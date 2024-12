Négy jóslatot fogalmazott meg a Duna house jövő évre vonatkozó ingatlanpiaci előrejelzése. Dióhéjban: élénkülés és drágulás jön.

Bővebben: a DH az ideinél 10-20 százalékkal több adásvételre számít. Ebből a szempontból már 2024 is trendfordulót hozott, a csökkenő kamatkörnyezet és a megújuló otthonteremtési támogatások fokozták a vásárlási kedvet, tranzakciószámokban az előrejelzett 110-130 ezres éves sáv közepe környékén zárja majd az évet a piac, ami hozzávetőlegesen 14 százalékos növekedést jelent.

A DH szerint a vásárlásokat jövőre például a továbbra is igényelhető CSOK Plusz mellett az első lakásukat vásárlókat segítő 10 százalékos önerő lehetősége is tovább pörgeti. Emellett a kormány 21 pontos gazdasági akciótervéből a munkáltatói oldalról kapható, maximum 150 ezer forintos, bérleti díjra és hiteltörlesztésre is használható lakhatási támogatást, az 5 százalékra csökkentett lakásáfát, a bankok „önkéntes” 5 százalékos kamatplafonját, valamint a munkáshitel lehetőségét emelték még ki, mint serkentőt. Befektetői oldalról szerintük a Prémium Magyar Állampapír-kifizetésekből áramló tőke akár plusz 20 ezer tranzakciót is hozhat az ingatlanpiacra.

Kereslet, kínálat, adásvételek száma és árak – minden nőni fog az ingatlanpiacon 2025-ben Reviczky Zsolt

A DH előrejelzése szerint a kínálati oldal is erősödhet. A Lakhatási Tőkeprogram a remélt gazdaságélénkítő hatása mellett gazdagítja majd a jelenlegi, korlátozott újlakás-kínálatot, a befektetői érdeklődés fokozódása pedig a használt ingatlanállomány állapotára is jó hatással lehet.

Tíz százalékos hitelpiaci növekedéssel is számol a DH 2025-ben, a Credipass szakértőire hivatkozva. De azt is megjegyzi, hogy nagyon sok olyan, a növekedést meghatározó tényező van, amely még nem teljesen szilárd: „Az apránként nyilvánosságra kerülő, apróbb, de sokak számára jelentős módosítások a CSOK Pluszt illetően, a Babaváró terén bejelentett kedvezmények, valamint a kilátásba helyezett új intézkedések részletszabályai még nem teljesen tisztázottak”.

Végül a DH azt írja, hogy 10-20 százalékos áremelkedéssel számol, mert bár a keresleti oldal erősítése mellett tervben vannak a kínálati oldal növekedését serkentő intézkedések is, félő, hogy a kitartó és várhatóan tovább fokozódó vevői érdeklődéssel nem tud majd lépést tartani a kínálat bővülése, így óhatatlan a lakásárak további növekedése.