Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Háttér Társaság és a Budapest Pride elpostázta a zászlót a miniszterelnöknek.","id":"20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f7a67a-5e90-4fb1-bbc4-a56a54224e42","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Szivarvanyos_zaszlo_Orban_Miniszterelnokseg","timestamp":"2021. július. 01. 09:10","title":"Szivárványos zászlót vittek Orbánnak, nem vette át a Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban a kezdőkre is gondolt, és hasznos tippekkel jelentkezett.","shortLead":"A szentjánosbogarak rajzása minden évben különleges eseménynek számít, de nem egyszerű megörökíteni. Egy fotós azonban...","id":"20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1091a7-6ac5-4b61-9dbd-4e6edcf6e278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0f2113-7eb8-4a35-8944-0db53fbe1137","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_szentjanosbogarak_rajzasa_csikok_fotozas_termeszet","timestamp":"2021. július. 01. 17:33","title":"Kezdődik a szentjánosbogarak rajzása, így csinálhat róluk látványos fotókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","shortLead":"Máltai és ír lapok is visszautasították a magyar kormány egész oldalas hirdetését, és meg is írták, hogy miért. ","id":"20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=033e73e3-35e6-4f2a-b1b0-3cf583d3e647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0ef3f6-9e2a-43bf-a943-d7be9a3730b4","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Propaganda_hirdetes_interju_Orban_sved_lap","timestamp":"2021. július. 01. 13:04","title":"Orbántól a propagandahirdetés helyett interjút kért egy svéd lap, hát nem kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű, egy része pedig szabadon megválasztható – és megköveteli tőlünk, hogy azokat is elfogadjuk, akiket nem mi választottunk, akiket mi nem választottunk volna. Hogy egy kormány a családokat állítja középpontba, helyes döntés. Hogy kiszemezgeti közülük azokat, akiket családnak tekint, és azokat, akiktől ezt az összetartozást megvonja, az viszont roncsolja a társadalmat.","shortLead":"A család olyan emberek közössége, akiket vérségi vagy szerelmi kapcsolat tart össze. Egy része tehát sorsszerű...","id":"202126_a_csaladban_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceb73460-c360-4a68-9046-3b859ca4054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81abcfa9-4279-4207-9743-b6fb4404c791","keywords":null,"link":"/itthon/202126_a_csaladban_marad","timestamp":"2021. július. 01. 10:50","title":"Gergely Márton: A családban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint két adag AstraZeneca.","shortLead":"A kutatók szerint a Moderna vagy a Pfizer/BioNTech-féle oltás keverése sokkal erőteljesebb immunválaszt vált ki, mint...","id":"20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ade0f0-8aae-4275-b01f-5538d986de50","keywords":null,"link":"/tudomany/20210701_nemetorszag_astrazeneca_masodik_oltas_pfizer_moderna_mrns_vakcina","timestamp":"2021. július. 01. 20:15","title":"Németországban az AstraZeneca után Pfizert vagy Modernát javasolnak második oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter elmonda, a kormány számára az egyéni szabadság kincs, és ez a szabadság a rendszerváltoztatás egyik szimbóluma is.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter elmonda, a kormány számára az egyéni szabadság kincs, és ez a szabadság a rendszerváltoztatás...","id":"20210701_Varga_Judit_fidesz_homofobtorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c09e47-e6e4-4bca-a23c-3980f6ab6393","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Varga_Judit_fidesz_homofobtorveny","timestamp":"2021. július. 01. 17:23","title":"Varga Judit: Egy kormánytag bármikor felvállalhatná a homoszexualitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb86305e-bcad-443c-b42c-44c65419599d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy – derül ki a Journal of Arachnology című tudományos lapban megjelent tanulmányból, amely 319 dokumentált esetet értékel.

","shortLead":"Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy – derül ki...","id":"20210702_fekete_ozvegy_nagyobb_kigyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb86305e-bcad-443c-b42c-44c65419599d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"493ac36b-7e68-4759-9cd6-dd515eb16007","keywords":null,"link":"/tudomany/20210702_fekete_ozvegy_nagyobb_kigyok","timestamp":"2021. július. 02. 12:03","title":"Akár 1 méteres kígyót is megöl és felfal a 2,5 centis fekete özvegy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","shortLead":"A kormány pénzt vont el a kerülettől, a kerület pénz hiányában bezárta a múzeumot. Most kerítettek helyet neki.","id":"20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b704d26b-5371-4fad-b0bc-611e5fb65972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9417718b-8eb1-4bea-8c2c-b9eed195bf18","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Nem_kell_zaszlot_egetni_megmenekult_a_Zaszlomuzeum","timestamp":"2021. július. 01. 15:08","title":"Nem kell zászlót égetni, megmenekült a Zászlómúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]