[{"available":true,"c_guid":"5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","shortLead":"Bajkai István, az Orbán-család korábbi ügyvédjének cégei több száz millióval gyarapodtak.","id":"20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f38b320-d5d1-4948-9ea2-3f5fb0cb93c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"512c0738-2303-4bd9-99f7-36af23a679b6","keywords":null,"link":"/kkv/20210705_bajkai_istvan_arbevetel_tao_emmi_archeon_aponius_kft","timestamp":"2021. július. 05. 09:24","title":"Nem ment rosszul a fideszes képviselőnek a járvány első évében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég engedélyezték az Egyesült Államokban.","shortLead":"Az állatokat a Zoetis nevű, kifejezetten nekik orvosságot gyártó cég vakcinájával oltották be. A készítményt nemrég...","id":"20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e94c6e4a-adfa-42b3-badf-bc0cde99ad89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d4de4b-773f-4544-8195-1a4da212406e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210705_allatkert_allatok_vakcina_zoetis","timestamp":"2021. július. 05. 08:33","title":"Görényeket, pumákat és medvéket oltottak be a koronavírus ellen az oaklandi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A posta 4 százalékkal emeli a fizetéseket július elsejével, a MÁV semennyivel, de a vasutasok dupla akkora egyszeri juttatást kapnak, mint a postások.","shortLead":"A posta 4 százalékkal emeli a fizetéseket július elsejével, a MÁV semennyivel, de a vasutasok dupla akkora egyszeri...","id":"20210704_Lehet_nem_mindenki_kap_beremelest_az_allami_vallalatoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba1295c-2202-4e3d-bbca-5a7b06eeac4f","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Lehet_nem_mindenki_kap_beremelest_az_allami_vallalatoknal","timestamp":"2021. július. 04. 21:06","title":"Ötvenezren maradhatnak ki a bérfejlesztésből az állami vállalatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten. A sakkban viszont nem ismer kegyelmet.","shortLead":"A versenyeken kívül mindenki szerint nagyon kedves Abhimanyu Mishra, aki 12 évesen lett nagymester Budapesten...","id":"20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf71e415-16eb-4fea-81fc-d42a562e9297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac68ba5d-d944-4f50-b30d-f7431af29746","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_sakk_nagymester_abhimanyu_mishra","timestamp":"2021. július. 03. 17:10","title":"„A legjobb, hogy bánthatod az ellenfeled” – Így látja a sakkot a világ legfiatalabb nagymestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","shortLead":"Pont azok a tanárok kényszerülnek ingázásra, akikből amúgy is hiány van.","id":"20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a9286d-259f-44a1-b1fb-02aa250333eb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_iskola_oktatas_tanarok_pedagogushiany","timestamp":"2021. július. 05. 07:06","title":"„Eljutottunk oda, hogy a kisiskolák a nyugdíjba vonuló tanárokat nem tudják pótolni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","shortLead":"A következő héten 680 millió forintért lehet majd játszani. ","id":"20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c5f37a-341d-46f3-838e-152564aacf76","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_Nem_volt_telitalalat_a_Hatoslotton","timestamp":"2021. július. 04. 17:16","title":"Nem volt telitalálat a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú európai partnerként emlegeti Magyarországot. De mit akarunk mi Üzbegisztántól?","shortLead":"A finoman nyitó, de még mindig a világ egyik legsötétebb diktatúrái között számontartott közép-ázsiai ország első számú...","id":"20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00cfd1d8-8aec-45cc-b837-2c856caf4b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5e580e-7acc-4ff7-91c1-273b1dcbbe2e","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_magyarorszag_uzbegisztan_kapcsolat","timestamp":"2021. július. 04. 14:00","title":"Üzbegisztán minden befektetőt szívesen lát, aki nem törődik az emberi jogokkal, így Magyarországot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon tapasztalt vasipari és faáruk áremelkedésével - magyarázta a Magyar Nemzetben Nagy Márton, aki szerint a pénteken felsoroltakon kívül más termékekre is kivethetnek extraprofitadót.","shortLead":"A hazai bányákból kitermelt és feldolgozott kavics, sóder és homok árrobbanása nem magyarázható a világpiacon...","id":"20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a127754-35ec-4242-ae03-5f04947981e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21bd1e34-c084-41ce-a134-0401fae1ee8a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_Orban_tanacsadoja_Tovabbi_epitoipari_termekekre_vethetnek_ki_extraprofitadot","timestamp":"2021. július. 03. 12:05","title":"Orbán tanácsadója: További építőipari termékekre vethetnek ki extraprofitadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]