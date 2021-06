Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó) szoftververzióhoz. De aki nincs benne, az is gyorsan csatlakozhat.","shortLead":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó...","id":"20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0d3bc4-4072-4883-9777-d52648e4df85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","timestamp":"2021. június. 29. 11:33","title":"Tölthető az első hivatalos tesztverzió a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","shortLead":"Ha elölről kezdhetné a karrierjét, már nem Quentin Tarantino néven rendezne. ","id":"20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f01c87-8896-4d10-bdb3-e209321a8ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75de76de-20a9-4420-8b2e-51c1ebac1e82","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Tarantino_elarulta_az_igazi_nevet","timestamp":"2021. június. 28. 16:57","title":"Tarantino elárulta az igazi nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","shortLead":"Horst Seehofer meg akarja mutatni, hogy az unió nem tétlenkedik, de aligha vágják meg a támogatást.","id":"20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eaf0155-daf6-4f0b-a44d-b32682435e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e99644d-349c-460d-8d25-d1685cebb4b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_Magyarorszag_unios_penz_nemet_belugyminiszter_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 30. 13:37","title":"Csökkentené a Magyarországnak adott uniós pénzeket a német belügyminiszter a melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","shortLead":"A keleti megyékben a rendkívüli forróság mellett viharok is várhatók.","id":"20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e225b10-9724-4857-a507-9501ab75d246","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_hoseg_zivatarok_veszelyjelzes","timestamp":"2021. június. 29. 05:42","title":"Hőség és zivatarok miatt adtak ki veszélyjelzést keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dea4ed5-2e37-46a3-98a0-9326d4790b01","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tűzszünetet kötött leghosszabb kereskedelmi vitájában az EU és az USA, mert beismerték, hogy állami támogatás nélkül lehetetlen polgári repülőgépet alkotni, és ha egymást büntetik, az csak Kínának jó.","shortLead":"Tűzszünetet kötött leghosszabb kereskedelmi vitájában az EU és az USA, mert beismerték, hogy állami támogatás nélkül...","id":"202125__airbus_es_boeing__eu_es_usa__kinai_kihivok__keleti_szelirany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dea4ed5-2e37-46a3-98a0-9326d4790b01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9cc14c-67ad-4aa0-b663-1a5271c78b6f","keywords":null,"link":"/360/202125__airbus_es_boeing__eu_es_usa__kinai_kihivok__keleti_szelirany","timestamp":"2021. június. 28. 17:00","title":"Kiderült, hogy közpénz nélkül nem lehet utasszállítót fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fbe3b1f-23cd-4f00-9ab6-462c5c76dd1e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok egy DNS-vizsgálattal derítették ki, hogy a Cápa-öbölbeli egér azonos azzal a fajjal, amelyik egy példányát utoljára 1895-ben látták.","shortLead":"Az ausztrál tudósok egy DNS-vizsgálattal derítették ki, hogy a Cápa-öbölbeli egér azonos azzal a fajjal, amelyik...","id":"20210629_ausztralia_eger_gould_ausztarleger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fbe3b1f-23cd-4f00-9ab6-462c5c76dd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad679970-ce24-4da2-b9b6-b98f951394ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_ausztralia_eger_gould_ausztarleger","timestamp":"2021. június. 29. 16:33","title":"125 év után kiderült, mégsem halt ki egy egérfaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a napokban végre bemutatta új operációs rendszerét, a Windows 11-et. Aki azt hiszi, hogy már napi szinten próbálgathatja az újdonságokat, az nagyon téved: kiderült a rendszer elérésének hivatalos ütemezése.","shortLead":"A Microsoft a napokban végre bemutatta új operációs rendszerét, a Windows 11-et. Aki azt hiszi, hogy már napi szinten...","id":"20210629_windows_11_automatikus_frissites_utemterv_menetrend","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77138e84-3082-4c99-afba-f1e497e294c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9229b2d5-bf53-4fd9-99d9-2d49aedb16d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_automatikus_frissites_utemterv_menetrend","timestamp":"2021. június. 29. 08:03","title":"Ingyen szeretné a Windows 11-et? Kiderült, meddig kell várnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Abban kell segíteniük, hogy a helyi sajtóban megjelenjen a hirdetés.","shortLead":"Abban kell segíteniük, hogy a helyi sajtóban megjelenjen a hirdetés.","id":"20210629_nagykovetek_orban_tezisei_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e0120d-b22c-445d-946b-b7a1b92e0870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97d538d-8026-45a0-87d1-b4e7c1a3aa90","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_nagykovetek_orban_tezisei_hirdetes","timestamp":"2021. június. 29. 08:31","title":"Népszava: A nagyköveteknek is segíteniük kell Orbán téziseinek terjesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]