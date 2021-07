Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész, amely A média autonómiáját járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész...","id":"20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa0242-db75-4bef-ae3b-6d13f032a3ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","timestamp":"2021. július. 02. 09:15","title":"Hajnalhasadás 4. – A média autonómiája és a mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat kijavító kötet.","shortLead":"A tetten ért halál az első kiadással megegyező, az eredeti kópiákat és negatívokat használó, a korabeli hibákat...","id":"202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5b1420-4cb2-4067-9bc7-440d1ff0f791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d8ae6-f973-42be-b702-a1d715eedb5c","keywords":null,"link":"/360/202126_fotoalbum__robert_capa_a_tetten_ert_halal","timestamp":"2021. július. 02. 12:00","title":"Végre magyarul is megjelent Robert Capa legendás fotóalbuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc1e420a-c0b7-4e9d-9385-a5febf61a130","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Saját országában a magyar miniszterelnök lassan, de biztosan aláásta az alapvető európai jogokat és demokráciát, ám ravaszul csinálta, így idáig megúszta. Csakhogy most fordulni látszik a kocka – írja az EUobserver, és mindjárt meg is nevezi, hogy mi volt az a tényező, amit a politikus végzetes módon nem vett figyelembe: ez pedig nem más, mint a Z nemzedék.\r

\r

","shortLead":"Saját országában a magyar miniszterelnök lassan, de biztosan aláásta az alapvető európai jogokat és demokráciát, ám...","id":"20210701_EUobserver_Orban_az_ar_ellen_uszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc1e420a-c0b7-4e9d-9385-a5febf61a130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625e824c-41f8-42d8-8c86-e3a364b3a67d","keywords":null,"link":"/360/20210701_EUobserver_Orban_az_ar_ellen_uszik","timestamp":"2021. július. 01. 07:38","title":"EUobserver: Orbán az ár ellen úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni, utánuk áfát kell fizetni. Ezzel az Ázsiából rendelt filléres bigyók máris nem lesznek annyira filléresek és bonyolultabb lesz az eljárás. Ugyanakkor az unión belül működő e-kereskedők jelentős adminisztrációs könnyítést kapnak.","shortLead":"Az uniós áfairányelv változása miatt a kis értékű, EU-n kívülről rendelt csomagokat is vámeljárás alá kell vonni...","id":"20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb35ecd-4254-4418-9679-7cea0badc489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a562f0-6962-4c4c-bbfa-de628a58cece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_A_netes_rendeles_Kinabol_nehezebbe_es_dragabba_Szlovakiabol_konnyebbe_valik","timestamp":"2021. június. 30. 17:05","title":"A netes rendelés Kínából nehezebbé és drágábbá, Szlovákiából könnyebbé válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb0506-44d6-464c-8542-2ed4b6b05c90","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Az első hazai, fekete humorral beoltott sci-fi vígjátékban Árpa Attila egy gonosz űrlényt, Walters Lili az öngyilkossági kísérleteit mindig elbénázó, űrfanatikus egyetemistát, Lengyel Benjámin pedig kis túlzással Ryan Goslingot alakítja. Ebbe a díszes társaságba érkezik meg Zalatnay Cini és egy kedves, túlsúlyos űrlény is. Az Űrpiknik elsősorban a karakterei miatt szerethető.","shortLead":"Az első hazai, fekete humorral beoltott sci-fi vígjátékban Árpa Attila egy gonosz űrlényt, Walters Lili...","id":"20210630_Elmondhatjuk_hogy_van_mar_magyar_urlenyunk_es_sajat_Ryan_Goslingunk_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98cb0506-44d6-464c-8542-2ed4b6b05c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de8e0b17-79b9-4362-856a-1fbe984d6f52","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Elmondhatjuk_hogy_van_mar_magyar_urlenyunk_es_sajat_Ryan_Goslingunk_is","timestamp":"2021. június. 30. 20:00","title":"Elmondhatjuk, hogy van már magyar űrlényünk, és saját Ryan Goslingunk is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vilmos és Harry herceg az édesanyjuk szeretete, ereje és jelleme előtt akart tisztelegni a walesi hercegnő hatvanadik születésnapján leleplezett szoborral. Csakhogy a szobor nem egyedül ábrázolja Dianát.","shortLead":"Vilmos és Harry herceg az édesanyjuk szeretete, ereje és jelleme előtt akart tisztelegni a walesi hercegnő hatvanadik...","id":"20210702_De_miert_van_harom_gyerek_Diana_hercegno_szobra_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b1bc782-262f-40ec-9366-a47c1376d9aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68148918-8db0-4ec0-99a7-a56f203c7fb3","keywords":null,"link":"/elet/20210702_De_miert_van_harom_gyerek_Diana_hercegno_szobra_korul","timestamp":"2021. július. 02. 09:01","title":"De miért van három gyerek Diana hercegnő szobra körül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók szerint.","shortLead":"A wFDCF nevű maszk a kifújt levegőben keresi a vírus nyomait. Kicsit lassan dolgozik, de hatékony, legalábbis a kutatók...","id":"20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fbd572-479b-49db-a9ec-bfd877ec9b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf70d54e-dabc-45f4-8fc4-dc3a338c0c80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_arcmaszk_koronavirus_wfdcf","timestamp":"2021. július. 01. 16:03","title":"Ez az arcmaszk jelez, ha a viselője koronavírusos lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","shortLead":"A főváros azon dolgozik, hogy a jövő héten újra lehetőség legyen ingyenes szűrésre.","id":"20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=252bd007-5c90-4910-921f-b93ee5c6745c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5f43a-2af5-4a22-af3e-ce32ea84a95f","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_karacsony_gergely_ingyenes_antitest_vizsgalat_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. július. 02. 13:52","title":"Egy óra alatt beteltek a helyek az ingyenes antitestvizsgálatra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]