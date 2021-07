A Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zrt. (Magyar Kikötő) ajánlatát hozta ki nyertesnek a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) a menetrend szerinti BKV-hajók üzemeltetésére kiírt tenderen – írja a Világgazdaság. A fővárosi cég még 2020 júniusában indította el a nyílt uniós közbeszerzést.

A BKV vezérigazgatója, Bolla Tibor május végén még arról nyilatkozott, hogy 2021-ben nem lesz a Duna budapesti szakaszán közszolgáltatásban végzett, menetrendi hajóközlekedés, mivel a koronavírus-járvány miatt a főváros, a BKV és a BKK is forráshiányos. Ezt most a Világgazdaságnak is megerősítették: jelen állás szerint nincs pénze a BKV-nak idén a menetrend szerinti hajókra. Azt is írták a lapnak, hogy a szerződés a felek aláírásától lép hatályba, ami még nem történt meg. Ennek oka – írja a lap – feltehetően a csaknem féltucatnyi, részben folyamatban lévő vitarendezési kérelem, hiszen a szerződéskötési moratórium június 21-én lejárt.

Az üzemeltetésre kötött szerződés mennyisége tervezetten 60 ezer üzemóra három évre. A Magyar Kikötő a közszolgáltatás lebonyolítása mellett a hajók teljeskörű üzemben tartásáért is felel, továbbá a kikötőkkel kapcsolatos feladatokat is ellátja. A társaság által ajánlott üzemóradíja áfa nélkül számítva 30,99 ezer forint, tehát a maximális 60 ezer üzemórára vetítve nettó 1,859 milliárd forint. Ez volt a legolcsóbb az érvényesen benyújtott pályázatok árai közül.