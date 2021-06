Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki 1992-ben megölte Giovanni Falcone vizsgálóbírót. Az ezt lehetővé tevő törvény azonban kulcsfontosságú a szervezett bűnözés elleni küzdelemben.","shortLead":"Óriási felzúdulást keltett Olaszországban, hogy büntetése lejártával, 25 év után szabadlábra került az a maffiózó, aki...","id":"202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb487a2-7933-46b6-984a-63c70263a057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca78c611-5596-4c2b-8ffc-50bec8d29b69","keywords":null,"link":"/360/202125__maffiozo_szabadlabon__falcone_gyilkosa__sorsdonto_perek__a_torveny_neveben","timestamp":"2021. június. 27. 16:00","title":"Sokkolta az olaszokat, hogy kiszabadult az egyik legelvetemültebb maffiózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint azért került az egyik gyanúsított rendőrségi fogdára, mert gyakran kihallgatják. Ő lehet az, akitől beismerő vallomást várnak a rendőrök.","shortLead":"A Blikk szerint azért került az egyik gyanúsított rendőrségi fogdára, mert gyakran kihallgatják. Ő lehet az, akitől...","id":"20210628_katzenbach_gyilkossag_borton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38bd6c23-39ab-4e93-ae28-7c930164ada1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803ddce4-4057-401d-882f-03386055a71c","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_katzenbach_gyilkossag_borton","timestamp":"2021. június. 28. 09:54","title":"Szétköltöztették a Katzenbach-gyilkosság két gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes nagy útfejlesztését. Ezeket pár ezermilliárd forintért a nyertesnek kell előfinanszíroznia. Az árfolyamkockázat miatt hazai befutó valószínű: Mészáros Lőrinc vagy Szíjj László.","shortLead":"A kormány évtizedekre koncesszióba adja a teljes hazai gyorsforgalmiút-hálózat kezelését és a belátható jövő összes...","id":"202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=008ed43e-a4e8-4280-aedc-488065b00f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e3d1ac-b749-484b-90c8-1ba457f1b7b0","keywords":null,"link":"/360/202125__autopalyak_kiszervezese__rogan_bonyolit__epitoipari_nagykutyak__utkereso_kiskodmon","timestamp":"2021. június. 27. 11:00","title":"Úgy tűnik, valamelyik kormánykedvenc oligarcha viheti az autópálya-koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca","c_author":"Seres László","category":"360","description":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","shortLead":"Ha valóban elegünk van a korrupcióból, nem csak a Fidesz klientúraépítését kell elutasítanunk, írja szerzőnk.","id":"202125_Seres_kilora_megveve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1590fe19-5a03-4bc2-a983-da50fc0432ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e7a8c3-3183-439b-8188-329fa49427da","keywords":null,"link":"/360/202125_Seres_kilora_megveve","timestamp":"2021. június. 26. 13:30","title":"Seres: Nemet kell mondanunk a központi osztogatás filozófiájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","shortLead":"A hírt az Európai Tanács szóvivője közölte a Twitteren.","id":"20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aff52e3-cd07-456f-ae63-75f7a55389d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7ba8b4-22b2-4218-acbb-e80ea6958177","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Koronavirusos_a_luxemburgi_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 27. 20:53","title":"Koronavírusos a luxemburgi miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával tiszteleg előtte főoldalán a Google.","shortLead":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával...","id":"20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec94b64b-9e38-40e9-b179-17dc8e37a0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","timestamp":"2021. június. 27. 11:38","title":"Kicsoda Krzysztof Kieślowski? Miért van most a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","shortLead":"A nyolcaddöntő előtt szükségük is van a biztatásra, ami a létező legjobb helyről érkezett. ","id":"20210626_Eriksen_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae06b63d-d380-4956-8206-1e3351e78782","keywords":null,"link":"/sport/20210626_Eriksen_latogatas","timestamp":"2021. június. 26. 17:36","title":"Meglátogatta a dán válogatottat Christian Eriksen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Csak öt számot találtak el.","shortLead":"Csak öt számot találtak el.","id":"20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8e09fdc-4aac-4eb5-8a51-f505cfbd8441","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_A_hatos_lotto_senkit_sem_tett_milliomossa","timestamp":"2021. június. 27. 18:17","title":"A hatos lottó senkit sem tett milliomossá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]