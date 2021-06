Előretört a futball a Forbes idei listáján, ahol az eredmények mellett a pénztermelő képességet is súlyozták.

A Forbes magyar kiadása idén is összesítette a legérdékesebb magyar sportolók listáját. Fontos, hogy ez a lista nemcsak a legjobb sportolókról szól, hanem arról is, kinek milyen pénztermelő és márkaépítő képessége van.

A listán sokat lépett előre a foci, amit több mindennel lehet magyarázni: egyrészt még most is zajlik az Európa-bajnokság, de egyes játékosok ettől függetlenül is nagyon sokat építettek a saját imázsukon, elég itt például Gulácsi Péter szivárványcsaládok melletti kiállására gondolni, ami miatt sokan megismerték a kapus nevét.

A tavalyi eredményekhez képest így is változatlan Hosszú Katinka első helye, de Szoboszlai Dominik úgy tudott focistaként holtversenybe kerülni vele, hogy a támadó idén pályára sem lépett tétmeccsen, sérülése miatt pedig az Eb-re készülő válogatott keretébe sem került bele.

Őket követi az úszó Milák Kristóf és a már említett Gulácsi Péter, a focista Szalai Attila rekordot döntött azzal, hogy az ötödik helyen nyitott a listán. Az indoklás szerint ehhez az kellett, hogy az isztambuli Fenerbahce focistája aktívan használja a közösségi médiát is, ahol nagyon sok aktív rajongója van.

Nem töri meg a hatodik és a hetedik helyezett sem az úszás-foci duót, Kapás Boglárka és Willi Orbán foglalják el, utánuk következik Fucsovics Márton teniszező, az úszó Cseh László, és holtvesenyben Lio Shaoang és Lio Shaolin Sándor gyorskorcsolyázók.