2-49bb-90af-4c64b6bb7d26","keywords":null,"link":"/vilag/20210628_hongkong_ujsagiro_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 28. 05:57","title":"Két hét alatt a hetedik újságírót tartóztatták le egy hongkongi demokráciapárti lapnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]