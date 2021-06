Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","shortLead":"Két ember halt bele a Covid–19 betegségbe hétfőn.","id":"20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460cd5a0-f5ce-4628-83a7-7df7c318ef9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 29. 08:57","title":"Koronavírus: mindössze 34 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor a Hubble-nek csak napjai vannak hátra.","shortLead":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. Ha így van, akkor...","id":"20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd92e15b-e4ac-485b-afb6-6b5a2751d5f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_hubble_urteleszkop_hiba_nasa","timestamp":"2021. június. 30. 09:40","title":"Nagy bajban van a Hubble űrteleszkóp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","shortLead":"Az előző hónaphoz és az előző év azonos időszakához képest is nőtt a foglalkoztatás májusban a KSH adatai szerint.","id":"20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b90a838-7672-4c25-a232-cfda7f85d107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_47_ezer_embernek_lett_munkaja_majusban","timestamp":"2021. június. 29. 09:31","title":"47 ezer embernek lett munkája májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás alá.\r

","shortLead":"Azért avatkozott be a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft., hogy a Dunaferr ne kerüljön csőd vagy felszámolási eljárás...","id":"20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b4aea19-13fd-4c86-8d0d-735df8f69e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e973f399-1666-46cd-bbad-447722f1ac3a","keywords":null,"link":"/kkv/20210629_dunaferr_nrn_reorganizacio_allami_felugyelet","timestamp":"2021. június. 29. 14:53","title":"24.hu: Állami felügyelet alá került a Dunaferr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Most épp egy tíz éve alakult, de két éve megszűnt zenekar koncertjét ajánljuk.\r

\r

","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc725c57-0ed1-4ac8-bbcf-3b182392ce27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5fa72bc-b77e-44d5-b1f9-0c4a9e3aa331","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Foci_helyett_egy_nem_letezo_zenekar_nagyon_is_zuzos_koncertje","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"Foci helyett: Egy nem létező zenekar nagyon is zúzós koncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki a világ legnagyobb sztárjait a pályára. Magyarországon úgy alakult, hogy két Szijjártó is közéjük került.","shortLead":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki...","id":"20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76916e85-23c6-4685-a5a9-d5370f91b619","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","timestamp":"2021. június. 29. 14:27","title":"Épp úgy hívták a Hollandia–Csehország-meccs két fiatal játékoskísérőjét, mint Szijjártó Péter gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kim Cunio zeneszerző a csillagászok által rögzített és hallható tartományba konvertált hangokból komponált zenét, amit bárki ingyen tud meghallgatni és letölteni.","shortLead":"Kim Cunio zeneszerző a csillagászok által rögzített és hallható tartományba konvertált hangokból komponált zenét, amit...","id":"20210629_zene_csillagaszat_celestial_incantations_hangok_az_urben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ceabf1-f280-4b85-9723-b6a6323794be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ab2876-083a-4fad-9fcc-3545809be7dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_zene_csillagaszat_celestial_incantations_hangok_az_urben","timestamp":"2021. június. 29. 20:03","title":"Gyönyörű zenét komponáltak az űrhangokból, itt meghallgathatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]