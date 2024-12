Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"87714da6-c6b2-41d0-bcac-2bfda57dd833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A szerre egy időben Donald Trump is csodaszerként hivatkozott.","shortLead":"A szerre egy időben Donald Trump is csodaszerként hivatkozott.","id":"20241219_koronavirus-covid-hidroxiklorokin-tanulmany-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87714da6-c6b2-41d0-bcac-2bfda57dd833.jpg","index":0,"item":"469fdf3f-fb23-45ad-865b-78b6c2bd624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20241219_koronavirus-covid-hidroxiklorokin-tanulmany-visszavonas","timestamp":"2024. december. 19. 14:54","title":"Visszavonták a tanulmányt, amely szerint a hidroxiklorokin gyógyítja a Covid–19-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7385c9-3111-4e8b-87e9-202d660430f5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A modernizáló Szaúd-Arábia és a konzerváló Irán pillanatnyilag enyhülő küzdelmének kimenetele alapvetően befolyásolja, hogy mi történik a Közel-Keleten, és ez a globális rendre is kihat. 